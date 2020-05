Kamal ja Bakari parantuivat koronasta, mutta pelkäävät poistua Nihtisillan vastaanottokeskuksesta – naapurien reaktiot huolestuttavat

– Tämä on kuin pieni, erillinen saari, jonka asukkaat on helppo tunnistaa ihonvärinsä ja ulkonäkönsä perusteella.

Näin kuvailee mustaihoinen, nelikymppinen miespuolinen turvapaikanhakija Nihtisillan vastaanottokeskusta, jossa hän on asunut noin kaksi ja puoli vuotta. Hän esiintyy tässä jutussa nimettömänä, koska on huolissaan turvallisuudestaan. Kutsumme häntä Bakariksi.

Nihtisillan vastaanottokeskuksen korkeat tartuntaluvut nousivat julkisuuteen viikko sitten STT:n uutisoitua niistä.

Ensimmäiset koronatartunnat vastaanottokeskuksessa havaittiin huhtikuun alussa. Keskus, jossa 410 ihmistä asuu saman katon alla, on otollinen paikka viruksen leviämiselle. Asukkaat joutuivat karanteeniin vappuaattona.

Bakari sai koronatestistä positiivisen tuloksen. Se tuli hänelle täytenä yllätyksenä, koska hänellä ei ollut minkäänlaisia oireita ennen testiä, eikä niitä ilmaantunut sen jälkeenkään. Hän on tuntenut itsensä täysin pirteäksi koko ajan.

– Kaikkein oudointa tässä on, kun kuulee ihmisten kuolevan tautiin joukoittain, ja sitten minut testataan – ja tulos on positiivinen. Minä en ole tuntenut yhtään mitään.

Nihtisillan vastaanottokeskuksen asukkaat määrättiin karanteeniin 30.4., mutta osa on jo parantunut koronasta. Ulla Malminen / Yle

Niin ikään Nihtisillan vastaanottokeskuksessa asuva Kamal Yarmoradi sai positiivisen koronatestituloksen, mutta oireet olivat lieviä. Kolmen päivän ajan hän poti kuumetta. Ravinnoksi maistuivat vain hedelmät, tee ja vesi. Yöllä häntä hikoilutti ja yskitti.

– Korona tuntui paljon helpommalta kuin pari flunssaa, jotka olen sairastanut Suomessa ollessani, Yarmoradi sanoo.

Tartunnan saaneet eristetään vastaanottokeskuksen seitsemänteen kerrokseen. Molemmat miehet joutuivat sinne.

Aika kävi pitkäksi omassa huoneessa, kun ei ollut muuta tekemistä kuin lukea kirjoja ja katsoa elokuvia. Toisia eristyksessä olevia nähtiin lähinnä silloin, kun eristetyt vietiin suihkuun. He saivat hakea ateriansa, mutta se syötiin yksin omassa huoneessa.

– Ymmärrän, että henkilökunta on nyt tiukkana. He ovat avuliaita, mutta tämä koronatilanne käy kaikkien hermoille, Bakari sanoo.

Nihtisillan vastaanottokeskuksen asukkaiden koronaluvut Keskuksessa asuu 410 asukasta

Yli 300 on testattu

Tartunnan saaneita on tähän mennessä 124

Parantuneita on 91

Eristyksessä on 33

Karanteenissa on 286 Lähde: Luona Oy

Henkilöstö on huolissaan, mutta tekee työnsä

Keskuksessa työskentelee noin viisikymmentä sosiaali- ja terveysalan yrityksen Luonan työntekijää. Heistä yhdeksän on saanut tartunnan. He ovat eristyksessä kotonaan.

– Osalla esiintyy kuumetta ja yleistä väsymystä. He joutuvat ottamaan ihan kunnolla särkylääkettä, kertoo Luonan liiketoimintajohtaja Suvi Salonen.

Hänen mukaansa suojavarusteita on ollut riittävästi henkilöstön käytettävissä ja Espoon tartuntatautilääkärin ohjeistuksia on noudatettu, mutta tartunnoilta ei siitä huolimatta ole vältytty.

– Viime viikolla saimme 70 000 kirurgista maskia, minkä lisäksi on visiireitä ja suojahaalareita tarpeen mukaan.

Kolmivuorotyötä tekevä henkilöstö on huolissaan tilanteesta, mutta työt hoidetaan siitä huolimatta.

– Paljon on käyty keskusteluja henkilökunnan kanssa. Tärkeintä on suojautua ja noudattaa tartuntatautiyksikön ohjeistuksia. Merkittävää on myös lähiesimiesten ja kollegoiden välinen tuki sekä se, että kaikilla on ajantasainen tieto siitä, mitä meidän yksikössämme tapahtuu, Salonen sanoo.

"Kännykkä on ainoa viihdyke"

Kun korona sai jalansijaa vastaanottokeskuksessa, siivousta tehostettiin ja karanteenissa olevia ihmisiä kehotettiin pysymään enimmän aikaa omissa huoneissaan.

Kuntosali, ruokala ja yhteinen olohuone suljettiin. Olohuoneessa ihmisillä oli tapana katsoa yhdessä televisiota ja pelata lautapelejä.

Aulan sohvilla ei enää istuta juttelemassa ja ruoka syödään yksin omissa huoneissa.

Bakarin mukaan monet keskuksen asukkaista tulevat sellaisista yhteiskunnista, joissa ihmiset ovat tottuneet viettämään aikaa isoissa joukoissa.

– Ihmiset ovat yksinäisiä. Kännykkä on ainoa viihdyke. Se on psyykkisesti raskasta.

Jotkut rikkoivat koronakaranteenia

Karanteenissa olevat asukkaat saavat kuitenkin liikkua ulkona, mutta heidän tulee välttää kontaktia muihin ihmisiin. Esimerkiksi töihin, julkisiin kulkuvälineisiin ja kauppaan ei pidä mennä.

Kukaan keskuksen asukkaista ei ole joutunut sairaalahoitoon. Useimpien oireet ovat olleet lieviä. Kaikki eivät aluksi ymmärtäneet karanteenin merkitystä.

– Havaitsimme, että muutamat asukkaat poistuivat keskuksen alueelta. Tämän jälkeen heidän kanssaan käytiin läpi, miksi on tärkeää noudattaa karanteeniohjeistuksia. Nyt voin sanoa, että se on mennyt ihan hyvin, Salonen sanoo.

Asukkaita on nähty esimerkiksi läheisessä S-marketissa ja kauppakeskus Sellossa toukokuun alussa. Tämän seurauksena S-ryhmästä otettiin yhteyttä viranomaisiin, kuten Espoon tartuntatautilääkäriin, Länsi-Uudenmaan poliisiin ja maahanmuuttovirastoon.

S-ryhmään kuuluvan HOK Elannon tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan yksittäisistä ihmisistä ei ole tehty ilmoitusta poliisille vaan viranomaisilta on pyydetty apua yleisellä tasolla.

Naapurit huolissaan keskuksen tilanteesta

Nyt 91 vastaanottokeskuksen asukasta on parantunut. Näillä ihmisillä on oikeus liikkua vapaasti yleisillä paikoilla ja käydä kaupassa. Heidän joukossaan ovat myös Bakari ja Yarmoradi.

He eivät kuitenkaan ole juuri poistuneet keskuksen alueelta, koska pelkäävät naapuruston ihmisten reaktioita. Bakari on ulkoillut vain keskuksen viereisessä metsikössä. Yarmoradi on käynyt kerran läheisessä marketissa, jossa häntä palveltiin, mutta hän koki ilmapiirin siinä määrin varautuneeksi, että välttää mieluummin lähikaupassa käymistä.

– Jos tulen ulos, se johtuu siitä, että lääkäri sanoi, että saan tehdä niin, Yarmoradi sanoo.

Hän kertoo, että osa keskuksen asukkaista suuntaa mieluummin ostoksille Helsinkiin, Kauniaisiin tai Leppävaaraan, koska Nihtisillassa keskuksen asukkaat tunnistetaan ja heihin voidaan liittää ennakkoluuloja.

Luonan liiketoimintajohtajan Suvi Vesalaisen mukaan huolestuneita yhteydenottoja on tullut sekä lähialueen asukkailta että liikkeenharjoittajilta.

– Olemme pyrkineet jakamaan oikeaa tietoa yksiköstämme ja luomaan oikeanlaista tilannekuvaa siitä, mitä karanteeni, eristys ja sen päättyminen tarkoittavat.

Nihtisillan tilanne kuulostaa tutulta Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa, sillä korona on liitetty myös somalialaistaustaisiin ihmisiin vähemmistöryhmänä.

– Yleisellä tasolla vähemmistöihin kohdistuvia negatiivisia asioita pidetään usein ryhmäominaisuutena, kun taas enemmistön osalta rikkomukset nähdään yksilön ominaisuuksina. Ihan helposti on tunnistettavissa se, että tällainen ryhmä kuin turvapaikanhakijat joutuu kollektiivisesti arvioitavaksi, kun tosiasiassa pitäisi arvioida ihmisiä yksilöllisesti sen perusteella, ovatko he karanteenissa vai eivät, sanoo vt. yhdenvertaisuusvaltuutettu Rainer Hiltunen.

"Me emme tuoneet koronaa Suomeen"

Bakaria harmittaa se, että kaikki ihmiset eivät ymmärrä sitä, että hän saa nyt liikkua vapaasti. Hän haluaisi jo jatkaa työtään siistijänä, mutta hänen esimiehensä ei ole vielä uskaltanut ottaa häntä takaisin töihin.

Bakari on päättänyt, ettei liiku Nihtisillassa ihan varmuuden vuoksi ennen kuin vastaanottokeskuksen asukkaita koskeva karanteeni päättyy 15.5.

Hänellä itsellään on jo terveen paperit, mutta hän kokee, että korona liitetään häneen, koska hän asuu keskuksessa.

– Se on outoa, koska me keskuksessa asuvat emme ole matkustelleet pitkään aikaan. Me emme tuoneet koronaa Suomeen.

