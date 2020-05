Venäjä aloitti koronarajoitusten purun taloudesta – turmat varjostavat yritystä palata normaaliarkeen

Venäjällä on aloitettu koronarajoitusten vähittäinen purkaminen. Tähtäimessä on paluu normaaliin. Siihen on kuitenkin vielä pitkä matka.

Vahvistaessaan uuden linjauksen presidentti Vladimir Putin muistutti moneen kertaan varovaisuuden merkitystä. Koronarajoitusten aiheuttaman luoman pysähdystilan purkaminen aloitetaan raskaasta tuotannosta.

Kansalaisille ja aluejohtajille maanantaina puhuneen Putinin (siirryt toiseen palveluun)sanankäänteet toivat mieleen neuvostojohtajien painotukset. Hän määritteli, että aluksi luodaan mahdollisuudet perusteollisuuden, rakennustyön, maatalouden ja energiasektorin käynnistymiselle.

Vladimir Putin osallistui videoneuvotteluun eilen maanantaina. Putinin tiedottajalla Dmitri Peskovilla on tänään todettu koronavirustartunta. Alexey Nikolsky / AFP

Neuvostokalenteria henkii myös ajoitus. Voitonpäiväjuhla jäi vaisuksi, mutta viikonlopun jälkeen venäläiset saivat vielä nauttia vapaasta maanantaista. Tiistain myötä on ollut pakko palata arkeen.

Nyt jäi tosin taakse yli kuusiviikkoinen "ei-työkausi".

Työt alkavat ja kasvot peitetään

Pelkästään Moskovassa palaa tällä viikolla puoli miljoonaa työläistä tehtaisiin ja rakennuksille. Samalla muut rajoitukset rajoitukset pysyvät ennallaan tai jopa tiukkenevat. Suurkaupunkien metroissa on matkustettava kasvot suojanaamioon verhottuina.

Venäjällä on paljon pelissä, kun suuri maa etsii epätoivoisesti tietä ulos koronarajoituksista. Öljyn hinnan alamäki on vauhdittanut maan talouden painumista ahdinkoon. Financial Times -lehti muistuttaa (siirryt toiseen palveluun), että Venäjän talousministerin Anton Siluanovin mukaan talous kestää koronan aiheuttamien menojen rasitusta vain pari vuotta.

Hengityssuojien käyttö tuli Moskovan metrossa pakolliseksi 12.5.2020. Sergei Fadeichev / AOP

Tämä palauttaa monelle mieleen menneet vuosikymmenet. Kansakunnan muistissa on 1990-luvun alkuvuosien täydellinen talouslama, jota ruplaromahdus vuonna 1998 täydensi.

Tämän jälkeen alkanut presidentti Vladimir Putinin valtakausi yhdityy monien mielessä vakauteen ja taloudelliseen turvaan. Mutta koronakevät on kiihdyttänyt myös Putinin suosion laskua.

Kun luottamus johtajaan hupenee, voi Venäjän yhteiskuntarauha järkkyä.

Niinpä Putin koetti hyvitellä venäläisiä lupaamalla etenkin lapsiperheille tukea. Kansalaiset saivat kuulla johtajaltaan yksityiskohtaisia tietoja siitä, kuinka monta tuhatta ruplaa kunkin alle kolmevuotiaan avuksi valtio on maksamassa.

"Aion tarkistaa väärinkäytökset", uhkasi Putin

Yritysten saaman tuen presidentti Putin sitoi siihen, kuinka hyvin nämä pitävät huolta "kollektiivista", eli työntekijöistään. Kasvava työttömyys huolettaa Kremliä.

Pietarin pelastuslaitoksen palomiehiä Pyhän Yrjön sairaalan palon jälkeen. AOP

Ilme tiukkana Putin paheksui sitä, että alle puolet koronahoitoon osallistuvista on saanut aiemmin luvatut erityispalkkiot.

– Ottakaapa huomioon, kalliit ystävät, että minä aion henkilökohtaisesti tarkistaa, kuinka tämä asia on hoidettu alueilla, muistutti Putin.

Uhkaus oli suunnattu aluejohtajille, jotka television välittämässä videokokouksessa oli asemoitu pieniin luukkuihin keskellä olevan Putinin ympärille.

Sairaalaturma Pietarissa ja tartunta Kremlissä

Venäjän koronarajoitusten helpottamisen ensi päivä alkoi onnettomasti, kun Pietarissa viisi koronapotilasta kuoli Pyhän Yrjön sairaalassa sattuneessa tulipalossa. Vastaavia onnettomuuksia on sattunut myös aiemmin.

Korona koettelee myös Venäjän johtoa. Nyt tartuntavaara ilmeni jo presidentin lähipiirissä, kun tämän tiedottajan Dmitri Peskovin ilmoitettiin sairastuneen. Peskov on nyt sairaalassa.

Tuhoisa tulipalo sattui pietarilaisen Pyhän Yrjön sairaalan kuudennessa kerroksessa. Anatoly Maltsev / EPA

Koronatartunnat lisääntyvät yhä Venäjällä nopeasti, joten paluu normaaliaikaan tulee olemaan pitkä. Keskusjohtoisessa maassa on kriisin hoidossa annettu alueille päätösvaltaa. Tämä lienee perusteltua, kun epidemia etenee eri tahtiin laajassa maassa. Samalle Kremlille tarjoutuu tilaisuus väistää vastuuta.

Presidentti Putin toisti jälleen maanantaina, että aluehallinnot saavat päättää, missä tahdissa koronatoimia hellitetään – vai joudutaanko niitä tilanteen vaatiessa jopa tiukentamaan.

Putin: "Lupaa virheisiin ei ole"

Alueiden kasvaneesta päätösvallasta huolimatta kuvernöörit ovat kuitenkin riippuvaisia Putinin tahdosta. Näiden piiristä voidaan myös löytää syntipukki, jos alueilla kuolleiden määrä kohoaa hallitsemattomasti.

Putin muistutti, että edessä on vaikea ja pitkä prosessi, joka ei anna lupaa virheisiin. Hän vertasi tilannetta Odysseuksen purjehdukseen Skyllan ja Kharybdiksen välistä.

Tämä vertaus jäi varmasti aluejohtajien mieliin. Onhan kumpikin Putinin mainitsemista vaihtoehdoista kohtalokas.

