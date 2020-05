Kesälomat lähestyvät, mutta rajat pysyvät vielä pääosin kiinni – Etelä-Euroopassa kaivataan turisteja

Euroopan vilkkaimmissa turistikohteissa varaudutaan kesäsesonkiin hieman eri tavalla kuin yleensä. Santorinin saarella Kreikassa rantabaarien omistajat ovat ryhtyneet varotoimiin ja esimerkiksi erottaneet rantatuolit pleksilaseilla toisistaan – jotta koronavirus ei tarttuisi auringonpalvojalta toiselle.

Santorinilla on viime vuosina ajoittain tuskailtu paisuvien turistimassojen kanssa, mutta matkailu on saarelle myös elintärkeää elinkeino. Tänä kesänä se on pahasti uhattuna.

– Varmaa on se, että olemme valmiina kymmenen päivän päästä. Iloitsemme valmisteluista, mutta ihmisiä ei näy. Se sattuu niin, ettei siitä pysty edes puhumaan, sanoo hotellin omistava Panagiotis Loutos uutistoimisto Reutersille.

Pari saarta pohjoisempana Paroksella tilanne ei näytä hotellinomistajan silmissä yhtään lohdullisemmalta. Kaikki varaukset on peruttu.

– Olemme kuin sadetta rukoilevia viljelijöitä. Odotamme epätoivoisesti jotain, mikä kantaisi meidät talven yli. Nyt edessä on iso nolla, mutta laskuja kyllä riittää, sanoo Tasos Mylonas.

Lomalaisia Perissan rantakohteessa Santorinin saarella Kreikassa kesäkuussa 2019. AOP

Kreikka virittelee "turistikäytäviä”

Koko Kreikan taloudesta viidesosa on matkailun varassa, ja pääministeri Kyriakos Mitsotakis on väläyttänyt turistikauden aloittamista heinäkuun alussa. Kukaan ei kuitenkaan vielä tiedä, milloin ulkomaiset turistit voisivat päästä Kreikkaan.

Kreikan matkailuministerin Harry Theoharisin mukaan Kreikka toivoo EU:lle yhteisiä linjauksia, mutta pääministeri Mitsotakis esitti viime viikolla myös “turistikäytävien” avaamista niistä maista, joissa koronavirusepidemia on saatu hallintaa.

Kreikkalaisen Ekathimerini-lehden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Mitsotakis on keskustellut asiasta Itävallan, Tšekin, Tanskan ja Norjan sekä Australian, Israelin ja Singaporen johtajien kanssa, mutta tulosta ei tiettävästi ole vielä syntynyt.

Etelä-Italiassa Sorrentossa valmisteltiin rantakalustoa kesäkautta varten 8. toukokuuta. Cesare Abbate / EPA

Italian liikenneministeri Paola di Micheli sanoi maanantaina, että Italian sisäinen matkustus sallittaneen kesäkuun alkupuolella. Ulkomaisten turistien pääseminen maahan riippuu liikenneministerin mukaan sekä Italian että matkaajien lähtömaansa koronatilanteesta.

Karanteeniin Italia ei matkailijoita aio di Michelin mukaan panna, kertoo muun muassa saksalaislehti Spiegel (siirryt toiseen palveluun).

Italian kulttuuri- ja matkailuministeri Dario Franceschini puolestaan kertoi maanantaina keskustelleensa Saksan hallituksen matkailuvaltuutetun kanssa mahdollisista “turistikäytävistä”. Franceschinin mukaan Saksa on saanut samankaltaisia ehdotuksia useilta Euroopan mailta, mutta molempien mielestä asiaan olisi saatava yhteinen eurooppalainen ratkaisu.

Saksassa haaveillaan tutusta Mallorcan-lomasta

Ei ole mikään ihme, että juuri Saksan kanssa keskustellaan turistikäytävistä: saksalaiset ovat Euroopan innokkaimpia matkustajia ja kuluttavat lomillaan rahaa keskimääräistä EU-turistia enemmän.

Eniten saksalaisia vetävät puoleensa kotimaansa rannikkoseudut, mutta lähes yhtä moni lähtee kesälomalla Välimeren Baleaareille ja ennen kaikkea Mallorcalle. Saarelle saapuu vuosittain keskimäärin kymmenen miljoonaa matkailijaa, joista kolmasosa on saksalaisia.

Saksan matkailuvaltuutettu Thomas Bareiss mainitsikin erikseen viime viikolla Tagesspiegel-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), ettei sulkisi vielä pois kesälomia Baleaareilla tai Kreikan saarilla.

Mallorcalle kärkkyvät myös ne lukuisat saksalaiset, jotka omistavat kiinteistöjä tai asuntoja saarella. Saksalaisviestinten mukaan ainakin parisataa heistä lähetti jo huhtikuussa Mallorcan aluehallinnolle kirjeitä, joissa vaadittiin pääsyä saarelle vedoten "sijoitusten vaarantumiseen".

Mallorcan turistialueilla saksan kieltä näkee ja kuulee paikoin useammin kuin englantia. AOP

Sekä Espanjassa että Kreikassa erityisesti saaret elävät käytännössä matkailusta. Turismista kertyy esimerkiksi Baleaarien saarten tuloista yli kolmannes, ja alueen bruttokansantuotteen on ennakoitu romahtavan koronan takia 30 prosentilla.

Espanja vetää kuitenkin toistaiseksi tiukinta linjaa Etelä-Euroopan matkailumaista. Maan hallituksesta on esitetty varsin vaihtelevia arvioita siitä, milloin matkailualalla voitaisiin tavoitella taas viime vuosien ennätyslukuja.

Tiistaina Espanja päätti, että jokainen maahan saapuva joutuu kahden viikon karanteeniin ja tiukkoja rajatarkastuksia jatketaan ainakin 24. toukokuuta asti.

Saksalaisten matkailijoiden liikkeellelähtö edellyttää toki muutosta myös kotimaassa, sillä saksalaisia kehotetaan välttämään vapaa-ajan matkoja ulkomaille 14. kesäkuuta asti. Saksan omat rajatkin ovat yhä tiukasti valvottuja, tosin naapurimaiden osalta tarkastukset jatkuvat näillä näkymin vain perjantaihin asti.

EU-komissio esittämässä sisärajojen avaamista

EU-mailla on epäilemättä jatkossakin omia karanteeni- tai suojautumismääräyksiä maahan saapuville, mutta unionin sisärajojen avaamiseen alkaa olla painetta koronatilanteen tasaantuessa ja kesälomien lähestyessä. Vaatimukset ovat yltyneet muun muassa Saksassa. EU-komissiolta odotetaan tänään keskiviikkona esitystä matkailun käynnistämiseksi uudelleen.

Saksalaislehti Handelsblatt (siirryt toiseen palveluun) oli saanut komission esityksen käsiinsä jo maanantaina ja kertoi, että komission mukaan viivyttely asiassa “ei vaikeuttaisi raskaasti vain sisämarkkinoiden toimintaa, vaan myös miljoonien EU-kansalaisten elämää, jonka etuihin vapaa liikkuvuus kuuluu”.

Saksan ja Sveitsin rajalla Konstanzin ja Kreuzlingenin kaupunkien yhteiselon katkaisi koronaviruksen takia noussut aita. Rajalle pystytettiin Kunstgrenze- eli Taideraja-niminen teos sen jälkeen, kun Sveitsi oli liittynyt Schengen-sopimukseen. AOP

Komissio kuitenkin varoittanee matkustusrajoitusten liian nopeasta, yksipuolisesta poistamisesta. Rajatarkastuksista voitaisiin kuitenkin mahdollisesti luopua ensin alueilla, joilla koronatilanne on kehittynyt yhtä suotuisasti molemmilla puolilla rajaa.

Lisäksi voitaisiin edellyttää, että turvavälin pitäminen onnistuu koko matkan ajan ja että viranomaiset voisivat jäljittää sairastuneiden kontakteja yli rajojen.

EU:n ulkorajat puolestaan pysyvät näillä näkymin käytännössä kiinni vähintään kesäkuun puoliväliin asti.

Korona romahdutti "talouden luotettavan sektorin"

YK:n alaisen Maailman matkailujärjestö UNWTO:n pääsihteeri Zurab Pololikashvili korosti vielä tammikuussa, että “näin epävarmoina aikoina matkailu on talouden luotettavia sektoreita”.

Toukokuun barometrissaan UNWTO (siirryt toiseen palveluun) arvioi, että kansainvälinen matkailu voi supistua tänä vuonna 60–80 prosenttia, ja alaa uhkaa laaja työttömyys.

– Maailma on kohdannut ennennäkemättömän terveys- ja talouskriisin. Se on osunut rajusti matkailuun, joka tarvitsee enemmän työvoimaa kuin monet muut talouden sektorit, ja miljoonat työpaikat ovat vaarassa, pääsihteeri Pololikashvili sanoo nyt.

UNWTO:n kyselyssä asiantuntijat eri puolilla maailmaa eivät nähneet matkailualan avautuvan nopeasti. Euroopassa noin kolmasosa uskoi kansainvälisen kysynnän elpyvän jo kesällä, kolmasosa loka-joulukuussa ja loput vasta vuonna 2021.

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23:een saakka.

Jutussa käytetty lähteinä: Reuters, AFP, Handelsblatt, Spiegel, Ekathimerini, La Vanguardia, UNWTO

