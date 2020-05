Kaksi yötä kouluun – seurasimme yläkoulun rehtorin reaktioita ministerin viime hetken ohjeistuksiin: "Hieman oli kylmä hiki otsalla"

Pikkukunnassa on valmistauduttu pari viikkoa kouluvuoden loppukiriin. Tarkempaa ohjeistusta olisi kaivattu jo aiemmin.

Ilmeet ovat mietteliäitä ja tarkkaavaisia, kun Ruskon Maunun koulun opettajainhuoneessa seurataan opetusministeri Li Anderssonin (vas.) tiedotustilaisuutta koulujen avaamisesta.

Valtaosa opettajista vetää tutuksi tulleeseen tapaan etäopetusta, tiistaiaamun infoa seuraa läppäreiden ruuduilta rehtorin ohella kaksi opettajaa.

Liikunnanopettaja Erkki Korpela ja tietotekniikan opettaja Janne Korsimo kuuntelivat opetusministeri Li Anderssonin linjauksia. Ari Welling / Yle

Pienessä Varsinais-Suomen kunnassa on jo pari viikkoa valmistauduttu siihen, että liki 250 yläkoulun oppilasta palaa torstaina pulpettiin toukokuun viimeisiksi viikoiksi.

Rehtori Helka Kalajoki toteaa, että parin päivän varoajalla suuria muutoksia suunnitelmiin olisi ollut vaikea tehdä. Onneksi niille ei tullut tarvettakaan.

– Hieman oli kylmä hiki otsalla, ollaanko tehty oikein. Koulussa on pakko tehdä aika paljon ratkaisuja ja antaa ohjeita koteihin ja opettajille, sanoo Kalajoki.

Kaikki on pyritty huomioimaan

Opetushallituksen antaman ohjeistuksen mukaan opetusryhmät tulee pitää erillään tartuntariskin minimoimiseksi. Alakoululaiset opiskelevat saman opettajan johdolla, yläkouluissa ensisijaisesti opettaja vaihtaa ryhmää.

– Aika oikeilla jäljillä oltiin. Oppilaiden ja opettajien turvallisuus, ja heidän kohtaamisensa on ollut meillä todella tärkeänä pohjana suunniteltaessa mitä koulussa tehdään, kertoo Kalajoki.

Rehtori Hilkka Kalajoki olisi kaivannut tarkempia ohjeita yläkouluille jo pari viikkoa sitten. Ari Welling / Yle

Wilma-viestit ovat lähteneet koteihin, kuinka torstaina kokoonnutaan Maunun koululle pihalle. Siitä starttaa kouluvuoden loppusuora, niin turvallisesti kuin mahdollista.

– On yritetty ottaa kaikki asiat huomioon. Mutta hiukan pelottaa, jos joku oikein megaluokan juttu on jäänyt huomioimatta, Kalajoki myöntää.

Pelon pitäisi kuitenkin olla aiheeton.

Sekava olo ministerien ensiohjeista

Yläkoulun rehtorina Hilkka Kalajoki olisi kaivannut ministereiltä jo koulujen avaamisilmoituksen yhteydessä tarkempaa linjausta käytännöistä.

Puheiden paino tuntui olevan luokanopettajamallilla toimivien alakoulujen ympärillä, kun Maunun yläkoulussa joka luokalla on lukuisia aineopettajia.

– Ensimmäisistä puheenvuoroista tuli vähän sekava olo, kenelle puhutaan. Jotenkin olisi toivonut valmiimpaa ajatusta, mitä lähiopetukseen siirtyminen yläkouluissa tarkoittaa, toteaa Kalajoki.

Koulunkäynnin turvallisuus pyritään takaamaan myös tunteja, ruokatunteja ja koulukyytejä porrastamalla.

Ruskollakaan kaikki oppilaat eivät voi enää tulla kouluun kahdeksaksi, sillä kuljetuksissa täytyy huomioida turvavälit. Ruokala ei ole käytössä, vaan lounas syödään luokassa.

Ruokalaan on tuotu kertakäyttöastioita, mutta lounaat syödään luokissa. Ari Welling / Yle

Hygieniaa valvotaan tiukasti, ja kaverin penaalitarvikkeita ei ohjeistuksen mukaan ole lupa lainailla. Jokaiselle luokalle on myös nimetty oma WC.

Välitunnitkin palavat, kun ahtaille käytäville oppilaslaumoja ei voi kerralla laskea.

Maunun koulun liikunnanopettaja Erkki Korpela on koonnut aikamoista palapeliä lukuvuoden lopuksi. Hän on parissa viikossa laittanut lukujärjestykset ja koulukyydit uusiksi.

– Kieltämättä on ollut aika työ laittaa koko paletti uusiksi. Jokaiselle luokalle, opettajalle ja oppilaalle on tehty uusi työjärjestys tähän viimeiseen kahteen ja puoleen viikkoon. Tietokoneen ääressä on saanut istua, hymähtää Korpela.

Erkki Korpela ei usko, että nyt tehdystä työstä on mitään hyötyä enää syksyllä. Työjärjestykset on silloin rakennettava jälleen uusiksi epidemian etenemisestä riippuen.

– Jos tulee mahdollisuus yhdistää lähi- ja etäopetusta, sehän avaa ihan uusia ulottuvuuksia koulunkäyntiin.

Kevään viimeiset viikot tärkeitä yhteishengelle

Väljyyttä opetustiloihin pystytään monessa kunnassa hakemaan esimerkiksi lukioista. Toisen asteen opetus jatkuu etänä kevätlukukauden loppuun, syksyllä tilanpuute voi tulla eri tavalla eteen.

Fysiikan ja kemian luokkaan on Ruskon Maunun koulussa järjestetty tilat 11 oppilaalle turvavälit huomioiden. Ari Welling / Yle

Loppukevään aikana oppitunteja voidaan järjestää myös ulkona. Ruskolla odotetaan jo innolla lupaa päästä räpylöimään jälleen pesäpallomailaa.

– Liikuntatunteja on aivan kiitettävästi tässä lopussa! Ensiohjeitahan oli, että koitetaan pitää ulkona tunteja, ja meillä joka päivä jokainen luokka liikkuu yhden oppitunnin verran maastossa, sanoo Erkki Korpela.

Ennakkotietojen valossa vajaat 30 Maunun koulun oppilasta ei ole palaamassa loppukevääksi opinahjoon. Opetushallituksen mukaan oppilas voi olla poissa lähiopetuksesta viimeiset viikot, jos lapsella tai hänen perheenjäsenellään on sairaus tai he kuuluvat riskiryhmään.

Ruskon Maunun yläkoulussa on lähes 250 oppilasta. Ari Welling / Yle

Liikunnanopettaja Erkki Korpela uskoo, että 7.–8.-luokkalaisilla kevään viimeiset viikot lujittavat ryhmähenkeä, joka kantaa syksyyn asti.

– Peruskoulun päättävät ysiluokkalaiset olisivat kaivanneet vähän enemmän yhdessäoloa. Heille tämä on viimeinen mahdollisuus nähdä oman kunnan nekin kaverit, joiden kanssa ei välttämättä ihan parhaita ystäviä olla, miettii Korpela.

Myös rehtori Hilkka Kalajoen mielestä on tärkeää, että luokat näkevät vielä toisensa ennen kesää.

– Pidetään huolta oppilaista, kohdataan heidät ja kartoitetaan tuen tarvetta. Keskitymme siihen, että saamme vietettyä mukavat kaksi viikkoa koulussa ja tehtyä hommia.

