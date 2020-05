Hoitovelka kasvaa myös suun terveydessä, jossa koulutus ja tulotaso jo luovat eroja – "Suu on sosioekonomisen tilanteen peili"

Martti Lilja nostaa nyanssina esiin sen, että länsirannikolla ruotsinkielisen väestön suun terveys on tutkitusti parempi. Myös esimerkiksi ruotsinkielisillä varusmiehillä on parempi suun terveys kuin suomenkielisillä. Siinä koulutus ja tulotaso eivät välttämättä näyttele niin isoa osaa, vaan kyse on kulttuuriperinnöstä, uskoo Lilja. Sari Vähäsarja / Yle