Jostakin vuotaa öljyä suosittuun mökkisaareen, ja nyt tilanne paljastui luultua pahemmaksi – syytä selvitelty jo yli vuoden ajan

Suomen ja Venäjän rajan läheisyydessä sijaitsevaan Haapasaareen on vuotanut tuhansia litroja öljyä. Saastuneen maan puhdistaminen kestää kuukausia.

Kaksi kaivinkonetta myllää maata Kotkan edustalla Haapasaaressa. Rannalla makaa valkoisia säkkejä, joihin on pakattu saastunutta maata. Kaivinkoneet raivaavat reittiä proomulle, joka hakee säkit pois saaresta.

Käynnissä on iso maanpuhdistustyö, jossa laiturialueelta poistetaan pilaantunutta maata. Öljyä arvioidaan valuneen maahan jopa useita tuhansia litroja.

Vuodon syytä ei vielä tiedetä.

Varsinais-Suomen ely-keskus rakennutti Haapasaareen uuden yhteysaluslaiturin vuosina 2015–2016. Rakennusurakan aikana alueen halki kulkeva polttoaineputki rikkoutui, minkä seurauksena öljyä vuoti ympäristöön.

Haapasaari sijaitsee Suomenlahden itäosassa Kotkan edustalla. Yle

– Urakoitsijan ilmoituksen mukaan kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin. Vuoto saatiin tyrehdytettyä nopeasti ja pilaantuneet maa-ainekset poistettua, kertoo saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Keväällä 2019 alueella havaittiin kuitenkin jälleen öljyä, minkä johdosta ely-keskus teetti alueella tutkimuksia. Selvitys osoitti raja-arvojen ylityksiä useissa tutkimuspisteissä.

Puhdistustyöt alkoivat tänä keväänä maaliskuun puolivälissä, ja niiden piti alun perin kestää noin kuukauden. Pian selvisi, että öljyvahinko on luultua pahempi.

Jari Niemisen mukaan päästö ei ole voinut aiheutua pelkästään aiemmasta rakennusurakasta.

– Vuodon täytyy olla pidempiaikaista. Syytä selvitetään puhdistuksen ohessa, Nieminen sanoo.

Koneet jylläävät monta kuukautta

Nyt urakka on jatkunut jo kaksi kuukautta. Töiden arvioidaan vievän aikaa ainakin toisen mokoman verran, ja urakan arvioidaan olevan valmis heinäkuun lopussa.

Puhdistustyöt haittaavat saareen suuntautuvia tavara- ja ajoneuvokuljetuksia. Yhteysalukset Otava ja Tekla 1 eivät pysty käyttämään tavanomaista keulaporttipaikkaansa ja ajavat tilanteen mukaan joko Merivartioston tai puolustusvoimien laituriin.

Pilaantunut maa-aines on pakattu valkoisiin säkkeihin. Kristofer Klaavu

Turvallisuus- ja liikennejohtaja Pasi Roos Finnferriesiltä kertoo, yhteysalusliikenne on sujunut hyvin öljyvahingosta huolimatta. Myös matkustajat ovat hänen mukaansa suhtautuneet ymmärtäväisesti tilanteeseen.

Haapasaaren Osuuskaupan myymälänhoitajan Kristofer Klaavun mukaan rakentajat ovat tehneet reitin, jota pitkin hän on päässyt hakemaan mönkijällä tavarat muutaman sadan metrin päässä sijaitsevaan kauppaan.

– Meillä on koko ajan ollut mönkijälle reitti joko yhteysaluslaiturille tai Merivartioston laiturille. Kerran olemme joutuneet menemään puolustusvoimien laituriin pohjoisrannalle. Mönkijässä on peräkärry, joka lastataan täyteen ja viedään kaupalle. Mönkijällä tämä menee ihan iloisesti, Klaavu sanoo.

Hajuhaittoja

Myymälänhoitajan mukaan puhdistustyöt eivät ole juuri vaikuttaneet saarelaisten elämään. Vain yksi asia on haitannut.

– Tässä tulee hajuhaittoja, kun kaivetaan pintaa pois ja sieltä paljastuu öljyä. Saaristossa kun ollaan, niin ympäristöasiat ovat erittäin tärkeitä. Siinä suhteessa katsotaan, että nyt tehdään hyvää hommaa, että saadaan saastuneet maa-aineet pois, etteivät ne kulkeudu veteen.

Kristofer Klaavu aloitti Haapasaaren kaupan myymälänhoitajana viime kesänä. Arkistokuva. Aleksi Taponen / Yle

Sitä ennen Haapasaaressa kesä käynnistyy kuten ennenkin. Noin vuosi sitten saaressa kauppiaana aloittanut Kristofer Klaavu uskoo, että Haapasaari houkuttelee lomalaisia tänäkin kesänä ja että kesästä on tulossa yhtä vilkas kuin viime vuonna.

– Porukka kuitenkin haluaa liikkua. Kun ulkomaille ei niin hirveästi varmaan lähdetä, niin silloin tulee enemmän kotimaan matkailua.

Yhteysalus kuljettaa matkustajia saareen kesän aikana kuutena päivänä viikossa. Väkeä on käynyt Haapasaaressa kevään lämpiminä päivinä jo ennen kuin kiivain lomakausi on alkanut. Kauppias veikkaa, että saareen saapuu tulevanakin viikonloppuna satakunta kävijää.

Suomen pienin osuuskauppa

Kuten muissakin kaupoissa, koronarajoitukset näkyvät myös Haapasaaren osuuskaupassa, vaikka kyseessä on Suomen pienin osuuskauppa.

Kaupassa saa käydä viisi asiakasta kerrallaan. Kassalla on muovinen pleksi suojaamassa ylimääräisiltä pärskeiltä. Lisäksi asiakkaille on tarjolla käsidesiä ja kertakäyttöhanskoja. Kauppias on huomannut, että viime aikoina hygieniasäänöt ovat unohtuneet asiakkailta.

– Välillä on pitänyt muistuttaa, että siitä huolimatta, että koronaa on ollut jo jonkin aikaa, niin suojaustoimenpiteet huolehditaan mahdollisimman hyvin, Kristofer Klaavu sanoo.

