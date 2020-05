Elvi Lahti tapasi lapsenlapsensa: “En löydä sanoja sille, miltä tuntuu” – Osa hoivakotien vanhuksista saa jo tavata perhettä pihalla ja pian huoneissakin

Markus Kumpula pääsi tapaamaan palvelukodissa asuvaa mummiaan Elvi Lahtea. Edellisestä tapaamisesta on ainakin kaksi kuukautta.

Markus Kumpula pääsi tapaamaan palvelukodissa asuvaa mummiaan Elvi Lahtea. Edellisestä tapaamisesta on ainakin kaksi kuukautta. Annu Passoja / Yle

Lapissa koronatartuntatilanne on rauhallinen ja sairaanhoitopiiri pitää tapaamisia hoivakodeissa turvallisena, kun maskit, turvavälit ja aikarajat muistetaan.

Lapissa monet hoivakodit ovat sallineet vanhusten ja omaisten tavata pihalla toukokuun alusta lähtien. Ratkaisevaa oli Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen arvio siitä, että tapaamiset ulkona ovat turvallisia kun käytetään maskeja ja muistetaan turvavälit.

Rovaniemellä palvelukoti Aarnenpihan sisäpihalla moni penkki on varattu aurinkoisena iltapäivänä. Elvi Lahti on saanut vieraaksi tyttärenpoikansa Markus Kumpulan.

– Miltä tuntuu kun nyt näkee kuukausien perästä, minä en löydä sanoja sille, Lahti miettii.

Odotus on ollut pitkä sen jälkeen, kun hallitus maaliskuun puolivälissä kielsi vierailut hoivakodeissa.

– Melkein päivittäin on juteltu puhelimessa. Videopuheluitakin on yritetty järjestää ja välillä puhuttukin videopuhelun kautta, mutta se on ollut vaikeaa, Elvi Lahden lapsenlapsi Markus Kumpula kertoo.

Ilo kasvokkain tapaamisesta on molemminpuolinen.

Hoivakoti päättää vierailuista

Hoivakotien eristys on koetellut niin vanhuksia kuin omaisiakin kautta Suomen. Puolisot ja lapset ovat käyneet vilkuttamassa ikkunan takaa, kun muuta ei voi. Joidenkin hoivakotien pihoille on tuotu tapaamistupia, joissa voi jutella mikrofonin kautta lasin läpi.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella vanhuksia voi tavata paljon vapaammin. Taustalla on alueen rauhallinen koronavirustilanne. Broaksen mukaan LSHP:n alueen hoivakodeissa ei ole ollut tartuntoja koko keväänä.

Rovaniemen kaupunki lähettikin vapun alla ohjeen niin omiin kuin yksityisiin hoivakoteihin siitä, että pihalla voi tavata suojautuneena ja turvavälit pitäen.

– Luulen, että kaikki jakavat yhteisen tavoitteen, että omaisten on tärkeää päästä tapaamaan vanhuksia, sanoo ikäihmisten palveluiden päällikkö Johanna Lohtander Rovaniemen kaupungilta.

Hoivakodit voivat itse päättää, miten suhtautuvat kaupungin ohjeeseen. Valtakunnalliset yritykset kuten Esperi ja Attendo ovat toistaiseksi olleet vierailukiellon suhteen tiukempia.

– Tämä on otettu eri yksiköissä vaihtelevasti käyttöön. Omaisia on käynyt mukavasti, mutta säät vaikuttavat tosi paljon, Lohtander toteaa.

Äitienpäivänä hoivakotien pihoilla oli hiljaista, koska lunta ja räntää satoi koko päivän.

Inarissa hoivakodin huoneeseen pääsee jo

Lapissa valmistellaan jo seuraavaa askelta eli vierailujen sallimista sisätiloissa. Broas kertoo, että ohjeet turvallisista vierailuista annetaan sairaanhoitopiirin kunnille todennäköisesti keskiviikkona.

Lähtökohta on, että kaikkien on käytettävä kirurgista suu-nenäsuojainta ja pidettävä turvavälit. Vieraita sallitaan todennäköisesti korkeintaan kaksi ja aikarajaakin pohditaan.

– Jos yksikkö haluaa jatkaa vierailukieltoa, se sopii. Mutta jos halutaan suoda vierailut, niin näillä suojaimilla voidaan vierailu toteuttaa turvallisesti, Broas sanoo.

Selvää on, ettei kellään saa olla oireita eikä hoivakodissa tartuntoja. Myös alueen yleinen epidemiatilanne vaikuttaa.

Inarissa omaiset pääsevät jo nyt tapaamaan vanhuksia ryhmäkoti Kaamosrantaan ja palvelukeskus Koivikkoon. Vierailuaika vanhuksen huoneessa on enintään 20 minuuttia.

Rovaniemellä halutaan odottaa sairaanhoitopiirin ohjeita. Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtanderin mukaan hoivakodeissa riittää maskeja myös omaisille.

– Varmaan aika nopeasti saadaan käytäntöön tämä seuraava askel. Näen kuitenkin tärkeänä että muutokset tehdään hallitusti.

Korona on ollut maailmalle suuri onnettomuus, miettii Oiva Honkanen lähes sadan vuoden elämänkokemuksella. Annu Passoja / Yle

TV:n urheilukato koettelee ikämiestä

Veljeskodin palvelutalossa asuva Oiva Honkanen kertoo, että eristykseen on tottunut joten kuten. Eristyksissä sitä oltiin sodassakin. Lähipiirin vierailut olisivat kyllä jo tervetulleita.

Toukokuussa 99 vuotta täyttävän Honkasen aika kuluu lukiessa ja uutisia seuratessa, koronauutisiakin.

– Tämä pysäytti isojen valtioiden päämiehet siinä missä kaikki muutkin. Jos pääsisimme tällä ohi, niin olisimme tyytyväisiä, mutta minulla on epäusko että tämä ei vielä riitä, Honkanen miettii tulevaa.

Oma mieli lepäisi urheilukisoja seuratessa, jos niitä vain vielä näytettäisiin.

– Se oli kova isku, kun urheilut loppuivat telkkarista. Veljenpoika on samanlainen, me molemmat kärsimme siinä suuren katastrofin.

Oma kunto kestää yhä päivittäisen kävelyn, joka onkin ollut koronakevään henkireikä.

– Tämä on suuri nautinto kun tulen ulos ja täällä omassa vapaudessa voi liikkua sillä vauhdilla, millä pystyy. Katsella ja kuunnella, että onko västäräkki jo tullut.

Valtakunnalliset erot ovat suuria

Sosiaali- ja terveysministeriökin päivittää tällä viikolla hoivakoteja koskevia valtakunnallisia ohjeita. Neuvottelevan virkamiehen Satu Karppasen mukaan lähtökohta on, että vierailut sisätiloissa ovat yhä pääsääntöisesti kiellettyjä ja tapaaminen tulee järjestää erillisissä tiloissa.

Alueelliset erot virustilanteessa ovat suuret. Kun Rovaniemellä, Sodankylässä ja monissa muissa Lapin sairaanhoitopiirin kunnissa valmistaudutaan sallimaan vierailut sisätiloissa, Meri-Lapissa tilanne on toinen.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella tapaamiset eivät vielä tule kyseeseen. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila kertoo, että alueen hoivakotien tartuntaketjut on sammutettava ennen kuin vierailuja voidaan järjestää turvallisesti.

Tunnelin päässä on kuitenkin valoa, kunhan tautitilanne helpottaa.

– Vierailuja tullaan lisäämään. Tässä on edettävä turvallisuus edellä inhimillisyys huomioiden, kun siirrytään eristäytymisestä turvallisiin tapaamisiin, Taskila sanoo.