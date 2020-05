Onko lentoliikenne palautumassa kasvosuojainten avulla? Ryanair ilmoitti avaavansa lähes puolet reiteistä, Finnairin lennoille maskipakko

Lentoliikenteessä on merkkejä paluusta koronapandemian jälkeiseen aikaan.

Irlantilainen lentoyhtiö Ryanair ilmoitti tiistaina, että se avaa 40 prosenttia reiteistään tauon jälkeen heinäkuun alusta alkaen.

Lentoyhtiö suosittaa kasvosuojainten käyttöä lennoilla. WC:n käyttöön vaaditaan miehistön lupa, eikä vessoihin saa jonottaa käytävällä.

Kansainvälinen ilmailualan kattojärjestö IATA suositti lentoyhtiöitä aiemmin ohjeistamaan matkustajia käyttämään kasvomaskeja lentomatkoilla.

Hollantilainen KLM ilmoitti eilen, että maskien käyttö on pakollista. Matkustajien on huolehdittava, että heillä on vaatimukset täyttävä kasvosuojain mukanaan, kun he saapuvat lennolle, KLM ohjeisti.

Air Francen lentokoneen matkustamoa desinfioitiin tänään tiistaina Charles de Gaullen lentoasemalla. Eric Piermont / AFP

Myös Air Francella on sama sääntö. Aiemmin maskipakosta ovat kertoneet muun muassa myös saksalainen Lufthansa, unkarilainen halpalentoyhtiö Wizz Air.

Euroopan ulkopuolella maskeja täytyy käyttää lennoilla myös mm. Kanadassa. Siellä maskiksi hyväksytään myös esimerkiksi huivi tai vastaava. Se on kuitenkin pyydettäessä otettava pois turvatarkastuksessa.

Kasvosuojaimen käyttö Finnairin lennoilla tulee pakolliseksi

Myös Finnair ilmoitti, (siirryt toiseen palveluun)että matkustajien on lennoilla käytettävä koko lennon ajan kasvosuojusta maanantaista alkaen. Maski kannattaa hankkia itse.

– Meillä saa koneessa pyytämällä maskin, mutta emme voi taata, että kaikille riittää. Ja jos ei ole maskia niin koneeseen ei pääse, kertoo Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä.

Myös Finnairin henkilökunta käyttää maskia sekä koneessa että lentokentällä.

Matkustajan tulee pukea maski koneeseen noustessaan. Ruokailun ajaksi maskin saa ottaa pois.

Tallqvist muistuttaa, että myös useissa kohteissa perillä vaaditaan käyttämään maskia.

Lentoemäntä käytti hengityssuojainta Yhdysvalloissa huhtikuun alussa. AOP

Finnair perustelee maskin käyttöä juuri IATA:n suosituksella. Finnairin mukaan toimi on yksi monista muista, joilla koronalta pyritään suojautumaan. Koneet täytetään takaosasta ja koneista poistutaan pienissä erissä, jotta jonoja ei muodostuisi.

Matkustajia myös kehotetaan välttämään turhaa liikkumista koneessa. Vessaan jonottamista ei kuitenkaan erillisellä säännöllä rajoiteta.

Lentoliikenteestä on eri puolilla maailmaa ollut koronan vuoksi seisahduksissa noin 90 prosenttia.

Lähteet: Reuters