Kun miljoonat ihailivat poliisi Petrus Schroderuksen lauluvideota, mies itse kärvisteli eron keskellä – vanhoillislestadiolaisista kollegoista löytyi tuki

Tämä kevät on ollut Petrus Schroderukselle vaikeaa aikaa. Koronaviruspandemia ei ole muuttanut elämää paljonkaan. Pitkän parisuhteen päättyminen sen sijaan on ollut raskas prosessi.

Entinen Kansallisoopperan solisti on saanut miljoonayleisön Youtuben lauluvideoillaan. Nyt hän haluaa Venäjälle esiintymään.

Vanhempi konstaapeli Petrus Schroderus on mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä ihminen. Hän on monella tapaa myös hyvin ristiriitainen hahmo.

Uskonto on ollut Schroderukselle tärkeä asia jo nuoruudesta saakka. Koronaviruspandemian aikaan sattuneen henkilökohtaisen kriisin yhteydessä hän on hieman yllättäen löytänyt uuden henkisen kodin vanhoillislestadiolaisesta herätysliikkeestä.

Suomen poliisin superjulkkis sanoo suoraan, että mediajulkisuus kiinnostaa häntä, koska siinä on mahdollisuus päästä toteuttamaan itseään myös laulajana. Pitkät yövuorot järjestyspoliisipartiossa alkavat jo väsyttää.

Pari vuotta sitten Schroderus esiintyi Oulussa vierailleelle Venäjän ulkoministeri Sergei Lavroville venäjäksi Oulun kaupungintalolla.

Samaisen kaupungintalon maisemassa tehdyn Rakastan sinua elämä -Youtube-videon saaman kansainvälisen suosion ansiosta mies haaveilee nyt konserttiesiintymisistä Venäjällä.

Oopperaa laulava poliisi on harvinaisuus

Laulavia poliiseja Suomessa on ollut ennenkin, esimerkiksi "Lapin Seriffi" Oiva Kaltiokumpu. Mutta tiettävästi koskaan ei ole ollut sekä kansallisoopperassa että poliisissa palvellutta henkilöä.

Schroderuksen esikuvaksi voisi nostaa yhdysvaltalaisen oopperatenori Daniel Rodriguezin, joka aikaisemmin työskenteli New Yorkin poliisissa. Hän tuli kuuluisaksi vuoden 2001 World Trade Centerin 9/11- terrori-iskujen muistokonsertissa esittämästään Irving Berlingin ensimmäisen maailmansodan aikaan säveltämän God Bless America -kappaleen tulkinnasta.

Schroderuksen tie maailman tietoisuuteen aukeni koronaviruspandemian aikana hyvin erilaisella kappaleella: kansalliset rajat ylittävällä Eduard Kolmanovskin 1950-luvulla säveltämällä neuvostoisänmaallisella klassikolla. Tähän mennessä videota on katsottu Youtubessa lähes kaksi miljoonaa kertaa.

Poliisitenori Merikosken voimalan alakanavan rannalla. Schroderuksen lapsuudenkoti oli Oulun Tuirassa. Merikosken ja Toivoniemen maisemat tulivat rakkaiksi jo silloin. Timo Nykyri/ Yle

Jo nuorena perheenisäksi

Aikaisemmissa haastatteluissaan Petrus Schroderus on pohtinut nuoruutensa kipuilua ja hapuilua.

Tämän jutun varsinainen haastattelu tehtiin Oulun poliisilaitoksen kuulusteluhuoneessa. Tällä kertaa "kuulusteltavana" oli kuitenkin poliisi.

Schroderus kertoo olleensa vilkas – teini-iässä jo tarkkailuluokka-ainesta. Laulutaidot sentään toivat myönteistä huomiota ja uintiin sai purkaa ylimääräisen energian.

Vaihto-oppilasvuosi Yhdysvalloissa vahvisti kotoa tuttua kristillisyyttä. Kun hän palasi Suomeen, yliopiston ovet eivät auenneet, ja Schroderus elätti itsensä sekalaisilla töillä.

Omalta tuntuva uskonnollinen yhteisö löytyi pienestä englanninkielisestä kalvinistiseurakunnasta.

Puolisokin löytyi. Vähän yli kaksikymppisenä, kun hän pääsi poliisikouluun, hän oli jo kahden pojan isä. Kodin hoitaminen jäi pääasiassa vaimon vastuulle. Poliisikoulun jälkeen syntyi kolmas poika.

Laulu-uran auettua mies oli entistäkin vähemmän kotona. Hän kertoo olleensa henkisesti "penikka" kolmikymppiseksi saakka. Oli nuoren miehen mieli vaikka oli kolme poikaa.

17 vuotta kestänyt avioliitto päättyi eroon vaikean kriisin jälkeen. Välit vanhempiin lapsiin ovat säilyneet hyvinä, mutta Schroderus kuitenkin suree, että menetettyä aikaa ei saa takaisin.

Toisessa avioliitossa syntyneille 6- ja 8-vuotiaille tyttärilleen hän haluaa olla hyvä isä.

– Mielestäni olen siinä jotenkuten onnistunut.

Uusimman Youtube-kappaleensa hän on omistanut juuri tyttärilleen.

Muutama tunti kuulusteluhuoneessa auttoi toimittaja Timo Sipolaa ymmärtämään Petrus Schroderuksen maailmankuvaa. – Pojista yritetään nykyään tehdä ihan lapasia. Miehet saa totta kai itkeä, mutta kun puhutaan vaan tunteista koko ajan, poliisi sanoo. Siru Suomala

Uskonto on auttanut elämässä ja kypsymisessä

Uskonnon merkitys kypsymisessä on hänen itsensä mukaan ollut merkittävä.

Schroderus on ollut hyvin uskonnollinen jo nuoresta saakka. Pitkään näytti siltä, että hän olisi löytänyt kodin Suomessa harvinaisesta protestanttisuuden muodosta eli kalvinismista.

Tänä vuonna uusi hengellinen koti kuitenkin löytyi Pohjois-Suomelle tunnusomaisesta herätysliikkeestä eli vanhoillislestadiolaisuudesta. Moni Oulun poliisilaitoksella työskentelevä Schroderuksen työkaveri kuuluu tähän herätysliikkeeseen.

Schroderus ei koe itse löytäneensä lestadiolaisuutta. Se liittyy kevään aikana läpikäytyyn vaikeaan, parisuhteen purkautumiseen liittyvään elämänvaiheeseen.

Hän ajattelee jumalan ajaneen hänet henkilökohtaisessa elämässään vaikeimman kautta uuteen tilanteeseen, missä ystäviä ja tukea on löytynyt raskaisiin tilanteisiin nimenomaan lestadiolaisista työkavereista.

Jumalan hän näkee Kaikkivaltiaana.

– Uskon että kaikki on loppujen lopuksi taivaan isän käsissä.

Koruttomat herätysliikkeet puhuttelevat miestä

Vanhoillislestadiolaisten seuroja ei koronan takia ole vähään aikaan järjestetty. Niinpä Petrus Schroderus on ollut kosketuksissa lestadiolaisuuteen toistaiseksi ennen kaikkea kavereidensa luona heidän kodeissaan.

– En ole teologisesti muuttunut, enkä ole virallisesti vaihtanut kirkkoa. Mutta sieltä löytyi pyyteettömästi rinnalle tulleita ystäviä, kun oli kaikkein raskainta.

Toisen pohjoisen herätysliikkeen körttiläisyyden lailla lestadiolaisuus on ulkoisilta puitteiltaan hyvin koruton. Se tuntuu viehättävän Schroderusta.

– Suomalainen vakavahenkisyys ylipäätään juontaa juurensa epävarmuudesta, mistä saa iloita ja mistä ei. Se on ominaista protestanttiselle uskonsuuntaukselle.

Suomalaista poliisia on helppo lähestyä. Petrus Schroderus ottaa lottaa lakin päästään ja kumartaa häntä tervehtineelle pyöräilijälle. Timo Nykyri/ Yle

Meno on kaukana amerikkalaisen ja afrikkalaisen kristinuskon show-meiningistä.

– Se johtuu luonnonoloista, jotka ennen vanhaan aiheuttivat katovuosia. Täällä on iso osa vuodesta järkyttävän kylmää ja pimeää. Ei ole paljon nauramisen aihetta.

Schroderus näkee nimenomaan voimakkaat herätysliikkeet kristinuskon dynaamisina voimina Suomessa.

Teot merkitsevät enemmän kuin uskominen

Suomi maallistuu muun Pohjois-Euroopan lailla kovaa kyytiä.

Kristinusko on Suomessa yhä enemmän kulttuurista ja sakramentteihin liittyvää. Halutaan saada lapselle kaste, päästä ripille, kirkollinen vihkiminen ja kirkolliset hautajaiset.

Jumalan kymmenen käskyn toteuttaminen elämässä tuo Schroderuksen vakaumuksen mukaan ajallisen siunauksen, vaikka ihminen ei olisikaan uskossa.

– Jos toimii elämässään oikein, tekee työtä ja kohtelee muita hyvin, se ei voi olla vaikuttamatta omaan elämään.

Sillä ei ole hänen mielestään mitään tekemistä henkilökohtaisen vakaumuksen kanssa, vaan kyse on ulkoisesta kuuliaisuudesta ja etiikasta.

– Uskon että sellaisilla asioilla on ollut siunaava vaikutus Suomen kansalle. Ei ole tehty tyhmyyksiä niin paljon kuin olisi voitu tehdä ilman moraalikoodia.

Uskossa olemisen pitää Schroderuksen mukaan näkyä teoissa. Uskovaisuus ei ole hänelle pelkästään kieltäytymistä joistakin asioista, vaan uskossa olemisen pitää olla myös aktiivista.

Schroderuksen mielestä nuoriin pitäisi panostaa nykyistä paljon enemmän. Urheiluun voi purkaa ylimääräistä energiaa ja lukeminen avartaa maailmaa. Hän itse sai lapsuudenkodissaan kaikki haluamansa kirjat. Timo Nykyri/ Yle

Poliisin työ ja ihmisten pahat teot

Poliisin työssä näkee nurjan puolen yhteiskunnasta. Se tekee helposti ihmisestä kyynisen. Mutta siitä huolimatta Schroderuksen mukaan pitää ulkoisesti pystyä käyttäytymään kunnioittavasti.

Schroderus ajattelee ihmisten olevan pahoja perusluonteeltaan. Täysin vapaa yhteiskunta on hänelle mahdoton ajatus. Pahuuden hillitsemiseksi täytyy olla lakeja.

Yhteiskunta on Schroderuksen mielestä kuitenkin hampaaton äärimmäisen röyhkeiden ihmisten edessä.

Hän ottaa esimerkiksi parikymppisen asiakkaan, jolta hän kysyi kerran ulosotossa olevien velkojen määrää.

– Kaveri vastasi lopettaneensa laskemisen, kun oli 500 000 euroa täynnä. Eihän tällainen ihminen integroidu yhteiskuntaan koskaan.

Schroderus ei usko mihinkään erityisiin suomalaisiin geeneihin alkoholin käytössä, eikä myöskään pidä alkoholismia sairautena.

– Täällä on pimeää ja masentavaa ja ilmat on mitä on. Kun ei ole aurinkoa, lohtua haetaan pullosta.

Itse hän ei vakaumuksensa takia juo enää ollenkaan.

Oopperaura lähti lentoon ja vei takaisin poliisiksi

Vuonna 2004 Petrus Schroderus voitti Timo Mustakallio -laulukilpailun.

Voittoaan hän kommentoi silloin Ylelle toteamalla, että on nyt pääsemässä tavoitteeseensa.

– Haluan päästä maailmalle laulamaan. Pitää päästä kiekaisemaan oikein kunnolla, kertoi Schroderus tv-uutisille.

Siitä hänelle aukesikin monta ovea. Merkittävin niistä johti oopperaan. Vielä samana vuonna Schroderus siirtyi poliisin palveluksesta Suomen Kansallisoopperaan.

Viisi vuotta Schroderus lauloi päärooleja Kansallisoopperassa ja Savonlinnan oopperajuhlilla kolmena kesänä. Sitten molemmissa paikoissa vaihtui johto ja pääroolien esittäjä siirrettiin kuoroon.

– Kaikilla on omat suosikkinsa. En ollut uuden johdon mielestä riittävän hyvä.

Schroderus ei sopeutunut Kansallisoopperassa soolouran jälkeen kuoroon. Oulun poliisissa työ on ollut partiointia kentällä. Sitä tehdään aina pareittain. Timo Nykyri/ Yle

Takaisin Ouluun ja poliisin hommiin hän palasi vuonna 2012.

– Ei ole oikein, että sillä ei ole mitään väliä, vaikka minun konsertteihin tulee enemmän porukkaa kuin kenenkään muun laulajan.

Schroderus kertoo, että lähti oopperasta takaisin poliisiksi, koska ei saanut enää solistin rooleja. Silläkin saattoi olla merkitystä, että hänellä on tapana kertoa oma mielipiteensä asioista ja siitä ei aina pidetä. Joka tapauksessa paikka kuorossa ei jaksanut kiinnostaa.

– Solistin työ oopperassa on yksilötyöskentelyä: sinulla on toistasataa ihmistä tukemassa sinua. Kenttäpoliisissa työtä tehdään aina parin kanssa.

Juhannuksen tietoiskusta tulikin pandemia-ajan tunnussävel

Kahdeksan Oulun poliisissa vietetyn vuoden jälkeen Schroderus on jälleen tavoittelemassa pääsyä laulamaan maailmalle.

Tällä kertaa asiassa ovat auttaneet jämerä poliisi-imago, poliisin palveluksessa tehdyt Youtube-videot ja sosiaalinen media.

Ilman niitä Schroderus ei olisi ollenkaan niin tunnettu kuin hän nyt on.

Oulun poliisin viestintäasiantuntija Sari Karhu kuvaa Petrus Schroderusta kukkakimppu sylissä Karhu on ollut taustalla Schroderuksen Youtube-uran vaiheissa alusta lähtien. Timo Nykyri/ Yle

Kaikki kolme poliisiorganisaation nimissä sosiaalisessa mediassa julkaistua laulua ovat olleet isoja juttuja. Jouluyö ja Finlandia-hymni olivat asiayhteyksissään ilmiselviä valintoja.

Kolmannen kappaleen julkaisua Schroderus oli valmistellut jo pidempään. Hän on aina ihaillut sen Neuvostoliiton aikaan sekä venäjäksi että suomeksi laulanutta virolaista Georg Otsia ja näkee omassa elämässään paljon yhtymäkohtia tämän elämään.

Otsin ja Schrodeksen tulkinnoista tehty kollaasivideo puhuttelee miestä selvästi. (siirryt toiseen palveluun)

Ensimmäisen oman levyn tekeminen on työn alla. Sen myötä hän on laventamassa repertuaariaan oopperasta myös viihdemusiikkiin. Myös Ots esitti oopperan ohella paljon kevyempää musiikkia.

Kolme kertaa naimisissa ollut Ots oli nuoruudessaan hyvä uimari samoin kuin Schroderuskin.

Alun perin Rakastan sinua elämä -kappale suunniteltiin Schroderuksen mukaan julkaistavaksi juhannuksen alla hukkumiskuolemia ehkäisemään.

Koronapandemia loi kuitenkin kappaleen julkaisulle suuremman sosiaalisen tilauksen jo aiemmin poliisihallituksen kuultua hankkeesta.

Täältä tullaan Venäjä

Tunnetun venäläisen kappaleen saama kansainvälinen palaute yllätti Schroderuksen. Palautetta on tullut ympäri maailmaa, mutta aivan erityisesti sitä on tullut Venäjältä.

– En tajunnut, että se voisi kiinnostaa Venäjällä.

Poliisi ruusupuska sylissään poliisiautossa on harvinaisempi näky Suomessakin, vaikka meillä poliisin imago on hyvä. Suomessa poliisia lähestytään helposti. Monissa maissa ihmiset oikeasti pelkäävät poliisia. Timo Nykyri/ Yle

Venäjän kieltä jonkin verran osaava Schroderus tuntee toki laulun venäläiset sanat ja miettii jo miten pääsisi esiintymään venäläisille heidän omalla kielellään. Hän on lukenut koulussa venäjää ja oppi erityisesti kansallisoopperan aikoihin lausumaan kieltä oikein.

– Venäjä on iso ja mielenkiintoinen vanha kulttuurimaa. Siellä on aivan mielettömiä säveltäjiä, runoilijoita ja kirjailijoita.

Oopperalaulajan ja poliisin työ ovat kaukana toisistaan Oopperan ja poliisin maailmat eroavat toisistaan sekä työyhteisöinä että yleisösuhteeltaan. – Oopperassa yleisö on aina pimeässä. Kuulet vaan kun ne taputtavat. Poliisin hommissa yleisö hyvin harvoin taputtaa. Joskus kun joku räyhänhenki pannaan järjestykseen ja maijaan, saattaa patiolta tulla aplodit. Oopperassa kilpaillaan paikasta auringossa ja kriitikko saattaa haukkua. Poliisissa henki voi lähteä ja työkavereiden keskinäinen luottamus on kova. Kahdentoista tunnin kenttävuoroissa partiokaveri tulee tutummaksi kuin oma puoliso. Schroderus kertoo saavansa poliisin työstä voimakkaita fiiliksiä. Hän määritteleekin itsensä onnellisuushormoni dopamiinista riippuvaiseksi. – Toisten ihmisten koteihin heidän välejään selvittelemään meneminen koulii ihmistä. Sinne ei voi mennä noin vain. Kotihälytysten taustalla on aina kipeitä asioita. – Kaikkein pahinta on kuolinviestien vieminen. Ihmiset murtuvat ja usein jäädään juttelemaan vainajan läheisten kanssa.

Kun koronaviruspandemian aiheuttama rajojen sulkeutuminen joskus päättyy, Venäjän estradit saattavat hyvinkin aueta Schroderukselle. Venäläisten naisten ohella myös Venäjän media on ollut kiinnostunut hänestä. Useampi venäläinen tv-kanava on jo häntä haastatellutkin.

– Mielelläni menisin sinne laulamaan. Olen laulanut venäläistä oopperaa. Haluaisin laulaa myös venäläisiä kansanlauluja.

Tilanne on erilainen kuin oopperassa.

– Youtube on demokraattinen foorumi. Siellä vain klikkaukset merkitsevät. Maksava yleisö ratkaisee. Koen, että taivaan isän antamaa lahjaa pitää käyttää, eikä pitää kynttilää vakan alla.

Apurahoja Schroderus ei aio anella.

Jatkaako mies yöllisiä partioita Oulun kaduilla? Sen päättää yleisö. Tulevaisuus riippuu siitä, haluaako se kuulla miestä.

Yleisön päätöstä odotellessa Schroderus tekee salilla neljä puolentoista tunnin tiukkaa treeniä viikossa ja siihen päälle aerobinen liikunta. Kenttäpoliisin pitää tietysti myös olla hyvässä kunnossa.

– Se on henkireikä ja psyykelle parasta. Mutta treenaan toki myös siksi, että haluan näyttää mieheltä.

Videolta voit kuunnella, kuinka Petrus Schroderus laulaa.

