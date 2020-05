Laakson sairaalassa kymmeniä koronavirustartuntoja – koko henkilökunta testataan

Helsingissä Laakson sairaalassa on todettu henkilökunnalla 69 koronavirustartuntaa maaliskuun 19. päivästä lähtien. Kolmasosa sairastuneista on jo parantunut.

Noin puolet tartunnoista on todettu kolmella osastolla, joilla hoidetaan koronaan sairastuneita potilaita. Asiasta kertoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori Helsinki-kanavalla (siirryt toiseen palveluun) pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Työntekijöiden lisäksi 14 potilasta muilta kuin koronavirusosastoilta on saanut tartunnan.

Laakson koronaterveysaseman henkilökunnalla ei ole todettu tartuntoja.

Varotoimenpiteenä kaikki Laakson sairaala-alueella työskentelevät testataan koronaviruksen varalta. Testi otetaan myös oireettomilta ja niitä on tehty jo lähes viisisataa. Kaikki sairastuneet on eristetty ja altistuneet on asetettu karanteeniin kahdeksi viikoksi.

Työntekijöille on painotettu, että töihin saa tulla vaan oireettomana.

12.5.2020 klo 18 lisätty tieto potilaiden saamista tartunnoista.