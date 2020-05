Muun muassa Amican lounasravintoloita pyörittävä Compass Group aloittaa yt-neuvottelut – piirissä 3 400 työntekijää, 300 voi joutua irtisanotuksi

Kansainvälinen Compass Group -konserni tarjoaa ruokapalvelua julkiselle sektorille ja yrityksille. Esimerkiksi Amica, Fazer Food & co ja Tastory ovat sen brändejä. Kuvituskuva lounasruokalasta.

Esimerkiksi Amican, Food & Co:n ja Tastoryn lounasravintoloita sekä lukuisia julkisen sektorin ruokaloita pyörittävä Compass Group aloittaa yt-neuvottelut Suomessa.

Neuvotteluja käydään molemmissa konsernin alla Suomessa toimivissa kahdessa yhtiössä ja niiden piirissä on yhteensä 3 441 työntekijää. Tuloksena yhteensä 315 henkilöä voi joutua irtisanotuksi, yli 2 900 lomautetuksi ja 100 henkilöä osa-aikaistamisten kohteeksi.

Konsernin mukaan syynä on koronapandemian aiheuttamat muutokset ja ravintoloiden sulkemispäätösten aiheuttama raju pudotus kysynnässä.

– Olemme hyvin riippuvaisia yleisestä taloustilanteesta ja siksi joudumme varautumaan mahdolliseen taantumaan. Käytämme valtiolta ravintola-alalle mahdollisesti saatavaa tukea siihen, että pyrimme kesän aikana palauttamaan töihin niin monta työntekijää, kuin on liiketoiminnallisesti mahdollista, sanoo konsernin Suomen toimitusjohtaja Jaana Korhola yt-neuvotteluista kertoneessa tiedotteessa.

Ruokaloita mm. työpaikoilla, kouluissa, terveydenhuollossa

Compass Group on iso konserni, joka tarjoaa ruokapalveluita Pohjoismaissa. Suomessa sillä on 550 ravintolaa ja 4 300 työntekijää. Konserniin kuuluu lounasravintoloita, mutta sen ruokaloita ja ruokapalveluita on myös julkiselta sektorilta, kuten koulujen, terveydenhoidon ja maanpuolustuksen yksiköissä.

Konserni osti hiljattain myös Fazer Food Services -ravintolat.

Suomessa Compass Groupilla on kaksi eri y-tunnusta: Compass Group FS Finland sekä Compass Group Finland. Yt-neuvottelut alkavat molemmissa, mutta huomattavasti laajemmin ensiksi mainitun ravintoloissa.

Compass Group FS Finlandin kohdalla (sis. entinen Fazer Food Services) yt-neuvotteluiden piirissä on yhteensä 3 200 ravintoloiden työntekijää ja esimiestä. Heistä irtisanomisten kohteeksi voi joutua maksimissaan 300 henkilöä, lomautetuksi 2 700 ja osa-aikaistamisen kohteeksi 50 henkilöä.

Pienemmän Compass Group Finlandin henkilökuntaa koskevissa yt-neuvotteluissa irtisanomisia voi tulla 15, osa-aikaistuksia 50:lle työntekijälle sekä mahdollisesti lomautuksia, kaikille 241:lle neuvotteluiden piirissä oleville henkilökunnan jäsenille.

– Teemme kaikkemme, jotta lomautettavien ja irtisanottujen määrä saadaan pidettyä mahdollisimman vähäisenä ja että niille, joiden nykyinen työ vähenee, löytyisi muuta työtä yrityksen sisällä, konsernin Suomen toimitusjohtaja Korhonen sanoo tiedotteessa.