Herätys: Koulujen avaaminen jakaa mielipiteitä, moni lapsi on jäämässä torstaina kotiin, uusi nuuska valtaa Eurooppaa

Ylen kysely: naiset tyytyväisempiä koulujen avaamiseen kuin miehet

Oliko hallituksen päätös avata koulut lähiopetukselle toukokuun viimeisten viikkojen ajaksi oikea vai väärä ratkaisu? Neljä kymmenestä pitää Taloustutkimuksen Ylelle tekemässä kyselyssä ratkaisua oikeana ja neljä kymmenestä vääränä, loput empivät. Miehistä lähes puolet olisi jatkanut etäopetusta koulujen kevätlukukauden loppuun asti, naisista neljä kymmenestä pitää koulujen avaamista vääränä päätöksenä.

Suomessa on suuret erot, miten lapset tulevat torstaina kouluun

Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 564 100 oppilasta vuonna 2019. Jos heistä 5 prosenttia jää kotiin, se tarkoittaa noin 30 000:ta oppilasta. Kuvituskuva. Tiina Jutila / Yle

Yle selvitti kaupungeista eri puolella Suomea, miten suuri osa oppilaista on ilmoitettu poissaolevaksi. Arviolta jopa kymmeniä tuhansia jää kotiin, mutta vähemmän kuin etukäteen arveltiin. Monissa suurissa kaupungeissa noin viisi prosenttia lapsista oli jäämässä kotiin toukokuussa. Katso oman kaupunkisi tilanne Ylen selvityksestä.

Häveliäisyys ja rahan puute ovat vaikeuttaneet naisten terveyden tutkimista

Yksi osa-alue, jota aletaan nyt tutkia aiempaa laajemmin, on synnyttäneiden naisten vatsalihasten erkauma. Sen uskotaan olevan paljon yleisempi vaiva kuin mitä sitä hoidetaan. Kuvituskuva. Henrietta Hassinen / Yle

Naisten terveydessä on paljon asioita, joista ei tiedetä tarpeeksi. Esimerkiksi vulvodyniasta eli ulkosynnyttimien kipuoireyhtymästä, monirakkulaisesta munasarjaoireyhtymästä ja vatsalihasten erkaumasta tarvitaan lisää tutkimustietoa. Naisten terveyden tärkeyteen on havahduttu vasta kymmenen viime vuoden aikana. Rahoituksen puuttumisen lisäksi tutkimusta on hidastanut häveliäisyys.

Ruotsalainen nuuskajätti aikoo valloittaa Euroopan nikotiininuuskalla

Zonnic-kauppanimellä myytävät nikotiinipussit tulivat Suomeen loppuvuodesta 2016. Ylen tietojen mukaan se on monen kioskin hittituote. Juha Heikanen / Yle

Nikotiininuuska on tupakkajättien uusi hittituote. Sitä myydään Ylen tietojen mukaan jo 14 EU-maassa, muun muassa Virossa. Pelkästään Tallinnassa on pari sataa myyntipistettä, joiden kautta tuote kantautuu Suomeen matkailijoiden, sosiaalisen median ja nyt myös postimyynnin kautta. Yle kävi tutustumassa Tallinnan nikotiinibisnekseen, joka kasvaa jatkuvasti koronasta huolimatta.

Korona pysäytti turismin, mutta avautuvatko EU:n sisärajat kesäksi?

Capocottan rannalla lähellä Roomaa mittailtiin tiistaina kahden auringonvarjon välille riittävää etäisyyttä. Emanuele Valeri / EPA

Matkailu on ollut etenkin monelle Etelä-Euroopan maalle iso ja tukeva osa taloutta. Matkailu- ja majoitusyrittäjät mittailevat kesävieraiden toivossa turvavälejä terassipöydille ja eristävät rantatuoleja pleksilaseilla, mutta kukaan ei vielä tiedä, milloin turistit pääsevät matkustamaan ja uskaltaako väki lähteä liikkeelle. EU-komissiolta odotetaan tänään linjauksia matkailun käynnistämiseksi uudelleen.

Viileä sää jatkuu

Joonas Koskela / Yle

Maan lounaisosaan saapuu aamulla sateita, muualla on aurinkoista. Päivällä sadetta tulee yleisemmin etelässä, jokunen sadekuuro myös maan keskivaiheilla. Pohjoisessa liikkuu räntä- tai lumikuuroja.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.