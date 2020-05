Unkarin korkein oikeus asettui romanilasten puolelle – kouluerottelun uhreille maksettava taloudellisia korvauksia

Pääministeri Orbanin mielestä ratkaisu on "epäreilu". Ihmisoikeusjärjestöt arvioivat Orbanin kommenttien osoittavan välinpitämättömyyttä oikeusvaltioperiaatteita kohtaan.

Unkarissa korkein oikeus määräsi tiistaina, että kouluerottelun uhreiksi joutuneille romanilapsille on maksettava taloudellisia korvauksia. Korkeimman oikeuden ratkaisu vahvisti paikallisen oikeusistuimen viimevuotisen päätöksen.

Päätöksen mukaan noin 60 romanilapsen perheille on maksettava taloudellisia korvauksia, koska lapsia opetettiin koulussa erillään muista lapsista.

Maan pääministeri Viktor Orbán on julistanut ratkaisun olevan "epäreilu". Hänen mukaansa korvauksen pitäisi koostua sen sijaan harjoituksista ja lisäopetuksesta.

Korkein oikeus katsoi, että ei-rahallisten vahinkojen kohdalla, ovat rahalliset korvaukset ainoa tapa. Oikeusistuimen mukaan tällaisessa tapauksessa ei ole olemassa juridista vaihtoehtoa, jolla pystyisi tarjoamaan vahinkoja vastaavia korvauksia.

"Pääministerin kommentit voivat lisätä ennakkoluuloja"

Oppilaiden erottelu etnisen taustan vuoksi on laitonta Unkarissa, mutta sitä tapahtuu laajalti, erityisesti alueilla, jossa on suuria määriä romaniväestöä. Romanit ovat Unkarin suurin etninen vähemmistö. Unkarin 9,7 miljoonan ihmisen väestöstä romaneja on noin seitsemän prosenttia.

Tammikuussa Orban asetti pitkään kestäneen oikeusjutun etualalle hallinnon viestintäkampanjassa, joka vastusti oikeusistuinten määräämiä taloudellisia korvauksia. Orban vannoi uudistavansa korvausjärjestelmän.

Nationalistinen pääministeri sanoi tavallisten unkarilaisten suuttuvan edellä mainituista päätöksistä. Hänen mukaansa on erittäin epäreilua, että romaniperheet saisivat rahaa ilman, että joutuisivat tekemään työtä sen eteen.

Ihmisoikeusjärjestöt ja romanien edustajat sanoivat, että Orbanin kommentit ovat vaarassa lisätä ennakkoluuloja romaneja kohtaan. Kommenttien nähtiin myös osoittavan välinpitämättömyyttä oikeusvaltioperiaatteita ja oikeuslaitoksen riippumattomuutta kohtaan.

Lapset saivat ikätovereitaan huonompaa opetusta

Chance for Children -säätiö (suomeksi Mahdollisuus lapsille) edusti lapsien perheitä ja nosti oikeusjutun kouluja, kuntaa ja opetusviranomaisia vastaan. Korkeimman oikeuden käsittelemät rikkomukset tapahtuivat Gyöngyöspatan kylässä.

Debrecenin kaupungissa sijaitseva paikallinen oikeusistuin päätti viime vuoden syyskuussa, että lapsia oli syrjitty vuosina 2004–2017, koska heitä oli pidetty koulussa erossa niistä luokkatovereistaan, jotka eivät olleet romaneja.

Lasten kerrottiin saaneen puolet tästä ajanjaksosta ikätovereitaan huonompaa opetusta eri osassa koulua. Lisäksi todistajat kertoivat, etteivät lapset enää osallistuneet uinti- ja tietokonetunneille tai koulun retkille.

Romanivähemmistö on usein vaarassa joutua suljetuksi muun yhteiskunnan ulkopuolelle. Vähemmistön edustajat kohtaavat usein köyhyyttä ja jopa väkivaltaa etnisyytensä vuoksi.

Oikeuden päätöksen mukaan uhreille pitää maksaa noin 99 miljoonaa forinttia eli noin 280 000 euroa, riippuen siitä kuinka pitkään he olivat koulussa.

Lue myös:

Unkari kutsui pohjoismaiset suurlähettiläät puhutteluun – ulkoministeri suivaantui poikkeustoimien arvostelusta

Unkari puolustelee uutta opetussuunnitelmaansa – natsien tukija listattiin pakolliseksi luettavaksi, holokaustista selvinnyttä Nobel-voittajaa ei