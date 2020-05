Talousnobelisti Bengt Holmström: Taudin pelko tekee koronaviruksesta merkittävän uhan Suomen taloudelle

Pelko koronaviruksen leviämisestä on rajoituksia merkittävämpi uhka talouden elpymiselle, arvioi Nobel-palkittu taloustieteen professori Bengt Holmström.

Holmströmin mukaan rajoitusten purkaminen tai kulutuksen elvyttäminen julkisilla varoilla on turhaa, mikäli ihmiset eivät uskalla käydä töissä, kaupoissa tai käyttää palveluita.

Holmströmin mukaan juuri pelko tekee tästä viruksesta niin vaikuttavan ja merkittävän.

– Jos tulisi lääke, joka lievittäisi tautia ja tekisi siitä siedettävän, eikä olisi pelkoa kuolemasta tai jälkitaudeista, tämä kriisi häviäisi hyvin nopeasti, Holmström sanoi Yle Radio 1:n Ykkösaamun haastattelussa keskiviikkona.

Holmströmin mukaan rajoituksia pitää purkaa niin, että ihmiset voivat taas turvallisesti käydä töissä ja kulkea kaupoissa.

Esimerkiksi julkisilla paikoilla olisi hänen mielestään syytä pitää maskeja ja riittävää etäisyyttä. Myös testaus on tärkeä osa talouden avaamista.

– Testauksen, seurannan ja eristämisen kautta saadaan eläminen turvallisemmaksi ilman rajoituksia, Holmström sanoo.

Taloudessa edettävä epidemian ehdoilla

Holmström kuuluu hallituksen nimittämään talousviisaiden ryhmään, joka pohtii Suomen talouden tulevaisuutta koronakriisin jälkeen.

Työelämäprofessori Vesa Vihriälän johtama työryhmä esittää hallitukselle pakettia, joka sisältää sekä elvytystä että leikkauksia.

Edellinen globaali talouskriisi oli finanssikriisi, jonka seurauksena Suomen bruttokansantuote (bkt) romahti vuonna 2009 peräti 8,3 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi, että talous supistuu tänä vuonna koronaviruksen takia 5,5 prosenttia.

Holmströmin mukaan kyseessä on kuitenkin hyvin erilainen kriisi, koska sen on aiheuttanut talouden ulkopuolinen sokki.

– Tässä on ulkoinen sokki, jollaista ei ole nähty ennen, ja tässä eletään hyvin pitkälle epidemian ehdoilla, Holmström sanoo.

Mallia start up -maailmasta

Talousnobelisti Holmström on huolissaan siitä, miten yritykset säilyvät hengissä koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta.

Monilla yrityksillä myynti on laskenut puoleen entisestä, ja esimerkiksi matkailu- ja ravintolalla toiminta on pysähtynyt täysin.

– Miten pitää hengissä tällaisia yrityksiä, kun emme tiedä, kuinka pitkään tämä tilanne tulee kestämään, Holmström kysyy.

Holmström ehdottaa, että yritysten tukemisessa voitaisiin ottaa mallia start up -maailmasta, jossa tehdään paljon sijoituksia ilman, että yritys on vielä aloittanut toimintaa, mutta sillä on vahva suunnitelma tulevasta.

Terveitä yrityksiä ei saisi päästää vararikkoon, koska silloin menetettäisiin valtava määrä organisaation ja ihmisten pääomaa.

– Ihmisten täytyy ymmärtää, että viime kädessä yritykset pitävät tämän maan pystyssä, Holmström sanoo.

Lue aiheesta lisää:

Analyysi: Hallitukselle neuvoja talouskriisiin – Vihriälän ryhmä yhdisti elvytyksen ja "kipupaketin"

Miten Suomi selviää koronakriisistä? Vihriälän selvitysryhmä esittää hallitukselle oppivelvollisuuden pidentämistä, lukukausimaksuja ja tukea yrityksille

Professoreiden mielestä Vihriälän ryhmän puheet menetetystä vuosikymmenestä vahvasti liioiteltuja, mutta z-sukupolvelta ei saa leikata