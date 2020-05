Materiaalipula aiheuttaa saamenopettajalle suuren työtaakan, joka saattaa hätistää potentiaaliset työnhakijat

Saamenkielisten luokanopettajien ja saamen kielten opettajien tehtäviä on ollut viime aikoina varsin paljon avoinna. Opettajille on paitsi saamelaisalueella myös muualla Suomessa suuri tarve. Työ ei kuitenkaan houkuttele kelpoisuuden täyttäviä hakijoita, koska työtaakka on suuri.

Aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka kertoo, että saamelaisalueen kunnissa virkoja on ollut auki useita, eikä niihin kaikkiin ole hakenut kelpoisuusvaatimusten – eli kielitaidon ja opettajan pätevyyden – täyttäviä hakijoita.

Hänen mukaansa saamenopetuksen työmäärän vuoksi opettajat ovat jopa vaihtaneet tehtäviä kokonaan.

– Opettajat joutuvat itse tekemään töitä enemmän ja tekemään lisämateriaalia, totta kai se väsyttää. Tämä alkoi näkyä muutama vuosi sitten inarinsaamen kielen osalta, kun opettajat siirtyivät toisiin töihin, Torikka sanoo.

Työtaakka tunnetaan

Saamen kielellä työskentelevän opettajan työtaakka voikin olla paljon suurempi kuin esimerkiksi valtakielellä työskentelevän luokanopettajan toimi. Materiaaleja ei välttämättä ole ollenkaan valmiina. Ne on käännettävä saamen kielelle itse. Olemassa olevien materiaalien tieto on vanhentunutta: kaikki on itse tarkistettava ja päivitettävä vastaamaan nykytilannetta.

Erityisesti uran alussa iso työmäärä korostuu, kun omaa aikaisempaa oppimateriaalivarastoa ei ole ehtinyt karttua. Helsingissä saamenluokkaa pari vuotta opettanut Milla Pulska kertoo, että oppimateriaalien kokoaminen, tekeminen ja opetustapojen selvittäminen vie paljon aikaa.

– Muiden töiden lisäksi suomenkielisiä oppikirjoja on käännettävä saameksi itse, sanoo Pulska.

Hän uskoo, että jos opettaja saisi enemmän tukea ja opettajien kesken olisi enemmän yhteistyötä, voisi työ olla hiukan nykyistä kevyempää.

– Olen jutellut opettajien kanssa, että opettajakoulutuksessa ei käsitelty paljoakaan, miten toimia, kun opettaa yhdysluokkaa, jossa on monta eri ikä- ja taitotasoa samassa. Jos on monta ryhmää oppitunnilla, miten silloin pystyy toteuttamaan pedagogiikkaa, pohdiskelee Milla Pulska.

Työryhmä selvittää haasteita

Ehdotuksia tilanteen ratkaisemiselle on kuitenkin odotettavissa, kun opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä selvittää saamenkielisen opetuksen tilannetta Suomessa.

Ylitarkastaja Kari Torikan mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä seuraa opetustilanteen lisäksi muun muassa saamelaisen varhaiskasvatuksen tarpeita. Kirsti Länsman/Yle

– Saamenkielisiä palveluita pitäisi pystyä lisäämään. Työryhmä miettii pidemmälle myös oppimateriaalien tilannetta, kertoo Kari Torikka.

Työryhmään kuuluvat muun muassa Saamelaiskäräjät, oikeusministeriö ja Opetushallitus. Työryhmän julkaisee ehdotuksensa tämän vuoden lopussa.