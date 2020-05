Koronavirus lähes selätetty Islannissa ja Färsaarilla – turistikauden alkua mietitään jo

Hengityssuojaimia ei juurikaan näy Islannin katukuvassa. Tekstiilitaiteilija Ýr Jóhannsdóttirin suunnitteleman pelottavan kasvosuojuksen on määrä pitää muut ihmiset turvaetäisyyden päässä.

Hengityssuojaimia ei juurikaan näy Islannin katukuvassa. Tekstiilitaiteilija Ýr Jóhannsdóttirin suunnitteleman pelottavan kasvosuojuksen on määrä pitää muut ihmiset turvaetäisyyden päässä. Jeremie Richard / AFP

Kahdella saarella on testattu ihmisiä koronaviruksen löytämiseksi enemmän kuin missään muualla.

Koronaviruspandemian keskellä kamppailevista Pohjoismaista löytyy kaksi paikkaa, joissa taistelu virusta vastaan on ollut erityisen menestyksellistä.

Toinen näistä paikoista on Islanti, joka on kukistamassa koronaviruksen ainakin tällä haavaa. Islannin hallitus tiedotti tällä viikolla, ettei maassa ole toukokuun aikana havaittu kuin kolme uutta koronavirustartuntaa.

Peräti lähes 99 prosenttia kaikista virustartunnan kevään aikana saaneista islantilaisista on jo parantunut (siirryt toiseen palveluun). Koronaviruksen seurauksena kuolleita on yhteensä kymmenen.

Huippu aktiivisten virustapausten määrässä, eli 1 096 tapausta, saavutettiin viranomaisten mukaan huhtikuun 5. päivä. Yhteensä maassa on havaittu pandemian aikana 1 802 tartuntaa. Islannissa on runsaat 360 000 asukasta.

– Pandemian erittäin nopea laantuminen Islannissa on ollut meille iloinen yllätys. Silti on todella tärkeää pysyä valppaana ja minimoida riski uudesta leviämisestä. Olemme valmiina tarvittaviin toimiin, jos havaitsemme merkkejä viruksen uusiutumisesta, Islannin valtionepidemiologi Þórólfur Guðnason arvioi hallituksen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Islannissa valmistaudutaan jo turistien paluuseen muun muassa kunnostamalla matkailukohteita.

Islantia on auttanut taistelussa koronavirusta vastaan luonnollisesti se, että saarivaltion on helppo seurata maahan saapuvia.

Kansa on myös melko homogeeninen, joten koronatiedon jakaminen sekä sairastuneiden ja virukselle altistuneiden jäljittäminen on ollut helppo tehtävä viranomaisille. Virukselle altistuneiden jäljittämiseen on käytetty myös paikkatiedot tallentavaa Rakning C-19 -matkapuhelinsovellusta (siirryt toiseen palveluun).

– Olemme saari, johon pääosa ulkomailta tulevista saapuu yhden paikan kautta. Monien muidenkin erityispiirteiden vuoksi Islannin asema on erilainen muihin maihin verrattuna, Þórólfur Guðnason myöntää toivoen samalla muiden maiden kuitenkin voivan hyötyä Islannin kokemuksista.

Ei uusia virustartuntoja viikkoihin Färsaarilla

Myös toinen saari näyttää saaneen koronatilanteen hallintaan testaamisen, jäljittämisen ja eristämisen avulla. Tanskan autonomisessa osassa Färsaarilla ei ole havaittu yhtään uutta koronavirustartuntaa huhtikuun 22. päivän jälkeen ja viimeinenkin koronapotilas on parantunut.

Färsaarten Kvivikin kylän koululaiset palasivat luokkahuoneeseen viisi viikkoa suljettuna olleen koulun jälleen avautuessa 20. huhtikuuta. Pulpettien välillä on turvaetäisyys. Jens Kristian Vang / EPA

Yksikään COVID-19-taudin saaneista 187 färsaarelaisesta ei ole kuollut, tiedottavat viranomaiset (siirryt toiseen palveluun). Färsaarilla viruksen vastaista taistelua ovat helpottaneet samat tekijät kuin Islannissa. Toisaalta saaren ja väestön pienuus aiheuttaa myös huolta.

– Yhteisömme on pieni ja haavoittuvainen, joten on tärkeää huolehtia jatkossakin mahdollisimman hyvin tartuntojen leviämisen ehkäisemisestä, vetoavat Färsaarten viranomaiset.

Kahden metrin turvavälit sekä muistutukset käsienpesun ja oikeanlaisen yskimisen tärkeydestä ovat Färsaarilla edelleen voimassa.

Ulkomaisille matkailijoille Färsaaria ei aiota avata ainakaan ennen kesäkuun loppua (siirryt toiseen palveluun). Nyt saarille matkustaminen vaatii erityisen syyn esittämistä. Turisteille suositellaan matkasuunnitelmien siirtämistä alkukesästä vuoden toiselle puolikkaalle.

Debes H. Christiansen tekee kalojen virustautien testaamiseen tarkoitetussa laboratoriossa Färsaarten Tórshavnissa nyt koronavirustestejä. Kuva on otettu 20. huhtikuuta. Jens Kristian Vang / EPA

Toiselle Tanskaan kuuluvalle itsehallinnolliselle alueelle eli Grönlantiin koronavirus ei tähän mennessä ole edes tehnyt laajaa maihinnousua. Kaikki 11 virustartunnan saanutta grönlantilaista ovat toipuneet (siirryt toiseen palveluun). Noin 56 000 asukkaasta runsaat 1 500 on testattu.

Riskiryhmät onnistuttiin suojaamaan

Islannissa tärkeässä roolissa koronapandemian kuriin saamisessa ovat olleet virustestit, joita on tehty väkilukuun suhteutettuna enemmän kuin yhdessäkään toisessa valtiossa. Jo noin joka seitsemäs islantilainen on testattu.

Färsaarilla on testaamisessa oltu vielä tehokkaampia ja testissä on käynyt jo noin joka kuudes asukas.

Islannissa testit ovat jakautuneet kahteen paikkaan. Noin kolmasosa niistä on tehty Reykjavikin yliopistollisessa sairaalassa, jossa on tutkittu oireita saaneita ihmisiä. Kaksi kolmasosaa testeistä on tehty deCode Genetics -yrityksessä, joka on testannut oireettomia ihmisiä.

Koronavirukselle altistuneiden jäljittämistä on helpottanut, että Islannissa on vain noin 360 000 asukasta. Heistä yli kolmannes asuu kuvassa näkyvässä Reykjavikissa. Arkistokuva. Nella Nuora / Yle

Karanteenissa on viruksen vuoksi ollut Islannissa kevään aikana yli 20 000 ihmistä. Koska karanteeniin on asetettu ihmisiä matalalla kynnyksellä jo tartunnan mahdollisuuden ilmetessä, on lähes 60 prosenttia testissä positiivisen tuloksen saaneista ollut jo valmiiksi eristyksissä.

Vierailuja sairaaloissa ja hoivakodeissa rajoitettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Myös kotona asuvien vanhusten ja muiden haavoittuviin ryhmiin kuuluvien suojaksi tehtiin monenlaisia toimia, kuten lisättiin kotiin saatavia hoitopalveluita.

Tämän ansiota on viranomaisten mukaan se, ettei Islannissa ole palvelutaloissa havaittuja joukkosairastumisia kuten monissa muissa maissa Myös sairaaloiden ylikuormittuminen on pystytty välttämään Islannissa.

Matkailu alkamassa ehkä jo kesäkuussa

Turismi on muodostanut vuoden 2008 talousromahduksen jälkeen yhä merkittävämmän osan Islannin taloudesta. Esimerkiksi viime vuonna maassa vieraili noin kaksi miljoonaa yöpynyttä turistia.

Koronakriisin seurauksena matkailu on pysähtynyt, mutta Islannin hallituksen toiveissa on ulkomaalaisten matkailijoiden tulo jo kesäkuun puolivälissä. Schengen-maiden kansalaisille Islannin raja on ollut auki koko pandemian ajan.

Turismi on ollut Islannille merkittävä tulonlähde runsaan vuosikymmenen takaisen talouskriisin jälkeen. Koronavirus kuitenkin pysäytti matkailun myös kuvassa näkyvällä Gunnuhverin alueella. Arkistokuva. Rex Features / AOP

Ajatuksena on, että kesäkuun puolivälistä alkaen Islantiin saapuvat valitsisivat, testauttavatko he itsensä koronaviruksen varalta vai asettuvatko kahdeksi viikoksi karanteeniin. Matkailija voi myös esittää todistuksen siitä, ettei hänellä ole koronavirusta.

Matkailijoita vaaditaan todennäköisesti myös lataamaan puhelimeensa sovelluksen, joka tallentaa paikkatiedot. Puhelimen muistissa olevat tiedot luovutetaan viranomaisten käyttöön vasta, jos matkailija sairastuu. Islantilaisista tämän jäljityssovelluksen on ladannut jo 40 prosenttia.

"Olemme valmiina avaamaan ovemme maailmalle"

Islannissa uskotaan, että maan laajamittaiseen testaamiseen, jäljittämiseen ja eristämiseen pohjaava koronastrategia on hyvä perusta myös matkailun avaamiselle.

– Sen pohjalta haluamme luoda turvallisen paikan niille, jotka haluavat vaihtaa maisemaa meille kaikille niin kovan kevään jälkeen, sanoo turismista vastaava ministeri Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir hallituksen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

– Olemme jälleen valmiina avaamaan ovemme maailmalle. Vaikka olemme varuillamme, olemme myös optimistisia, että Islanti voi aloittaa menestyksekkään paluun normaaliaikaan, ulkoministeri Guðlaugur Þór Þórðarson täydentää.

Islannin hallituksen on määrä ilmoittaa tarkemmista käytännöistä matkailun avaamisessa toukokuun lopussa.

Matkailuala heittelee jo koukkuja sosiaalisessa mediassa muun muassa julkaisemalla viestejä Reykjavikin kauniista säästä.

Islannissa otetaan askelia kohti normaalia arkea

Viime viikolla Islanti alkoi vähitellen purkaa rajoituksia, joita otettiin käyttöön 16. maaliskuuta alkaen. Esimerkiksi parturi-kampaamot ja kauneushoitolat voivat tarjota palvelujaan ja lasten vapaa-ajantoiminta pyörii taas. Alle 50 hengen kokoontumiset on sallittu.

Kahden metrin turvavälin säilyttämisestä ja hygieniasta huolehtimisesta viranomaiset ovat muistuttaneet koko ajan ja muistuttavat edelleen. Hengityssuojaimien käyttöä ei Islannissa ole suositeltu, eikä niitä juuri ole katukuvassa näkynytkään.

Peruskoulut ja päiväkodit ovat olleet Islannissa auki koko ajan. Myös useimmat ravintolat ja kahvilat ovat pitäneet ovensa auki myös korona-aikana. Mitään koko maan kattavia liikkumisrajoituksia ei myöskään missään vaiheessa ole annettu.

Islantilaisille rakkaiden ulkouima-altaiden avautumista viranomaiset lupailevat ensi viikon maanantaiksi, ellei virustilanteessa tapahdu muutoksia.

Altaiden sulkemisen aikana Islannissa on raportoitu joidenkin ihmisten uineen jopa geotermisen voimalan poistovesikanavassa terveytensä vaarantaen. Näitä uimareita on jouduttu muistuttamaan siitä, että tällaiset vedet voivat yhtäkkiä muuttua kiehuvan kuumiksi, uutisoi muun muassa Vísir-sanomalehti (siirryt toiseen palveluun).

