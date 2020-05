Laivaliikenne käynnistyy Ruotsin ja Suomen välillä – Risteilyitä tai lomamatkustusta ei vielä sallita

Matkustajaliikenteen rajoitusten höllentämistä on odotettu Viron lisäksi myös Ruotsissa.

TukholmaMatkustus Ruotsin ja Suomen välillä helpottuu torstaista lähtien. Ruotsista pääsee laivoilla jälleen Suomeen, kun paluuliikenteen lisäksi työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne maiden välillä sallitaan.

Tukholman ja Turun väliselle laivareitille on alettu myydä matkustajille lippuja. Viime viikot on reitillä kulkenut ainoastaan rahti.

Rajoituksia on yhä voimassa. Risteilyitä tai vapaa-ajan matkustusta ei vielä sallita.

Suomeen on päässyt Ruotsista viime viikot lentäen, mutta automatkustajilla on ollut vähän vaihtoehtoja. Yhtenä mahdollisuutena on ollut lähettää auto rahtina laivalla Turkuun ja lentää itse Helsinkiin.

Toisena vaihtoehtona on ollut matkustaa Haaparannan kautta.

– Olin ottanut jo selvää ajomatkasta. Haaparannalle olisi ollut Tukholmasta 12 tuntia ajomatkaa ja Torniosta Helsinkiin yhdeksän tuntia, sanoo Tukholmassa asuva Pirjo Soppi-Sandell.

Hänellä on lippu torstaina Turkuun lähtevään laivaan. Soppi-Sandell haluaa Suomeen tapaamaan iäkkäitä vanhempiaan ja appivanhempiaan, joiden voinnista hän on huolissaan.

– Haluan päästä auttamaan vanhempiani, joiden hoito on ollut sisarusteni vastuulla, hän sanoo.

Tukholmalainen Pirjo Soppi-Sandell selvitti, kauanko Suomeen ajaisi pohjoisen kautta autolla. Nyt hänellä on kuitenkin laivalippu. Daniel Ivarsson/Yle

Soppi-Sandell on seurannut suurella mielenkiinnolla Ruotsin ja Suomen eroja koronatoimenpiteissä. Hän kertoi ajatelleensa aluksi, että Suomi on varmasti oikeassa, mutta ajan kuluessa hän on alkanut arvostaa myös Ruotsin linjaa.

– Valtionepidemiologi Anders Tegnell on hyvin vakuuttava ja vaikuttaa suoraselkäiseltä. Ei tämä ole kuitenkaan mikään kilpailu, vaan ajan kuluessa vasta nähdään, kumpi on toiminut oikein.

Ruotsin ulkoministeriö suosittaa välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille 15.7. saakka.

Epäselvyyttä rajoituksista

Boråsissa asuva Jaana Isokoski ajoi tällä viikolla 3 000 kilometriä käydäkseen isänsä hautajaisissa Oulussa.

– Laivat eivät kulkeneet emmekä kokeneet lentämistä mielekkääksi, joten lähdimme autoilla ja ajoimme melkoisen edestakaisen matkan, hän kertoo Ylelle.

Suomen suurlähetystöstä Tukholmasta oli neuvottu, että hautajaiset olivat painava syy päästä maahan, mutta ne piti pystyä kirjallisesti todistamaan.

– Meillä oli mukana virkatodistukset Suomesta ja Ruotsista, todistus isän kuolemasta ja hautajaispäivämäärästä. Silti minua jännitti Haaparannalla, koska ohjeistuksessa sanottiin, että jokainen tapaus katsotaan erikseen, Isokoski kertoo.

Ruotsinsuomalaisten keskuudessa on ollut paljon keskustelua siitä, tarvitaanko Suomeen matkustamiseen syy viime viikolla kerrottujen tietojen jälkeen.

Niiden mukaan suomalaiset saavat ylittää rajan, koska oikeus on kirjattu Suomen perustuslakiin.

– Olen kuullut monen sanovan, että Suomeen voidaan siis mennä mökille koska vain. Kaikki meidän todistukset tutkittiin tarkasti rajalla ja olen sanonut täällä kaikille, että ottakaa ensin selvää, Isokoski sanoo.

Ero sukulaisista voi venyä pitkäksi

Tukholmassa asuva Sirpa Vehkapuro on saanut myös tuntea matkustusrajoitusten vaikutukset arjessaan.

Hän oli ottanut keittiöremontin yhteydessä kaapit siististi irti, jotta serkku olisi voinut tulla hakemaan niitä pakettiautolla Suomeen. Se suunnitelma meni pieleen, sillä laivoilla on tähän asti sallittu vain yhteiskunnan ja huoltovarmuuden kannalta välttämättömät matkat.

Vehkapuro oli myös varannut laivamatkan Suomeen viikon lomalleen toukokuun alussa. Sekään suunnitelma ei onnistunut.

Nyt liput on varattuna heinäkuulle. Vehkapuro kaipaa lomallaan kesämökilleen saareen Kokkolan lähelle. Siellä hän aikoo olla myös vapaaehtoisessa karanteenissa.

Tukholmassa asuva Sirpa Vehkapuro kaipaa kesämökilleen Suomeen. Hän sanoo ymmärtävänsä Suomen valitsemaa koronastrategiaa. Sirpa Vehkapuro

Vehkapuro on lähihoitaja ja oppilaskoordinaattori. Koronakriisi on teettänyt paljon töitä ja tällä hetkellä näyttää siltä, että hän ei voi pitää lomaa syksyllä.

– Jos laiva ei kulje heinäkuussa ja rajoitukset ovat voimassa vielä pitkään, niin tässä voi mennä kaksi vuotta ennen kuin näen sukulaisiani Suomessa, hän miettii.

Vehkapuro tukee Suomen tiukkoja koronatoimia.

– On hyvä, että Suomi suojelee kansalaisiaan. Odotan kuitenkin hirveästi sitä, milloin Suomen ja Ruotsin välillä voi taas kulkea vapaasti, hän sanoo.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23:een asti.

Lue lisää:

Ruotsalaisasiantuntija: Suomi saa meidät kiinni koronakuolemissa vuoden kuluessa – tartuntaa vastaan on mahdotonta suojautua

Raja on auki muillekin kuin suomalaisille – Professori: Rajavartiolaitos ei voi estää ruotsalaisten ja muiden EU-kansalaisten maahan saapumista tai maasta lähtemistä

Uusimmat tiedot koronaviruksesta