Pääkaupunkiseudulla alkaa huomenna tuhansien oppilaiden koronaevakko – joka kymmenes lapsi käy lukuvuoden loppuun oman koulun ulkopuolella

Suuri osa väliaikaistiloissa opiskelevista on yläkoululaisia. Lisäneliöiden mahdollistamalla väljyydellä yritetään estää viruksen leviäminen.

Lähes 10 000 oppilasta käy pääkaupunkiseudulla koulua loppukevään ajan muussa kuin omassa tutussa koulussaan. Sekä Helsingissä että Espoossa koronaevakossa on noin 4 000 oppilasta ja Vantaalla lähes 1 800.

– Meillä on otettu käyttöön kymmenkunta lukiota, saman verran kirjastoja ja nuorisotiloja sekä seitsemän Omnian toimipistettä, kertoo Espoon opetustoimen kehittämispäällikkö Juha Nurmi.

Helsingissä väliaikaisten tilojen kirjo on vielä Espootakin laajempi.

– Käytämme kaupungin lukioiden, Stadin ammattiopiston, työväenopistojen, leikkipuistojen, muutamien päiväkotien, nuorisotoimen, seurakunnan ja kirjastojen tiloja, luettelee Helsingin perusopetusjohtaja Outi Salo.

Vantaalla oppilaita on koronaevakossa lukioissa ja nuorisopalveluiden tiloissa.

Koulujen tavoitteena on lisätilojen mahdollistamalla väljyydellä estää koronaviruksen leviäminen ja taata lapsille mahdollisimman turvallinen oppimisympäristö.

Suuri osa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla väliaikaistiloissa opiskelevista on yläkoululaisia.

– Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että oman koulun tiloissa opiskelee pienimmät oppilaat ja lisätiloissa koulun vanhempia oppilaita, kertoo Helsingin perusopetusjohtaja Salo.

Espoon yläkoululaisista on sijoitettu koronaviruksen takia oman koulun ulkopuolella noin 3 500 oppilasta. Se on noin kolmasosa kaikista kaupungin yläkoululaisista.

– Jos meillä on esimerkiksi kirjasto tai nuorisotila jossain lähellä ja yläkoulun tarpeet on saatu ratkaistua, niin sitten on myös alakoululaisia, mutta pääosin yläkoululaisia, sanoo kehittämispäällikkö Nurmi.

Vantaan 1 800 evakossa opiskelevasta yläkoululaisia on noin 1 400 oppilasta.

Kaupunkien opetustoimien pääperiaatteena on ollut järjestää tilat läheltä lapsen omaa koulua. Poikkeusolojen koulutilat sijaitsevat yleensä kävely- tai pyörämatkan päässä lapsen kotoa.

Pääkaupunkiseudulla palaa huomenna koulunpenkille noin 100 000 ala- ja yläkoululaista.

