Lumi Lapinmäki siirtyy kyläkoulusta yläluokille pelkän videon valmentamana ja tapaa uudet luokkakaverit vasta syksyllä – kuten moni muukin

Suurin osa tulevien eka- ja seiskaluokkalaisten kouluun tutustumisista on peruttu.

Kuudesluokkalainen Lumi Lapinmäki kävelee laukaalaisen koulun pihalla mietteliäänä.

Oleskelualueet ovat aavemaisen autioita, vaikka tavallisina arkipäivinä yläkoulun ja lukion ympäristössä parveilee yli 800 nuorta.

Ensi syksynä Lapinmäki liittyy joukkoon.

Hän siirtyy pienestä Kuusan kyläkoulusta aloittamaan seitsemättä luokkaa Sydän-Laukaan koulussa, jonne tulee oppilaita yhteensä seitsemästä kunnan alakoulusta.

Tavallisena keväänä Laukaassa olisi järjestetty kuudesluokkalaisille useita yhteisiä tapahtumia, joissa nuoret voivat tutustua tuleviin koulukavereihinsa.

Tänä vuonna kaikki yhteiset kurssit, tapaamiset ja tiedotustilaisuudet on peruttu.

– Vähän harmittaa, että tämä tapahtuu juuri meidän ikäluokalle. Mutta kyllä tässä pärjätään, Lapinmäki sanoo reippaasti.

Yläkouluun siirtyminen ei jännitä. Ainakaan vielä.

Tutustumisryhmät olisivat kouluille ylimääräinen riski

Peruskoululaisten lähiopetusta ollaan aloittamassa huomenna uudelleen, mutta kouluissa vältetään edelleen kaikkia ylimääräisiä ihmiskontakteja. Kouluille ei toivota henkilöitä, joiden oleskelu koulutiloissa ei ole opetuksen kannalta välttämätöntä.

Ylimääräiseksi lasketaan myös tutustumiskäynnit, joita tavallisesti on järjestetty sekä tuleville ekaluokkalaisille että alakoulusta yläkouluun vaihtaville. Tänä keväänä suurin osa on tutustumisista on peruttu.

Muun muassa Helsingin, Tampereen, Oulun ja Jyväskylän opetustoimesta kerrotaan Ylelle, että fyysisten tapaamisten tilalle on kehitetty korvaavia keinoja esitellä koulua.

Sydän-Laukaan koulun opinto-ohjaaja Saara Vierimaa teki kollegansa Leevi Naparin kanssa esittelyvideon yläkoulun arjesta. Jaana Polamo / Yle

Esimerkiksi Helsingissä tuleville oppilaille on lähetetty kirjeitä ja videoita. Osa tutustumiskäynneistä pyritään siirtämään elokuulle. Koulut saavat itse päättää, miten käytännössä hoitavat yhteydenpidon tuleviin oppilaisiinsa.

Opetushallitus suosittelee, että kouluihin tutustumista toteutettaisiin etäyhteyksiä hyödyntäen. Heillä ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, onko kouluilla ollut resursseja etäesittelyjen suunnitteluun ja toteutukseen kiireisen koronakevään aikana.

– Tässä vaiheessa energia on varmasti mennyt siihen, että on pohdittu oppilaiden kouluun palaamisen käytännön järjestelyjä, kertoo opetusneuvos Marjo Rissanen Opetushallituksesta.

Erityisesti koulutietään aloittaville lapsille tutustumiskäynnit ovat olleet tärkeitä jännityksen purkajia. Vierailuilla on yleensä tutustuttu koulurakennukseen sekä tavattu ensimmäisen kerran kasvotusten tulevan opettajan ja luokkakavereiden kanssa.

– Nämä ajat ovat poikkeukselliset ja se täytyy huomioida tässäkin tilanteessa, Rissanen sanoo.

Video kertoo faktat, mutta ei auta saamaan ystäviä

Sydän-Laukaan koululla opinto-ohjaajat päätyivät tekemään kuudesluokkalaisille esittelyvideon yläkoulun arjesta.

– Video oli tosi selkä ja siitä sai vastauksia kysymyksiin, joita olin miettinyt, Lumi Lapinmäki kertoo.

Myös koulun rehtori Ulla Rytkönen kehuu opinto-ohjaajien videoesittelyä onnistuneeksi. Videolla käydään läpi samat asiat, joista opot keskustelevat oppilaiden kanssa vieraillessaan kyläkouluilla.

Kasvokkain tapaamista ja toisiin nuoriin tutustumista video ei kuitenkaan korvaa.

– Jännitystä ja huolta on varmasti enemmän kuin aiemmin, koska emme ole pystyneet järjestämään nivelvaiheen yhteistyötä samalla tavalla kuin ennen, Rytkönen arvioi.

Laukaassa on perinteisesti panostettu paljon yläkoululaisten ryhmähengen rakentamiseen jo ennen koulun aloitusta.

Keväällä vanhemmille ja nuorille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa on kerrottu tuleva luokkajako ja aloitettu luokkakavereihin tutustuminen tukioppilaiden ja luokanohjaajan johdolla.

Tänä vuonna luokkajako paljastetaan vasta ensimmäisenä koulupäivänä.

Sydän-Laukaan koulun rehtori Ulla Rytkönen harkitsi pitkään, kerrotaanko luokkajako keväällä vai syksyllä. Jaana Polamo / Yle

Moni jännittää koulun aloituksessa eniten sitä, pääsevätkö toivotut kaverit samalle luokalle. Myös Lumi Lapinmäki olisi halunnut tietää luokkajaosta jo keväällä, mutta ei aio viettää kesää murehtien tulevia luokkakavereita.

– Mulle on aika sama ketä mun luokalle tulee. Jos nyt joku tuttu olisi, Lapinmäki sanoo.

Rehtori kertoo miettineensä pitkään, milloin olisi paras aika kertoa luokkajaosta oppilaille. Nimilistoja päädyttiin panttaamaan, koska tukioppilaiden ja luokanohjaajien johdolla alkavasta ryhmäytymisestä on aiemmilta vuosilta hyviä kokemuksia.

– Pelkän nimilistan julkaiseminen ei edistä ryhmähengen rakentumista, Rytkönen sanoo.

Opetushallituksen Marjo Rissanen näkee molemmissa ratkaisuissa hyviä ja huonoja puolia. Luokkajaon julkaiseminen etukäteen voi helpottaa joidenkin oppilaiden jännitystä. Kääntöpuolena voi olla, että jo kesän aikana syntyy esimerkiksi viestiryhmiä, joista osa oppilaista jää ulos.

– Nyt kaikki pääsevät aloittamaan tutustumisen syksyllä samalta viivalta, perustelee Sydän-Laukaan koulun rehtori Ulla Rytkönen.

Moni kysymys on vielä auki ennen syksyä

Ennen koulun alkua tehtävät esittäytymiset ovat tavallisenakin keväänä vain pintaraapaisu syksyllä toden teolla käynnistyvään uusien oppilaiden tutustumiseen.

Tulevan lukuvuoden osalta koulun aloittamiseen liittyy vielä monia kysymysmerkkejä. Yksi suurimpia on se, voidaanko koulunkäynti ylipäätään aloittaa elokuussa lähiopetuksessa. Kaikki riippuu loppukesän tilanteesta koronavirusepidemiassa.

– Jos on aloitettava suoraan etäopetuksella, ryhmäytymisessä voi olla isoja haasteita, arvioi Tampereen kasvatus- ja opetusjohtaja Kristiina Järvelä.

Opetushallituksen Marjo Rissanen on samaa mieltä, mutta ei halua vielä tehdä arvioita syksyn tilanteesta. Uusia toimintatapoja mietitään tarvittaessa kesän kuluessa.

Laukaassa toivotaan, että syksyllä voitaisiin panostaa tavallista enemmän uusien oppilaiden koulun aloitukseen.

– Olemme miettineet jo jonkin verran sitä, kuinka ryhmäytymistä voidaan edistää samalla kun pitäisi kuroa umpeen etäopetuksessa mahdollisesti rästiin jääneitä asioita. Siinä on varmasti tekemistä, kertoo rehtori Ulla Rytkönen.

