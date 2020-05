Juoksutapahtumat siirtyvät koronan alta syksyyn – miten käy osallistumismaksujen?

Koronaepidemia on siirtänyt monet alkukesän juoksutapahtumat loppukesään tai syksyyn. Samalla ilmoittautumiset ovat siirtyneet automaattisesti uuteen ajankohtaan.

Jos uusi ajankohta ei käy, moni tapahtumajärjestäjä neuvoo siirtämään osallistumisen kaverille tai ensi vuoden juoksupäivään.

Rahoja ei kuitenkaan luvata takaisin. Ainakin Naisten kymppi, Helsinki City Running Day, Helsinki Half Marathon ja Extreme Run ovat ilmoittaneet, etteivät palauta osallistumismaksua.

Lain näkökulmasta asia on kuitenkin selvä: osallistumismaksu täytyy palauttaa, jos uusi päivämäärä tai muut hyvitysvaihtoehdot eivät sovi juoksijalle. Tilannetta voi kuitenkin mutkistaa se, jos järjestäjä on sopimusehdoissaan ilmoittanut, ettei kuluttaja ole tapahtuman peruuntuessa oikeutettu rahapalautukseen.

– Se johtaa kuluttajan kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Näin on etenkin silloin, jos uusi ajankohta ei kuluttajalle sovi. Tätä joudutaan jälkikäteen arvioimaan esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa, jos osapuolet eivät pääse keskenään asiasta sopuun, sanoo johtava asiantuntija Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta.

Monia juoksutapahtumia järjestävät yhdistykset. Kuluttajasuojalaki ei yllä yhdistysten ja urheiluseurojen sisäiseen toimintaan, mutta julkiset massatapahtumat ovat eri juttu.

– Maksullinen massaurheilutapahtuma, johon kuka tahansa voi osallistua maksamalla osallistumismaksun, on kulutushyödyke, sanoo Raija Marttala.

Kulutushyödykkeet kuuluvat kuluttajasuojalain piiriin, eli näin ollen juoksutapahtumia kohdellaan niin kuin muitakin peruuntuneita tai siirtyneitä tapahtumia.

Tilanne on hankala kaikille

Vaikka laki on mikä on, Raija Marttala kehottaa kuluttajia miettimään, olisiko heillä varaa kompromisseihin.

– Tässä tilanteessa voisi miettiä, mikä on kokonaisuus. Tilanne on hankala kaikille. Järjestäjätkin voivat olla aikamoisessa liemessä, Marttala pohtii.

Hän tosin tiedostaa, että epidemia on runnellut monen suomalaisen toimeentuloa ja silloin muutaman kympin osallistumismaksu voi olla iso raha.

Osa tapahtumajärjestäjistä on vedonnut force majeure -tilanteeseen eli ylivoimaiseen esteeseen. Sellaiseksi luokitellaan esimerkiksi maanjäristys, tulivuorenpurkaus ja sota.

Marttalan mukaan force majeure ei kuitenkaan päde juoksutapahtumien perumiseen tai siirtämiseen.

– Kun palvelua ei tarjota ollenkaan (sovittuna päivänä), maksua ei voida kuluttajalta pidättää. Ylivoimainenkaan este ei vapauta palautusvelvollisuudesta. Jos juoksijalta tulisi vahingonkorvausvaatimuksia, silloin järjestäjä voisi vedota force majeureen, Marttala sanoo.

HCR arvioi tilanteen uudelleen

Suomen suurinta juoksutapahtumaa Helsinki City Running Dayta järjestää kolme pääkaupunkiseudun urheiluseuraa sekä Suomen Urheiluliitto ry SUL, johon kuuluu yli 600 jäsenseuraa.

Kun tapahtumaa siirrettiin, siirtyivät automaattisesti myös ilmoittautumiset uudelle päivälle lokakuulle. Ilmoittautumisensa voi myös siirtää toisen nimiin tai ensi vuodelle, mutta rahoja ei luvata takaisin.

Tapahtumajohtaja Harri Hänninen sanoo, että SUL on nyt tapahtuman 40-vuotisen historian aikana täysin uudenlaisen tilanteen edessä. Ilmoittautumissäännöissä on kuitenkin jo vuosikausien ajan ollut force majeure -pykälä, johon tapahtumajärjestäjä on nyt vedonnut.

Hänninen sanoo, ettei tapahtumajärjestäjä ole saanut kuluttajaviranomaiselta ohjeistusta asiaan.

– Olemme yhdistyksenä toimineet lain ja sääntöjen mukaisesti. Mutta jos toimintamme on lainvastaista, ilman muuta arvioimme tilanteen uudelleen, Hänninen kertoo.

Tapahtuman asiakaspalveluun on tullut noin 30 rahanpalautuspyyntöä.

– Keskustelun jälkeen suurin osa on ollut ymmärtäväisiä, Hänninen kertoo.

