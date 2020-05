Nainen lähti viimeisellä bussilla itärajan yli Venäjälle hyvästelemään kuolevaa poikaansa – ei päässyt kuukauteen takaisin Suomeen

Kotkalainen Veli Matti Kleimola odottaa iloisen ja innostuneen näköisenä Lappeenrannan rautatieaseman parkkipaikalla. Välillä hän yltyy jopa laulamaan.

– "Kotkan poikii ilman siipii", Kleimola tapailee kotikaupunkinsa sanasepon Juha Vainion vanhaa hittiä.

Kotkan pojan Innostukselle on syynsä. Mies on odottanut vaimoaan Nadezhdaa kotiin Viipurista jo kuukauden, ja nyt vihdoin vaimo on tulossa. Nadezhda on Pietarista saapuvan HH-kuriiri-yrityksen pikkubussin kyydissä.

Itärajan sulkeuduttua puolitoista kuukautta sitten HH-kuriiri on ollut käytännössä ainoa yritys, joka kuljettaa säännöllisesti matkustajia Venäjän ja Suomen maarajan ylitse.

– Hän soitti ja kertoi, että he ovat jo lähteneet Viipurista tänne päin, Veli Matti Kleimola sanoo.

Pian HH-kuriirin pikkubussi kurvaakin Lappeenrannan rautatieaseman edelle. Kleimoloiden pitkittyneen eron taustalta paljastuu surullinen tarina.

Veli Matti Kleimola on iloinen saatuaan vaimonsa vihdoin Viipurista Suomeen. Kare Lehtonen/Yle

Autosta purkautuu pieni joukko matkustajia suojamaskit naamoillaan. Yksi heistä on Veli Matti Kleimolan vaimo Nadezhda. Parikymmentä vuotta naimisissa ollut pariskunta halaa antaumuksella.

Viimeinen bussi Viipuriin

Nadezda Kleimola joutui lähtemään viimeisellä bussilla ennen itärajan sulkeutumista kuolemansairaanaikuisen poikansa luokse Viipuriin. Hän ehti hyvästellä poikaansa noin viikon ajan Viipurissa ennen tämän kuolemaa.

– Meillä oli hautajaiset ja mies tuli sen jälkeen hakemaan minua takaisin. Venäjän rajalla minua ei kuitenkaan enää päästetty Suomeen, Nadezhda Kleimola kertoo.

Kleimola on asunut parikymmentä vuotta Suomessa, Hänellä on Suomen oleskelulupa, mutta hän on edelleen Venäjän kansalainen.

Rajan sulkemisen jälkeen Venäjä kielsi kansalaistensa lähdön maasta. Venäjälle jo saapuneet Suomessa vakituisesti asuvat Venäjän kansalaiset joutuivat näin jäämään Venäjälle. Matkustuskielto koski myös kaksoiskansalaisia ja muita Suomessa vakituisia asuvia Venäjän kansalaisia.

Kuukausi Viipurissa

Nadezhda Kleimolalle pakollinen Viipurissa oleskelu venyi yli kuukauden pituiseksi. Se oli surun täyttämää aikaa erossa miehestä ja juuri kuolleen pojan muisto tuoreena mielessä.

– Itkin paljon ja hermoilin. Myös rahat alkoivat loppua, Nadezhda Kleimola kertoo kuukauden koettelemuksestaan.

Lohtua toi pari kuukautta kuukautta ennen Viipurissa kuolleelle pohalle syntynyt Nadezhdan lapsenlapsi.

– Vaimo on ollut onnellinen, kun on saanut hoitaa pojanpoikaansa. Siinä on surukin samalla hälventynyt, Veli Matti Kleimola kuvailee.

Kymmeniä rajan ylitse

Venäjä helpotti kansalaistensa maasta poistumista toukokuun alussa. Venäjän kansalaisille sallittiin tuolloin kertaluonteinen maasta poistuminen.

Myös Nadezhda Kleimola pääsi vihdoin rajan ylitse.

– Tämä on ollut todella raskasta. Olen iloinen, että pääsen vihdoin mieheni luokse Suomeen. Nyt tämä varmaan helpottaa, hän sanoo toiveikkaana.

Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen on tullut kymmeniä Suomessa vakituisesti asuvia Venäjän kansalaisia Venäjän päästettyä heidät heidät vihdoin rajan ylitse kuun alussa.

Samaa kertoo myös HH-kuriirin pikkubussia Pietariin ja takaisin ajava ajava Jukka Jyrkinen.

HH-kuriirin Jukka Jyrkinen kuljettaa nyt Venäjältä myös matkustajia. Kare Lehtonen/Yle

– Kyllä se toi selvän piikin matkustajamääriin. Viime aikoina on ollut muutenkin paljon kyydin tarvitsijoita. Rajan sulkemisen jälkeen olemme kuljettaneet Venäjältä Suomeen tai toisinpäin noin 270 matkustajaa.