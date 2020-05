Syyttäjä Vantaan Koivukylän taposta: Uhrin epäiltiin varastaneen omaisuutta – miehet kuristivat hänet naapurin asunnossa

Vantaan Koivukylässä tammikuussa tapahtuneen henkirikoksen käsittely alkoi tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii kahdelle miehelle ehdottomia vankeustuomioita 40-vuotiaan miehen taposta. Tapauksessa on ollut vangittuna myös uhrin naapuri, mutta häntä syytetään tapon sijaan avunannosta törkeään pahoinpitelyyn.

Syyttäjän mukaan kaikki kolme miestä olivat menneet yhdessä 40-vuotiaan miehen kotiovelle, koska tämän epäiltiin varastaneen omaisuutta naapuriltaan.

Kun uhriksi päätynyt mies avasi oven, taposta syytetyt kaksi miestä kävivät häneen käsiksi ja veivät hänet samassa kerrostalossa asuvan naapurin asuntoon.

Uhri kuristettiin kuoliaaksi

Asunnon vaihdon jälkeen kaksi taposta syytettyä miestä alkoivat välittömästi pahoinpidellä uhria. Miestä oli lyöty useita kertoja nyrkeillä päähän. Pahoinpitelyn ohessa uhrilta oli kyselty varkaudesta.

Toinen taposta syytetty mies oli pitänyt uhria sohvalla, kun toinen oli jatkanut pahoinpitelyä lyöden häntä vasaralla jalkoihin ja viiltämällä veitsellä otsaan.

Taposta syytetyt olivat siirtäneet uhrin olohuoneesta kylpyhuoneeseen, jossa pahoinpitely oli jatkunut rajuin ottein. Lopulta toinen miehistä oli tuonut kylpyhuoneeseen johdon, jolla miehet olivat syyttäjän mukaan kuristaneet uhria yhdessä, ja toinen miehistä oli kuristanut häntä myös yksin. Uhri oli kuollut kuristamisen seurauksena. Lisäksi otsaan viilletty haava oli vaikuttanut kuolemaan.

Uhrin kuoltua taposta syytetyt miehet olivat siirtäneet ruumiin eteiseen. Hänelle oli laitettu muovipussi päähän runsaan verenvuodon vuoksi. Miehet olivat siivonneet kylpyhuoneen verijäljistä ennen poistumistaan asunnosta.

Syyttäjän mukaan taposta syytettyjen on täytynyt ymmärtää, että uhri todennäköisesti kuolee heidän toimintansa seurauksena.

Syyttäjä: Naapuri mukana rikospaikalla

Syyttäjän mukaan uhrin naapurissa asunut mies, jonka kodissa henkirikos tapahtui, on syyllistynyt avunantoon törkeään pahoinpitelyyn. Toissijaisesti miestä syytetään törkeästä rikoksen ilmoittamatta jättämisestä.

Mies oli ollut mukana, kun uhri oli siirretty hänen asuntoonsa ja nähnyt pahoinpitelyn. Hän oli nähnyt myös, kun toinen taposta syytetyistä oli hakenut veitsen ja vasaran.

Sen jälkeen mies oli poistunut rikospaikalta. Syyttäjän mukaan miehen on täytynyt ymmärtää, että taposta syytetyt tulevat syyllistymään ainakin törkeään pahoinpitelyyn. Myöhemmin mies oli ollut yhteydessä taposta syytettyihin varmistaakseen, että ruumis on poistettu hänen asunnostaan ja asunto siivottu.

Ruumis oli kuitenkin jätetty asunnon eteiseen makaamaan. Henkirikos paljastui, kun poliisi teki kotietsinnän asuntoon toiseen rikosasiaan liittyen. Uhri oli ehtinyt olla kateissa viisi päivää.

Taposta syytetyt miehet ovat edelleen vangittuina, mutta avunannosta törkeään pahoinpitelyyn syytetty mies on vapautettu tähän asiaan liittyen. Sen sijaan hän on vangittuna toisessa rikosjutussa. Hän on pääepäiltynä laajassa, huumeiden levittämiseen liittyvässä rikoskokonaisuudessa.

Taposta syytetyt miehet ovat syntyneet vuosina 1996 ja 1994. Avunannosta törkeään pahoinpitelyyn syytetty mies on syntynyt vuonna 1963.

Asian käsittelyyn Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on varattu kolme päivää.

