Klapipino on muutakin kuin vain kasa puita: onko sinun pihallasi ympäristötaideteos tai ylpeydenaihe? Lähetä meille kuva

Uudenkaupungin keskustassa, Eero Henton talon sisäpihalla klapipino on mukaeltu kopio tontin päärakennuksesta. Sillä halutaan Henton mukaan ilahduttaa ohikulkijoita näin korona-aikana.

Klapeista on koostettu hauskoja katseenvangitsijoita joka puolella Suomea. Joillekin puupinojen tekeminen on intohimo ja yhteisestä harrastuksesta keskustellaan esimerkiksi Facebookin Halkoholistit-ryhmässä (siirryt toiseen palveluun).

Arkkitehti Viri Teppo-Pärnälle keväisin maisemaan nousevat puupinot ovat todellisia ja hyödyllisiä ympäristötaideteoksia.

– Jokainen klapi on omanlaisensa. Silti ne noudattavat yhteistä muotokieltä ja kaavaa. Ne ovat upeaa sarjaa.

Teppo-Pärnä asuu miehensä kanssa Paimion vanhassa pappilassa. Talvipakkasilla talon lukuisissa uuneissa lämmittää klapi poikineen.

Arkkitehti Viri Teppo-Pärnän mukaan klapipinot ovat hienoja ympäristötaideteoksia. Lassi Lähteenmäki / Yle

Klapipinot kuin mökkejä

Rauman Vasaraisissa yhden talon pihalla nököttää klapeista rakennettuja mökkejä. Ne ovat vain kulisseja, mutta ikkunoineen ja harjakattoineen ne muistuttavat hauskasti oikeita mökkejä.

Isännällä on hyvä selitys niiden synnylle.

– Meidän frouva on sitä mieltä, että pihalta näkyy maantielle ainoastaan minun rytöni. Sen takia tein näkösuojaksi näitä mökkejä, klapihommia pihassaan tekevä Ossi Paavola sanoo.

Ossi Paavola tykkää tehdä polttopuita. Vaimonsa toivomuksesta hän rakensi pari klapimökkiä työmaansa näkösuojaksi Rauman Vasaraisissa. Lassi Lähteenmäki / Yle

Lounais-Suomessa ei yleisesti olla kovin leikillisiä. Arkkitehti Viri Teppo-Pärnän mukaan se näkyy myös klapikasoissa.

– Meillä on enimmäkseen järkeviä, huolella tehtyjä kasoja. Iloittelevia pinoja ei niinkään näe. Silti järkevässäkin kasassa on kaunis, minimalistinen ote, paimiolaisarkkitehti sanoo.

Vanhalla kalastajatilalla Naantalissa, Herrankukkarossa, on liki 30 kuutiota halkoja tunnelmaa luomassa. Uudessa kaavassa ne halutaan suojella. Lassi Lähteenmäki / Yle

Suojeliko kaava halkopinot?

Naantalin Rymättylässä, Airismaan saarella on virkistys- ja kokoustila Herrankukkaro. Se on entinen kalastajatila. Sitä on pyörittänyt muutaman vuosikymmenen muusikkonakin tunnettu Pentti-Oskari Kangas.

Hän oli pudota tuoliltaan, kun hän tarkasteli Herrankukkaroakin koskevaa uutta kaavaa. Hän huomasi, että tunnelman luomiseksi rakennetut halkopinot rakennusten seinillä ja alueiden rajaajina oli merkitty maisemallisesti tärkeiksi.

Kaavan mukaan ne korostavat kalastajatilan luonnetta, ja ne pitää säilyttää.

Kangas aikoo ilomielin noudattaa kaavamääräystä.

– Jos joku puu tulee laitettua pesään, tilalle pannaan viipymättä toinen. Herrankukkarossa on halkoja pinottuna liki 30 kuution verran.

Tapio Koivukari ihastui Virossa pyöreisiin pinoihin. Nyt sellainen löytyy myös Koivukarin omalta pihalta Raumalla. Lassi Lähteenmäki / Yle

Millaisia klapipinoja sinun pihassasi on? Tai oletko nähnyt hienon luomuksen ohikulkumatkalla?

Voit lähettää kuvia alla olevan linkin kautta. Julkaisemme ne tämän jutun yhteydessä.

Katso Ylen kuvajoukkoistuksen säännöt täältä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Lue lisää:

Halkoholistit – kun pinokuutiot eivät riitä

Saunan savut ja tunnelmallinen takkatuli ovat pyhiä – suomalainen kilahtaa, kun puunpolttoon uhataan puuttua

Tässä klapimökissä on 10 vuoden takkapuut ja 15 kiloa ruuveja – eläkeläisen Veikko Salon halkotalo villitsi suomalaiset