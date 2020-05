Herkkuja, villasukkia ja kukkia – koronahoitajia ja -lääkäreitä on muistettu Suomessakin monin tavoin

Korona-aika on kirvoittanut monet tahot lahjoituksiin ja huomioimaan terveydenhuollon ammattilaisia. Huhtikuussa SAK kertoi lahjoittaneensa (siirryt toiseen palveluun) 12 sairaanhoitopiirille yhteensä 23 000 euroa suojavarusteiden ja laitteiden hankintaan.

Yliopistolliset sairaalat ovat saaneet paljon erilaisia lahjoituksia korona-aikaan. SAK:n lahjoituksia on vastaanotettu muun muassa Turussa, Tampereella ja Oulussa.

Tampereen yliopistollisesta sairaalasta kerrotaan rahalahjoituksia tulleen TaysTukisäätiön kautta korona-viitteellä yhteensä jo vajaat 40 000 euroa. Pirkanmaalla on vastaanotettu myös hoitovälineistöä ja suojavarusteita, kuten kasvomaskeja.

Helsingin seudun yliopistolliseen keskussairaalaan on tullut lahjoituksia yhteensä 291 000 euroa. Suurin yksittäinen rahalahjoitus on ollut 184 000 euroa. Osa lahjoituksista on kohdennettu laitehankintoihin.

Tavaralahjoituksia Hyksiin on vastaanotettu yli miljoona kappaletta. Lahjoitukset ovat olleet pääasiassa suojaukseen liittyviä tuotteita. Lisäksi on saatu esimerkiksi potilaiden hoidossa tarvittavia tuotteita.

Sairaalat kertovat yritysten tekevän paljon myös ruoka- ja tuotelahjoituksia. Kaikissa yliopistosairaaloissa henkilökunta on saanut nauttia monenlaisesta muistamisesta.

Välipalat tulevat tositarpeeseen

Eväitä, herkkuja, juomia, kukkia ja hoitovoiteita. Sairaaloiden hoitohenkilökuntaa on jo tovi tsempattu ympäri maata esimerkiksi edellä mainituilla.

– Yksiselitteisesti upealta! Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Tiina Surakka vastaa kysyttäessä, miltä lahjoitukset ovat tuntuneet.

Lahjoituksia on sairaaloissa kohdennettu suoraan yksiköihin, joissa koronavalmiutta on pitänyt nostaa, kuten päivystykseen ja teho-osastolle.

Turun yliopistollisen sairaalan aikuisten teho-osaston sairaanhoitaja Soile Ranne kertoo, että työ osastolla on hektistä ja potilaiden voidessa huonosti ei ruokataukoja ehdi pitää.

– Jokaiselle lahjoittajalle olen suuren kiitoksen mielessäni antanut aina, kun olen taukotiloista jonkun pienen juoman tai välipalan hakenut, Ranne sanoo.

Villasukka lämmittää jalkojen lisäksi myös mieltä

Hoitohenkilökunnan uhraukset säväyttävät suomalaisten sydämiä ja yksityiset lahjoittajat organisoivat nyt joukkovoimaansa sosiaalisen median kanavilla.

Porilaisen lähihoitaja Jonna Nordströmin hyväntekeväisyysneulojien Facebook-ryhmässä alkunsa saanut Kärkitaistelijasukka-kampanja kerää lahjoitussukkia koronan parissa työskenteleville.

– Suomen kansa välittää ja tietää, miten hoitohenkilökunta on kiireistä ja joutuu eturintamassa esimerkiksi joustamaan työajoissa. Haluamme välittää lämpimien varpaiden lisäksi lämpimiä ajatuksia, Nordström kertoo.

Kärkitaistelijoiden sukkiin silmukoidaan pieni punainen sydän. Kimmo Gustafsson / Yle

Kärkitaistelijasukkia neulovat tuhannet vapaaehtoiset ympäri maan. Alueelliset vastuukerääjät toimittavat sukat sairaaloihin hoitohenkilökunnalle.

– Kosteita silmäkulmia näkyy, kun sukkia toimittaa, kertoo sukkajakelua Tyksissä koordinoiva Soile Ranne.

Suosionosoituksia ja harrikka-ajoja

Kevään mittaan koronakriisin runtelemissa maissa ihmiset ovat iltaisin kerääntyneet pihoille ja parvekkeille aplodeeraamaan ja osoittamaan tukeaan terveydenhuollon ammattilaisille.

Toukokuun alussa Yle kertoi, kuinka myös esimerkiksi Iso-Britanniassa hoitohenkilökunnan ei ole tarvinnut kärsiä välipalojen puutteesta, vaan työn arvostus on näkynyt lahjoituksina.

Tampereen yliopistollisesta sairaalasta kerrotaan, että Harley-Davidson -harrastajat ovat lahjoittaneet rahaa ja tehneet kunniakierroksia Taysin Keskussairaalan piha-alueella. Henkilökunta ja potilaat ihailivat parvekkeiltaan, kun lähes 100 motoristia osoitti arvostustaan kuuluvasti alkuillasta 5. toukokuuta.

Harley-Davidson -harrastajat ajoivat letkassa Taysin Keskussairaalalla. Anita Niemelä / TAYS

Puurofirmojen välipalat ja vapaaehtoisten villasukat lämmittävät sairaanhoitajien sydämiä. Moni sairaanhoitaja Suomessa toivoisi myös onnellista päätöstä palkkaneuvotteluille.

– Toivomme, että meistä pidettäisiin ylemmältä taholta huolta tämän kaiken keskellä. Me pidämme tällä hetkellä huolta aika suuresta porukasta ihmisiä, sairaanhoitaja Soile Ranne sanoo.

Lue lisää:

Kaksi hotellia tarjoaa ilmaisia öitä koronakriisissä puurtaville hoitajille – sadat hoitajat halusivat minilomalle

Hoitajia juhlitaan koronasodan sankareina, Anne Pauna ottaisi mieluummin palkankorotuksen – "Jos tästä maksetaan leikkirahaa, tätä ei kannata tehdä"