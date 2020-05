Koronavirus aiheutti epidemian Laakson sairaalassa, yli 80 sairastui ennen järeitä suojatoimia – Johtajalääkäri: Olen pahoillani potilaiden tartunnoista

Helsinki kertoi tiistaina, että 69 työntekijän lisäksi 14 potilasta on saanut koronavirustartunnan Laakson sairaalassa.

Helsinki kertoi tiistaina, että 69 työntekijän lisäksi 14 potilasta on saanut koronavirustartunnan Laakson sairaalassa. Kristiina Lehto / Yle

Helsinki kertoi eilen tiistaina, että Laakson sairaalassa on todettu henkilökunnalla 69 koronavirustartuntaa maaliskuun 19. päivästä lähtien. Noin puolet tartunnoista on todettu kolmella osastolla, joilla hoidetaan koronaan sairastuneita potilaita.

Työntekijöiden lisäksi 14 potilasta muilta kuin koronavirusosastoilta on saanut tartunnan. Kolmasosa sairastuneista on jo parantunut. Laakson sairaala-alueella työskentelee noin 800 henkilöä, jotka kaikki testataan varotoimenpiteenä koronaviruksen varalta.

Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen, miksi Laakson sairaalan koronatartunnoista kerrottiin vasta nyt, vaikka tartuntoja on havaittu työntekijöillä jo maaliskuussa?

– Maaliskuun tartunnat olivat yksittäisiä tapauksia eivätkä vielä silloin osastoepidemioita. Tilanne kiihtyi vappuna, jolloin todettiin isot tartunnat henkilökunnasta ja myös potilastartuntoja toisella osastolla. Silloin vasta todettiin, että koko sairaalan alueella on syytä ottaa käyttöön suojaimet ja lisätyt turvatoimet.

Miten näin on voinut päästä käymään, että virus on levinnyt näinkin laajalle henkilökunnan joukossa?

– Tätä selvitetään parhaillaan. Tautia on paljon liikkeellä täällä Helsingissä ja kaikkialla, jossa on suljettu tila ja ihmisiä, on epidemian mahdollisuus. Etenkin vielä Laakson sairaalassa, jossa hoidetaan covid-positiivisia potilaita kolmella osastolla.

Tämä on hyvä muistutus meille kaikille, jotka emme pysty tekemään etätöitä. Fyysinen läheisyys ihmisten kanssa tuo tullessaan pisaratartunnan mahdollisuuden. Mitä kauemmin ollaan ihmisten kanssa, sitä enemmän viruksella on mahdollisuus tarttua ihmisestä toiseen. Me emme pysty täällä eristäytymään, koska sairaalassa ei voida tehdä etätöitä.

Millaista selvitystyötä sairaalassa nyt tehdään tartuntojen suhteen?

– Epidemiologinen toiminta tekee tartuntatautijäljitystä ja työssä ovat mukana meidän omat infektiolääkärimme. Tarkoitus on selvittää, miten tartuntoja pääsi tapahtumaan näin paljon. Tätä kiivaammin työskennellään kuitenkin sen eteen, että saadaan pysäytettyä epidemian leviäminen sairaala-alueen sisällä.

Onko suojautuminen ollut sairaalan puolella huonompaa kuin sairaalan alueella sijaitsevalla koronaterveysasemalla, jossa ei ole ilmennyt tartuntoja henkilökunnalla?

– Sekä osastoilla, että koronaterveysasemalla on käytössä samat pisara- ja kosketusvarotoimet. Koronaterveysasemalle tulevat potilaat ovat kuitenkin pääsääntöisesti terveitä. Kaikki testataan, mutta alle viidellä prosentilla testatuista tulos on positiivinen. Yksittäinen hoitaja siellä on keskimäärin päivän aikana tosi vähän tekemisessä covid-viruksen kanssa.

Osastoilla taas ei ole mitään muita kuin covid-positiivisia potilaita. Siellä oleva hoitaja on kahdeksan tuntia covidin kanssa tekemisissä. Eli vaikka suojautuminen on samanlaista, niin viruskuorma on täysin toisenlainen osastolla kuin koronaterveysasemalla.

Noin puolet tartunnoista on todettu kolmella osastolla, joilla hoidetaan koronaan sairastuneita potilaita. Sen lisäksi potilaita on sairastunut muilla osastoilla kuin koronavirusosastoilla. Ovatko työntekijät liikkuneet osastoilta toiselle?

– Pääsääntöisesti työntekijät ovat vain yhdellä osastolla, mutta meillä on erityistyöntekijöitä, jotka liikkuvat osastolta toiselle kuten esimerkiksi terapeutit, laitostyöntekijät ja osastofarmaseutit. Sairaanhoitajat ovat pääsääntöisesti yhdellä osastolla ja covid-aikana varahoitajatkin on pyritty keskittämään hoitamaan vain tiettyjä osastoja.

Ihan sataprosenttisesti ei ole kuitenkaan päästy siihen, että yhdellä osastolla olisivat samat työntekijät päivästä ja vuorosta toiseen.

Sitä, onko tauti liikkunut työntekijöiden mukana osastolta toiselle, ei vielä tiedetä. Ilman muuta voidaan kuitenkin olettaa, että tauti on levinnyt sairaalan sisällä, koska tartuntatapauksia on näin paljon.

Kuinka vakava tilanne on tällä hetkellä, onko kukaan näistä sairastuneista esimerkiksi kuollut?

– Kukaan näistä tartunnan saaneista ei ole kuollut ja henkilökunnasta ei minun tietääkseni kukaan ole sairastunut vakavaan tautimuotoon. Maalis–huhtikuussa koronan sairastaneet ovat jo tervehtyneet ja tulleet takaisin töihin. Vappuna sairastuneet palaavat töihin lähipäivinä.

Kansalaisilla on ollut ilmassa pelkoa tulla esimerkiksi lääkärin vastaanotolle. Uskaltaako Laakson sairaalaan tulla potilaaksi?

– Sairaalassa uskaltaa kyllä asioida. Me olemme viime viikolla alkaneet tehdä ekstrasuojauksia, minkä jälkeen ei ole ilmaantunut uusia potilastartuntoja.

Olen pahoillani siitä, että täällä on ollut tartuntoja eikä ole voitu välttyä siltä, että myös potilaat ovat saaneet koronatartuntoja sairaalassa. Kun sairaalahoito katsotaan aiheelliseksi, niin kyllä hyöty hoidosta on suurempi kuin tämä riski, mikä epidemia-aikana liittyy ihmisjoukoissa olemiseen.

Kaikki Laakson sairaalassa sairastuneet eristettiin ja altistuneet asetettiin karanteeniin kahdeksi viikoksi. Kysymys on isosta määrästä henkilökuntaa. Miten arki sairaalassa on saatu pyörimään?

– Niukin naukin sanotaan näin. Yksi osasto on jouduttu kokonaan sulkemaan. Onneksi tällä hetkellä on sellainen hyvin poikkeuksellinen tilanne, että päivystyksen kävijämäärät ovat vähentyneet ja sairaalaan ei tarjota jatkohoitoon potilaita niin paljon kuin normaalisti.

Yleensä meillä on sadan prosentin täyttöaste, mutta nyt arviolta vain 75 prosenttia. Tämä on hyvin poikkeuksellista, mutta käy meille tässä tilanteessa vallan hyvin, kun henkilökunnasta on niukkuutta.

Helsinki tiedotti myös hoivakotikuolemista jälkijunassa. Miksi on valittu tällainen tiedotuslinja ja onko se teistä paras mahdollinen?

– Sen kuvan kehittyminen kestää oman aikansa. Niin kauan, kun kysymys on yksittäistapauksia, ne eivät muodosta mitään kokonaisuutta, josta aiheutuisi esimerkiksi uusia toimenpiteitä tai toiminnan vaikeutta. Vasta kun se tulee isoksi merkittäväksi asiaksi, kuten hoivakotien kuolemat tai tämä sairaalaepidemia, niin silloin siitä on syytä tiedottaa ja se pitääkin kertoa.

Molemmissa tapauksissa kokonaiskuvan kehkeytyminen vei yhdestä kolmeen viikkoa. Viikolla yksi kukaan ei vielä olisi osannut kertoa, miltä tämä näyttää tällä hetkellä.

