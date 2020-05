Ikäihmisten kunto rapistuu nopeasti, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa – Kalle Mäkelä päätti 57-vuotiaana päästä eroon selkäkivuista

Kalle Mäkelä päätti 57-vuotiaana päästä eroon selkäkivuista ja ylipainosta - nyt hän harrastaa nuorallakävelyä ja on elämänsä kunnossa 63-vuotiaana?

Jokaisella kävelyaskeleella ja pienelläkin jumppahetkellä on nyt merkitystä erityisesti ikäihmisten toimintakykyyn.

Kun tieto poikkeusoloista tuli maaliskuussa, moni meistä kenties ajatteli, että paluu normaaliin tapahtuu kuukauden, parin kuluessa. Liikuntarutiinit saattoivat jäädä, kun ryhmäliikunnat ja kuntosalit laitettiin säppiin.

Tilanteen pitkittyminen on tullut monelle yllätyksenä, ja siksi nyt olisikin tärkeää ryhtyä miettimään liikunnan mahdollisuuksia myös poikkeusoloissa, sanoo UKK-instituutin eirkoistutkija Saija Karinkanta.

Erityisesti Karinkanta on huolissaan yli 70-vuotiaiden toimintakyvystä. Ryhmäliikuntatuntien peruuntuminen ja kuntoutustoiminnan keskeytyminen saattoivat tehdä totaalisen stopin joidenkin ikäihmisten liikkumiselle, sanoo Karinkanta.

Nyt jokaisella kävelyaskeleella ja pienelläkin jumppahetkellä on merkitystä.

– Mitä pidempään tämä normaalista poikkeava liikkuminen kestää, sitä enemmän sillä on vaikutuksia toimintakykyyn. Jokainen viikko ja päivä lisäävät riskiä. Osalla toimintakyky heikkenee paljonkin.

Pikku hiljaa liikkeelle

Hyvä puoli tässä on se, ettei milloinkaan ole kuitenkaan liian myöhäistä tehdä ryhtiliikettä. Jos liikunta on jäänyt vähälle ja kunto on päässyt rapistumaan, kannattaa kuitenkin aloittaa helpoimmista harjoituksista.

Saija Karinkanta suosittelee esimerkiksi tuolilta ylös nousua ensimmäiseksi harjoitukseksi. Ensin tuolista voi ottaa hieman käsillä tukea, ja pikku hiljaa pyrkiä pääsemään ylös vain jalkalihasten voimalla. Lopulta liikkeen pystyy toistamaan useita kertoja.

– Siinä on sellainen hyvä puoli, että mitä huonompi lähtötaso on, sitä nopeammin huomaa hyviä vaikutuksia arjessa. Jo muutaman päivän jälkeen voi huomata muutoksia, sanoo Karinkanta.

Karinkanta sanoo, että nyt, kun poikkeusoloissa omaa harkintaa lisätään, läheisten rooli ikäihmisten liikuttamisessa kasvaa. Olisi tärkeää, että lapset ja lapsenlapset tukivat ikäihmisten liikkumista.

– Jos tehtäisiin piknik-treffejä tai lähdettäisiin käymään kävelyllä, se voisi olla nyt suureksi avuksi.

Katso videolta 63-vuotiaan nuorallakävelijä Kalle Mäkelän tarina. Mäkelä aloitti liikuntaharrastuksen 57-vuotiaana, kun painoa oli kertynyt sata kiloa ja selkä oli niin kipeä, ettei Mäkelä meinannut saada kengännauhojaan sidottua. Nyt eläkeläinen kävelee nuorella etu- ja takaperin, ja vaikka silmät kiinni.

