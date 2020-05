Yrittäjä Tanja Sipilä käynnisti joukkorahoituskampanjan ja toivoo velkojilta pitkämielisyyttä – kivijalkaliikkeiden ahdinko suurin pääkaupunkiseudulla

Muutaman vuoden ikäiselle World of TRE -yritykselle koronapandemian leviäminen Suomeen oli kuin isku vyön alle.

Suomalaista ja pohjoismaista designia myyvän yrityksen tilanne oli valmiiksi tukala, sillä se oli jo hakeutunut yrityssaneeraukseen epäonnistuneen ulkomaille laajentumisen seurauksena.

Piti toimia nopeasti, kertoo yrittäjä Tanja Sipilä.

– Ensimmäiset pari viikkoa meni tulipalon sammuttamiseen. Piti tehdä lomautukset ja laittaa liikkeet kiinni. Viestiä asiakkaille ja omistajille, ja siirtää laskuja ja aloittaa vuokraneuvottelut ja kaikki mahdolliset toimet viedäkseen kulut alas.

Design-yrityksellä on kolme liikettä Helsingissä sekä liiketoimintaa Japanissa. Työntekijöitä on parisenkymmentä.

– Ja sitten huomaa yhtäkkiä olevansa yksin siinä. Ratkaisemassa ongelmat ja yrittämässä keksiä vielä jotain uutta, ja lisäksi miettiä, miten se homma pysyisi pystyssä.

Suomen Yrittäjät: yli 20 000 yritystä Suomessa kokee ajautuvansa koronan vuoksi konkurssiin

Suomen Yrittäjien teettämän kyselyn mukaan juuri pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla pienet ja keskisuuret yritykset kokevat koronakriisin muuta maata raadollisemmin.

– Ainakin se johtuu siitä, että Helsinki on Suomen suurin matkailun, tapahtumien ja palveluiden keskittymä. Juuri näihin korona on iskenyt hyvin voimakkaasti, sanoo lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen Yrittäjistä.

Erityisen ahtaalla (siirryt toiseen palveluun)on erikoiskauppa ja palvelut, kuten esimerkiksi hyvinvointipalvelut.

–Turistit ovat hävinneet katukuvasta ja myös kotimaiset kuluttajat ovat odotuskannalla. Raha ei oikeastaan liiku tällä hetkellä.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö sanoo, että heidän teettämänsä selvityksen mukaan 43 prosenttia pk-yrittäjistä kertoo myynnin pudonneen vähintään kolmanneksella. Petteri Juuti / Yle

Suomen Yrittäjien teettämän selvityksen mukaan kahdeksan prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä kokee tällä hetkellä, että koronan vuoksi heidän yrityksensä on ajautumissa konkurssiin.

– Se on määrällisesti kova luku. Se tarkoittaa yli 20 000 yritystä Suomessa.

Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen kertoo Suomen Yrittäjien saaneen yhteydenottoja yrittäjiltä, joiden asiakasmäärät ovat vähentyneet jopa 100 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan 43 prosenttia yrityksistä kokee, että myynti on vähentynyt ainakin kolmanneksella.

Noin 10 prosentilla yrityksistä myynti on tyssännyt täysin.

"Minun on vaikea uskoa, että asiakkaat palaavat ihan normaalisti ostoksille"

Sekä yrittäjät että etujärjestö alleviivaavat, että kaikki riippuu nyt siitä, millä keinoin pieniä ja keskisuuria yrityksiä tässä maassa autetaan.

– Tämä ei johdu heidän liiketoiminnastaan, vaan tästä koronakriisistä, Toivonen täsmentää.

Huhtikuun lopussa hallitus linjasi, että yrityksille palautetaan alkuvuoden arvonlisäverot.

Palautus on laina, joka maksetaan takaisin valtiolle kahden vuoden aikana. Hallitus valmistelee asiasta esityksen eduskunnalle.

Kotimaista ja pohjoimaista designia myyvän TREn liikkeet on toistaiseksi suljettu. Petteri Juuti / Yle

Keskiviikkoiltapäivällä hallitus kokoontui Säätytalolle neuvottelemaan isosta yleistuesta yrityksille. Ylen tietojen mukaan yritysten yleistukea voitaisiin maksaa kahdelta kuukaudelta.

Kotimaista designia myyvä yrittäjä Tanja Sipilä kommentoi, että kaikki auttaa. Arvonlisäveronpalautukset tai paljon keskustelua synnyttäneet yritystuet, joita monet heidänkin yhteistyökumppaneistaan ovat saaneet.

– Ei varmaan ole mitään sellaista yhtä tapaa auttaa kaikkia yrityksiä. Kaikilla on eri kulut ja yritykset on rakennettu eri lailla, niin kyllä se pitäisi varmaan jotenkin suhteuttaa niiden menetettyyn liikevaihtoon, millä pitäisi sitten pärjätä.

Tiina Toivonen Suomen yrittäjistä komppaa, etteivät kaikki pienyrittäjät kykene saamaan rahoituspuolelta apua meneillään olevaan kriisiin. Tarvitaan myös suoria tukia yrityksille.

Hän nostaa myös uudelleen esille kansainvälisten sijoitusyhtiöiden omistuksessa olevat kauppakeskukset ja toivoo niiden tulevan yrittäjiä vastaan vuokrahelpotuksin.

– Pelastetaan yritykset. Silloinhan kaikki voittavat, kun heilläkin on myöhemmin sitten liiketilat täynnä menestyviä yrityksiä, Toivonen vetoaa.

Helsingin keskustassa Tanja Sipilä odottaa, millaisiin tukitoimiin maassa ryhdytään. Sillä aikaa hän toivoo velkojilta pitkämielisyyttä ja jatkaa liiketilojen vuokraneuvotteluja.

– Minun on vaikea uskoa, että asiakkaat palaavat ihan normaalisti ostoksille. Ja sitten tässä on se puoli, että meillekin on jo parin kuukauden aikana ehtinyt kertyä aikamoiset velat.

Kivijalkaliikkeiden ahdinko on suuri erityisesti Helsingissä, koska katukuvasta ovat kadonneet kotimaisten kuluttajien lisäksi matkailijat. Petteri Juuti / Yle

World of TRE käynnisti alkuvuodesta joukkorahoituskampanjan, joka tuotti 230 000 euroa.

Summa käytetään osaksi koronakevään aiheuttamiin velkoihin ja muutoin yrityksen pelastamiseen. Yrityssaneeraukseen liittyviin velkoihin rahaa ei voi käyttää.

Sipilä kertoo, ettei joukkorahoituksen kerryttämiä varoja nosteta ennen kuin on varmuus, että summa riittää yrityksen pelastamiseen. Yritys käy parhaillaan vielä rahoitusneuvotteluja.

