Koulujen avaaminen lisäsi taas pesuaineiden menekkiä – pienen Kemvitin tehtailija joutui itsekin yövuoroon: "Koko ajan on ollut Alavetelissä valot päällä"

EK:n koronakyselyn mukaan suurin osa yrityksistä arvioi, että työntekijöiden on turvallista siirtyä etätöistä takaisin lähitöihin.

Kemvit Oy:n tehtaalla Kruunupyyssä on paiskittu töitä vuorokauden ympäri, kun pesuainevalmistajan tuotantomääriin tuli koronaepidemian takia suuri tilauspiikki.

Pieni, kolmentoista hengen tehdas joutui siirtymään kolmivuorotyöhön, jotta kysyntään pystyttiin vastaamaan.

Kun koronarajoituksia ryhdyttiin purkamaan ja yritykset alkoivat varautua henkilöstön palaamiseen etätöistä työpaikoille, lisääntyi puhtausalan tuotteita kysyntä entisestään. Viimeisin piikki tuli koulujen avaamisesta.

– Olemme valmistaneet viikon verran pelkkää käsisaippuaa. Sitten vielä toinen viikko käsihuuhteita, jotta saadaan kouluissa ja päiväkodeissa ja työpaikoilla käsihygienia hoidettua, kertoo yrittäjä Juuso Viherlaakso.

Tehtaalla on kolme omistajaa. Heistä Viherlaakso on mukana tuotannossa. Hän tekee oman osansa myös yövuoroista.

– Olemme olleet kovilla niin fyysisesti kuin henkisesti, että kysyntään on saatu vastattua, Viherlaakso kertoo ja vertaa työskentelyä maratoniin.

Liikevaihto kasvuun

Vuonna 1994 perustetun Kemvitin pesu- ja desinfiointiaineet päätyvät kunnille, sairaaloille, maatalouteen ja elintarviketeollisuuteen. Tuotteita menee myös vientiin kymmenkuntaan maahan.

Kemvitin liikevaihto on tavallisina vuosina ollut noin 2,8 miljoonaa euroa. Poikkeuksellisen alkuvuoden takia Viherlaakso ennakoi liikevaihdon nousevan tänä vuonna 3,2 miljoonaan euroon.

– Piikki aiheuttaa varmasti 20 prosentin kasvun, Viherlaakso arvioi.

Osalla tuotteista myynti on tippunut nollaan, osalla taas moninkertaistunut.

Tehtaan siirtymisen kolmivuorotyöhön mahdollisti tänä vuonna voimaan tullut kemian alan työehtosopimus.

– Istuimme henkilökunnan kanssa hetkeksi alas, teimme suunnitelman ja laitoimme itsemme kolmeen vuoroon. Koko Koko ajan on ollut Alavetelissä valot päällä, Viherlaakso kertoo.

Yrittäjä Juuso Viherlaakso on itsekin osallistunut yövuoroihin. Heini Holopainen / Yle

Investointeja ja uusia kilpailijoita

Pohjalaisesta hulluudesta kertonee se, että kesken korona-ajan Kemvitillä aloitettiin suuret investoinnit ja tehtaan toinen puoli laitettiin remonttiin.

– Teemme valtavasti pyykinpesuaineita. Tämä tullaan robotisoimaan kesän alkuun. Nyt yritetään maalata, hioa lattioita, purkaa ja koota konetta. Pyykinpesuaineen robotiikkaan liittyy paljon odotuksia ja toiveita, Viherlaakso sanoo.

Kemvitin tavoite on kasvattaa tuotantoa.

Kun käsihuuhteiden kysyntä oli suurta, ryhtyivät alkoholiyritykset valmistamaan käsihuuhteita.Vaikka koronavirus toikin alalle paljon uusia kilpailijoita, ainakin hetkellisesti, Viherlaakso uskoo tulevaan.

– Kyllähän tässä tuli tunne, että tämä on matalan kynnyksen toimintaa ja alalle on helppo tulla.

Työskentelytilat koetaan valtaosin turvalliseksi

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n tänään julkaistun neljännen koronakyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) fyysiset työskentelyolosuhteet, eli omat toimitilat, desinfiointi, etäisyydet ja asiakaskontaktit, arvioidaan valtaosin turvallisiksi.

Kyselyyn vastasi 1 639 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 11. - 12.5.

EK:n mukaan 31 prosenttia vastaajista arvioi fyysiset työskentelyolosuhteet lähityössä hyvin turvallisiksi ja 53 prosenttia kohtuullisen turvallisiksi. Yhdeksän prosenttia vastaajista koki, että turvallisuuden toteutuminen edellyttää vielä toimenpiteitä.

Kyselyn mukaan lähityöhön paluun osalta suurin huoli kohdistuu siihen, kuinka tehokkaasti ja kattavasti yhteiskunnassa pystytään tunnistamaan ja jäljittämään tartunnan saaneet. 23 prosenttia yrityksistä arvioi, ettei tilanne Suomessa ole vielä hallinnassa johtuen muun muassa riittämättömästä testauksesta.

Myös suojavarusteiden riittävyys huolettaa. Koronakyselyyn vastanneista kaikista yrityksistä 14 prosenttia kantoi huolta suojavarusteiden riittävyydestä. EK:n mukaan osuus on suhteellisen suuri huomioiden, että noin puolet yrityksistä ylipäätään tarvitsee niitä toiminnassaan.

Erityishuomiota hygieniaan

Myös Kemvitillä on kiinnitetty viime viikkoina huomiota hygieniaan. Tehtaan viikkosiivoukset on toteutettu tehostetusti ja kosketuspintojen päivittäistä puhdistusta lisätty. Omat ohjeistukset on myös käsihygieniaan.

– Jos tämä tehdas menee kiinni, niin monelta jää saamatta puhtauden tuotteita. Sitten taas siellä voi mennä tilat kiinni, Viherlaakso kertoo.

Viherlaakso uskoo, että käsihygienian ja puhtauden korostaminen jatkuu koronakriisinkin jälkeen vahvana.

– Toivon, että siivoojan työ nousee oikeaan arvoonsa. 1990-luvun laman aikana tuli säästettyä kauheasti. Yksi mistä silloin säästettiin oli siivoojan työstä. Nyt pitäisi tajuta, että pintojen pitää olla puhtaita, Viherlaakso toteaa.

