Koulukyydit alkoivat – suojaetäisyys ei tuota ongelmia

Monille sivukylien taksiyrittäjille koulukyydit ovat koko elinkeinon selkäranka. Koulujen lähiopetuksen alkaminen on heille iso asia. Heikki Haapalainen / Yle

Lähiopetuksessa vaadittava suojaetäisyys koskee periaatteessa myös koulukuljetuksia, vaikka samanlaista metrimäärää ei ole kuljetuksiin määritelty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeissa (siirryt toiseen palveluun)koulukuljetusten suojaetäisyys määritellään näin:

Tarkkoja ohjeita siitä, mikä on oikea etäisyys ei voi antaa, koska siihen vaikuttavat mm. auton koko, ilman virtaukset, suodatus ja vaihtuminen. Tärkeää on pitää etäisyyttä niin paljon kuin tilan luonne käytännön toiminnan järkevän toteuttamisen kannalta sallii.

Bussikuljetuksissa järjestely on varsin helppoa, jätetään joka toinen penkki tyhjäksi. Koululaisia kuljetetaan kuitenkin monesti myös henkilöautoilla. THL on antanut siihenkin suosituksen.

– Kun puhutaan pienestä autosta, niin sanotusta 1+4 autosta, niin jätetään aina yksi penkki väliin eli takapenkillä keskipaikka tyhjäksi. Ja sama myös isommissa autoissa, että olisi sitten selvät turvavälit olemassa, Lapin taksiyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Veijo Petrelius sanoo.

Monessa tapauksessa se tarkoittaa, että joudutaan tekemään useampi keikka, että kaikki oppilaat saadaan kouluun.

– Meillä on kuljetuksessa 17 oppilasta. Autossa on normaalisti kyydissä 12, mutta nyt ajetaan niin, että oppilaita on kerralla 6. Siihen tulee yksi reissu ylimääräistä joka aamulle ja iltapäivälle toinen, Sodankylän Järvikylien koulun ja Vaalajärven koulun oppilaskuljetukset hoitava taksiyrittäjä Jouko Vaarala kertoo.

Sodankylässä lisäajosta ei tule isoa kustannusta, ja siitä on pystytty sopimaan kunnan kanssa. Eri puolilta maata on on kuulunut kuitenkin tietoja, että joissakin kunnissa oltaisiin nihkeitä kustantamaan tarvittavia lisävuoroja.

Koulukyytien alkamista tervehditään riemulla – eivät tosin ihan kaikki

Toisaalta Lapissakin on kuljettajia, jotka eivät aio aloittaa koulukuljetuksia enää tälle keväälle uudelleen. Jotkut pelkäävät, että koulukyydistäkin voi saada viruksen ja sitten levittää sitä muihin asiakkaisiin ja omiin lähiomaisiin.

Lapin taksiyrittäjien nokkamiehen mukaan koulujen avaamista on kuitenkin yleisemmin toivottu melkein jo iltarukouksissakin.

– Kyllähän me on odotettu, että tällaisia vapautuksia tulisi ja päästäisiin taas ajamaan koulukyytejä. Meidän toimeentulo on tipahtanut aivan minimiin ja tästä on kyllä hyvä apu, että saadaan tämä pari viikkoa kuljettaa koululaisia, Lapin taksiyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Veijo Petrelius sanoo.

Samaa sanoo myös Sodankylän taksiyrittäjä. Edes kaksi viikkoa säännöllisiä kyytejä on iso juttu. Vaaralan isompi 12 hengen auto on ollut poistettuna liikennekäytöstä jo yli 2 kuukautta ja vähäiset ajot on hoidettu pikkuautolla.

– Eihän meillä sivukylillä ole mitään muita kyytejä kuin sote- ja koulukyydit. Nyt on minulla ja monella muullakin tuloista lähtenyt pois 70 prosenttia. Siitä voi kuvitella, miten taksit pärjää sivukylissä, yrittäjä Jukka Vaarala sanoo.