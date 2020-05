Suomalaiset haluttomia maksamaan musiikista, mutta videopalveluita kyllä tilataan – asiantuntija: "Ihmiset tottuivat, että musiikki on saatava ilmaiseksi"

Suomalaiset ottavat uusia palveluita nopeasti haltuunsa. Youtube on vielä kirkkaasti suosituin suoratoistopalvelu, mutta esimerkiksi Tiktok on tehnyt parissa vuodessa kovaa nousua. Youtuben osuus musiikin striimauksessa Suomessa on 85 prosenttia, Tiktokin 7 prosenttia. Anatolii Babii / Alamy / All Over Press