Työlupahakemusten määrä romahti huhtikuussa ja saman suunnan odotetaan jatkuvan – rajat sulkeutuivat filippiiniläisen Jerick Imbaon nenän edestä

Jerick Imbao pääsee aloittamaan työnsä Suomessa kuukauden myöhässä. Työ alkaa etätyönä, koska saapumisensa jälkeen Imbao on 14 vuorokauden karanteenissa.

Jerick Imbao pääsee aloittamaan työnsä Suomessa kuukauden myöhässä. Työ alkaa etätyönä, koska saapumisensa jälkeen Imbao on 14 vuorokauden karanteenissa. Aniela Lea Schafroth

Suomeen jää koronatilanteen vuoksi saapumatta satoja ulkomaalaisia työntekijöitä.

Maahanmuuttovirasto Migriin jätettyjen uusien työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä romahti huhtikuussa neljännekseen vuodentakaisesta: vuosi sitten työlupaa haki 1034 ihmistä, kun nyt hakemuksia jätettiin 247. Luvut ovat ennakkotietoja Migrin tänään julkaistavasta tilastosta.

Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioi, että sama suunta jatkuu tulevina kuukausina.

– Pudotus tulee huhtikuusta eteenpäin olemaan rankka ja se jatkuu todennäköisesti pitkään. Arvioisin, että ainakin vuoden 2020 loppuun asti ulkomailta tulevan työvoiman kysyntä jää huomattavasti viime vuotta alemmalle tasolle, Sorainen sanoo.

"Valmiina lähtemään milloin tahansa"

Suomen rajat ovat olleet lähes täysin kiinni maaliskuun lopusta toukokuun alkuun. Viimeisten kahden kuukauden ajan työn perässä maahan on päässyt ainoastaan Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla työskenteleviä ihmisiä, kuten maatalouden kausityöntekijöitä ja tai terveydenhuollon henkilöstöä.

Myös ensimmäisten työperusteisten oleskelulupien käsittely oli tauolla huhtikuun puoliväliin saakka.

Tilanne jätti rajojen ulkopuolelle myös joukon ihmisiä, joilla työlupa ja -paikka olivat jo kunnossa ja elämä Suomessa valmiina.

Yksi heistä on filippiiniläinen Jerick Imbao, jonka töiden aloitus tutkijana Nesteellä viivästyi yli kuukaudella. Imbaon työlupahakemus hyväksyttiin maaliskuun lopussa, ja Suomeen oli määrä saapua huhtikuun puolivälissä. Toisin kävi. Imbao saapui Suomeen tämän viikon maanantaina.

– Tilanne aiheutti paljon stressiä ja epävarmuutta. Oli täytettävä paljon lomakkeita ja oltava yhteydessä työnantajaan ja Migriin. Silti ajattelin, että minulla on hyvä tilanne: monella ei ole lainkaan töitä tai he ovat menettäneet työnsä, joten en valita.

Seitsemän vuotta Euroopassa asunut Imbao saapui Suomeen Sveitsistä, missä hän oli suorittamassa tohtorintutkintoa. Kun saapuminen viivästyi maahantulorajoitusten vuoksi, Imbao oli kuukauden ajan lähtövalmiudessa.

– Olin valmiina lähtemään milloin tahansa. Haastavan tilanteesta teki se, että minun täytyi ottaa koko omaisuuteni Sveitsistä Suomeen. Tässä sain onneksi apua myös työnantajaltani.

Lähtöpäivä selvisi Imbaolle lopulta viikko ennen lähtöä. Siihen asti hän oli saanut esimieheltään Nesteellä viikoittain puhelimitse päivityksiä tilanteen etenemisestä.

– Varasin heti lennot, koska niitä tulee Zürichistä Helsinkiin vain kolme viikossa. Halusin saapua maahan virka-aikaan, jotta lentokenttäviranomaiset voisivat tarvittaessa olla yhteydessä työnantajaani, jos maahantulodokumenteissa olisi jotain selvitettävää, Imbao kertoo.

Ulkomaisen työvoiman kysyntä vähenee, sillä kotimaistakin on tarjolla

TEMin Soraisen mukaan pelkästään rajojen avaaminen ei nosta työperäistä maahanmuuttoa entisiin lukemiin. Ulkomaisen työvoiman kysyntä putoaa viruksen seurauksena – ilman työpaikkaa ei ole syytä hakea oleskelulupaa työn perusteella.

– Monien ulkomaista työvoimaa käyttävien yritysten ja sektoreiden tuotanto on laskenut, ja tulee todennäköisesti pysymään alhaalla vielä pitkään koronan jälkeenkin. Ulkomaisen työvoiman kysyntä vähentyy, koska lomautusten vuoksi työvoimaa on tarjolla kotimaassakin, Sorainen sanoo.

TEMin tavoite on ollut saada Suomeen 20 000 työperäistä maahanmuuttajaa vuosittain. Suurin osa heistä tulee EU:n ulkopuolelta, ja EU-alueelta Suomeen töihin tulevien määrä taas laskee. Korona laittaa yhteiskunnan prioriteettilistan kuitenkin uusiksi.

– Koronan jälkihoitoon liittyvät ykkösprioriteetit ovat jonkin aikaa ihan muita kuin ulkomailta tulevan työvoiman lisäämiseen liittyviä. Maailma koronan jälkeen on aivan erilainen kuin maailma ennen koronaa, Sorainen toteaa.

TEMin hallitusneuvos Olli Soraisen mukaan koronavirus laittaa yhteiskunnan prioriteettilistan uusiksi. Antti Kolppo / Yle

Osa työluvan saaneista ei halua saapua

Nesteellä ulkomaalaisten asiantuntijoiden liikkuvuudesta vastaavan Johanna Peuran mukaan suomalaisen työvoiman tarjonta pääsääntöisesti vastaa Nesteen tarpeita, mutta tiettyä erityisosaamista joudutaan katsomaan laajemmin.

– Ihan koko Neste Suomen mittakaavassa en osaa sanoa, mutta tiettyihin asiantuntijarooleihin tarvitaan myös ulkomaista työvoimaa. Varmasti tässä tilanteessa lähdetään silti miettimään myös muita ratkaisuja, Peura sanoo.

Nesteellä noin kymmenen asiantuntijan saapuminen viivästyi tai keskeytyi koronan ja rajojen sulkemisen vuosi. Peuran mukaan osa on päässyt saapumaan toukokuun puolella, mutta osa odottaa edelleen työluvan käsittelyä ja lähetystöjen avautumista.

Kaikki eivät edes halua vielä tulla, vaikka rajat nyt avautuvatkin.

– Muutamien kohdalla on niin, että perhe ei halua vielä lähteä toisesta maasta Suomeen, vaikka luvat olisivatkin kunnossa. Osa on onnistunut aloittamaan etätöitä toisessa maassa, ja voi tulla Suomeen sitten, kun se tuntuu turvalliselta, Peura kertoo.

Suomeen saapuvien työntekijöiden kannalta asiaa katsoo myös Finland Relocation Services -yrityksen perustaja Marjo Lautjärvi. Yritys auttaa työperusteisia maahanmuuttajia Suomeen saapumisessa, ja on auttanut myös Imbaota käytännön asioissa.

– Vaikka saapuminen Suomeen olisikin mahdollista, salliiko lähtömaa liikenteen ulos? Se on yksi kysymys. Toinen hyvin olennainen kysymys on se, miten lentoja saadaan. Kyllä tässä vielä aikaa menee, ennen kuin asiat toimivat, kuten niiden on tarkoitettu toimivan, Lautjärvi toteaa.

Ensivaikutelma yllätti Suomeen saapujan

Jerick Imbao pääsi saapumaan Suomeen lopulta kuluvan viikon maanantaina. Vaikka hän oli vieraillut Helsingissä joitain kertoja, ensivaikutelma yllätti silti.

– Kun saavuin Helsinkiin, taivaalta tuli lunta. Silloin mietin, että mihin oikein olen itseni laittanut. Toivottavasti tilanteen parantuessa pääsen tutustumaan kaupunkiin paremmin, Imbao sanoo.

Epävarmasta tilanteesta huolimatta Imbao ei harkinnut lykkäävänsä Suomeen saapumistaan enää enempää. Työt hän pääsee aloittamaan kotoaan ensi viikon alussa.

Uuden työn aloittaminen uudessa maassa keskellä maailmanlaajuista pandemiaa ei ole ideaalitilanne, mutta Imbao kertoo silti olevansa innoissaan.

– Minulle tämä oli unelmatyö, jota olin hakenut jo joitain kuukausia. Emmekä näinä aikoina edes tiedä, milloin normaaliin voi palata vai voiko normaaliin palata ollenkaan, joten siksi halusin aloittaa heti, kun se oli mahdollista.

Juttua varten on haastateltu myös tulosalueen johtajaa Tuuli Huhtilaista Maahanmuuttovirastosta.

Lue myös:

Uusimmat tiedot koronaviruksesta