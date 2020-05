Hans Lindqvist ihastui 20 vuotta sitten taivaalta sataviin vaaleanpunaisiin kukkiin – nyt hän jahtaa keväisin kirsikkapuita pitkin Japania

Kotkalaismies on perustanut ystävilleen oman hanami-juhlan kirsikkapuiden katselua varten.

Kaikki lähti siitä, kun Hans Lindqvist matkusti ensimmäisen kerran Japaniin 2000-luvun alkupuolella.

Pitkän, kylmän ja pimeän talven jälkeen Lindqvist asteli ulos lentokentältä väriloistoon, jollaista hän ei ollut ennen kokenut.

– Kaikki ne värit... kirsikankukkia satoi kuin lunta alas. Se oli niin uskomaton kokemus, että se kolahti kerralla, Lindqvist muistelee.

Sittemmin mies on matkustanut Japaniin seuraamaan kirsikkapuiden kukintaa yli 20 kertaa. Tänä keväänä reissu jäi tekemättä, mutta ensi vuonna hän aikoo suunnata jälleen kirsikkapuiden katveeseen.

Kotkalainen Hans Lindqvist on ihastunut kirsikkapuihin niin kovasti, että hän on matkustanut niiden perässä Japaniin yli 20 kertaa. Hans Lindqvist

Japanissa vietetään kukinnan aikana hanami-juhlaa, joka kerää ihmiset puistoihin katsomaan vaaleanpunaista ja valkoista väriloistoa. Japaninkielinen sana hanami tarkoittaa kukkien katselua.

– Buddhalaisuudessa kirsikan kukka symboloi katoavaisuutta. Sitä on hyvä kerran vuodessa pysähtyä miettimään ja katsomaan näitä hienoja kukkia. Kukat puhkeavat kukkaan, loistavat hetken ja sitten putoavat. Se on vähän kuin ihmiselämä, Lindqvist sanoo.

Kirsikkapuu kukkii vain hetken. Antro Valo / Yle

Luotijunalla kukkien perään

Kokenut Japanin-matkailija on oppinut vuosien varrella arvioimaan, milloin vaaleanpunaiset ja valkoiset puut alkavat Japanissa kukkia. Väriloiston näkeminen on arpapeliä, koska kukinta kestää säästä riippuen vain muutamasta päivästä reiluun kahteen viikkoon.

Kotkalainen Hans Lindqvist on oppinut, milloin kannattaa matkustaa Japaniin nähdäkseen kirsikkapuiden kukkivan. Antro Valo / Yle

Lindqvistin mukaan paras aika nähdä kirsikkapuiden kukinta on huhtikuun alku.

– Kaksi viikkoa sinne tänne, niin jossain kohtaa Japania sen onnistuu näkemään. Luotijunat menevät kovaa, joten siellä pääsee helposti paikasta toiseen.

Kukinta-aika vaihtelee vuosittain. Japanissa voi kuitenkin seurata hyvin tarkkoja säätietoja siitä, missä päin kirsikkapuut kukkivat.

Oma hanami

Kotkalainen Lindqvist on niin innostunut kirsikkapuiden kukinnasta, että järjestää vuosittain ystävilleen Kotkassa oman japanilaisen hanami-juhlan, jota he viettävät piknikin merkeissä ja ihaillen kirsikkapuiden kukintaa. Piknikillä on tarjolla pieniä japanilaisia herkkuja.

Lindqvistin hanami-piknikillä on tarjottu esimerkiksi sushia. Hans Lindqvist

Tänä keväänä juhla pidettiin äitienpäivänä Toivo Pekkasen puistossa Kotkan keskustassa. Kotkalainen hanami oli järjestyksessään kymmenes. Tänä vuonna juhlaa tosin vietettiin pienellä alle kymmenen hengen porukalla kokoontumisrajoitusten takia.

– Siihen kuuluu, että pysähdymme katsomaan kukkia. Piknik kuuluu tietysti osana siihen. Se ei ole mikään yksityistilaisuus, vaan siihen voi osallistua kuka tahansa. Aina on ollut ohikulkijoita, jotka ovat uskaltaneet tulla mukaan.

Rusokirsikat kukkivat Kotkassa. Antro Valo / Yle

Suomen suurin ja tunnetuin hanami-juhla järjestetään vuosittain Helsingin Roihuvuoressa. Tänä vuonna Roihuvuoren hanami jouduttiin kuitenkin perumaan koronavirusepidemian takia. Silti kirsikkapuisto veti väkeä ihailemaan kukkaloistoa.

Lue lisää: Puistoissa on nyt tungosta, ja kirsikkapuistossa erityisesti – hanami aiheutti väenpaljoutta, mutta kukkaloiston ihailu sujui rauhallisesti

Hanamia on aiemmin vietetty myös esimerkiksi Vihdissä (siirryt toiseen palveluun) Nummelan kirsikkapuistossa.

Japanilaisen kulttuurin ystävät ry:n puheenjohtaja Ronny Rönnqvist uskoo, että jotkut järjestävät hanami-juhlia esimerkiksi omissa kirsikkapuutarhoissaan.

– Oletan, että kun ihmiset ovat käyneet Japanissa, heille on tullut mieleen järjestää hanami-juhla. Sitä varten pitää kuitenkin olla kirsikkapuita, muuten juhlia ei voi pitää, Rönnqvist sanoo.

Yli tuhat kirsikkapuuta

Hans Lindqvistin Japani-innostus ei ole jäänyt vain kirsikkapuiden ihailemiseen. Hän on myös opiskellut japanin kieltä ja ystävystynyt japanilaisten kanssa.

– Minulla on siellä todella paljon ystäviä. He käyvät välillä vastavuoroisesti Suomessa.

Kotkaan on istutettu yli tuhat rusokirsikkapuuta, ja lisää on tulossa. Antro Valo / Yle

Kotkassa kukkii parhaillaan yli tuhat rusokirsikkapuuta. Kaupunki on istuttanut niitä puistoihin ja teiden varsille – ja lisää on vielä tulossa. Tämä ilahduttaa kirsikkapuiden ystävää.

– Tulevaisuudessa tänne tulee varmasti paljon ihmisiä. Koitamme jatkaa ja kehittää tätä perinnettä, Lindqvist kertoo.

Hän oli suunnitellut jo tämän kevään hanami-juhlaan esimerkiksi musiikkia ja pientä myyntiä. Koronaepidemian kokoontumisrajoitusten takia suunnitelmat jäivät odottamaan toteutumistaan ensi vuoteen.

Rusokirsikkapuut kukkivat Kotkassa. Antro Valo / Yle

Oletko viettänyt hanami-juhlaa tai matkustanut nähdäksesi kukkivia kirsikkapuita? Voit keskustella aiheesta 15.5.2020 kello 23.00 asti.