VTT tutki: Kangasmaski saattaa suojata muita, mutta ei käyttäjää – maskin materiaalilla suuri vaikutus tehoon

VTT testasi kangasmaskit. Polyesteri on parempi materiaali kuin puuvilla.

VTT:n tuore testitutkimus (siirryt toiseen palveluun) osoitti, että kangasmaskin käyttäjä saa monikymmenkertainen annoksen virusta ammattisuojainta käyttävään ihmiseen verrattuna. Siksi kankainen kasvomaski ei suojaa käyttäjäänsä virukselta.

Kangasmaskin käyttötapa onkin päivastainen, selittää VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin. Kangasmaskin tärkein ominaisuus on suojata muita.

Maskit eivät edelleenkään poista ongelmaa, mutta ne vähentävät tartuttavuutta, sanoo Harlin.

– Kangasmaskit voivat olla lisäapu kun pyritään avaamaan yhteiskuntaa, ne eivät yksistään ole ratkaisu. Lisäksi tarvitaan joka tapauksessa hyvä käsihygienia, yleistä varovaisuutta ja ymmärrystä siitä, miten maskeja käytetään.

VTT testasi toukokuussa kahden viikon ajan 16 erilaista maskia. Kuvituskuva. VTT

Kankainen maski ei siis ole paras mahdollinen suoja, mutta onko se kyllin hyvä kanssaihmisten kannalta?

– Se on tyhjää parempi. Niiden käyttö kuitenkin pysäyttää yskäisyn ja lyhentää pisaroiden lentomatkaa, joten muut yskijän lähistöllä ovat paremmin turvassa, sanoo Harlin.

Myös materiaalilla on väliä. VTT:n testit osoittivat, että parhaiten omat hengitysmikrobit pysyvät poissa toisten ihmisten hengitysilmasta mikrokuitukankaisen maskin takana. Mikrokuitukangasta voi olla kuitenkin vaikea löytää ainakin kotivalmistuksen tarpeisiin.

Toiseksi paras kangasmateriaali olisi polyesteri ja huonoin vaihoehto on VTT:n tutkimuksen mukaan puuvillainen maski.

– Parempi olisi käyttää polyesteria puuvillan sijaan kahdestakin syystä: puuvilla kostuu ja näyttäisi siltä, että puuvillakankaalla ei olisi yhtä hyvät suodatusarvot kuin polyesterikankailla, kertoo Harlin.

Pisarat stoppaavat kankaiseen kuppiin

Pisaroita leviää myös puhuessa, huohottaessa ja niistäessä.

Ulkoilmassa sopivan etäisyyden päässä ei pisaroista ole haittaa, mutta esimerkiksi odotustiloissa, kokoushuoneissa, julkisissa liikennevälineissä, kaupan jonoissa ja muissa ahtaissa sisätiloissa tällä voi olla merkitystä, sanoo tutkija.

– Se ehdottomasti auttaa siinä, että me emme tartuta tietämättämme toisiamme. Kun puhumme, meistä irtoaa pisaroita, kun yskäisemme, meistä irtoaa paljon pisaroita. Virus ratsastaa näillä pisaroilla ja edessä oleva kangas pysäyttää ja hidastaa niiden etenemistä. Näin ne eivät lennä sitä kahta metriä, vaan pisarat pysähtyvät noin puolen metrin päähän meistä, joten se varmasti auttaa.

Kangasmaski kerää mikrobeja, siksi se pitää pestä kuumassa

Kangasmaski kerää tehokkaasti uloshengitettyjä mikrobeja. Siksi on tärkeää, että kangasmaski vaihdetaan puhtaaseen puolen tai vähintään tunnin välein ja maskit pestään käytön välillä tehokkaasti esimerkiksi valkopesuohjelmalla 90 asteessa.

Mikrobimäärityksessä polyesterikangas osoittautui puuvillakangasta tehokkaammaksi suodattimeksi. Virukselta ei kumpikaan maski suojaa käyttäjää. Kuvituskuva. VTT

– On myös tärkeää valita sellainen maski, joka ei tukahduta tai haittaa hengitystä. On ihmisiä, joiden ei pidä käyttää maskia lainkaan ja heillä muut varotoimet on pidettävä päällä siis edelleen.

Lisäturvaa riskihetkiin

Ajatus maskin käytössä tutkijan mukaan on, että maskia tulisi käyttää vain hetkittäin. Silloin kun esimerkiksi sisätiloissa ihmisiä on liikaa ja liian lähellä toisiaan.

– Niitä ei pidä käyttää koko ajan ja ihan joka tilanteessa. Se johtaisi hurjiin käyttömääriin ja silloin meillä varmasti loppuisivat materiaalit. Käyttö olisi tarpeen lähinnä riskihetkinä, joissa kasvomaski antaa lisäturvaa kun ollaan hyvin pienessä tilassa tai odotustilassa tai kaupassa tai kokouksessa.

Polyesteri on parempi kuin puuvilla

VTT testasi kangasmaskien tarjoaman suojan toukokuussa. Testissä oli sekä puuvillakankaisia, että polyesterikankaisia maskeja. Testissä päädyttiin käyttämään itsetehtyjä maskeja, jotta kaupallisten maskien käytöstä ei aiheutuisi kilpailuetua tai haittaa nykyisille maskivamistajille. Kahden viikon ajan testissä testattiin 16 erilaista maskia.

Testeissä polyesterimaski osoittautui tehokkaammaksi suodattamaan virushiukkasia kuin puuvillamaski. Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että puuvilamaskin kyky suodattaa hiukkasia on noin 20–30 prosenttia. Polyesterimaskin suodatusteho on noin 50 prosenttia.

Kankainen maski on tyhjää parempi , sanoo VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin. Hän muistuttaa, että maski on yksi suojakeino muiden varotoimenpiteiden rinnalla. Kuvituskuva. VTT

Esimerkiksi rautakaupoissa myytävänä oleviin pölysuodatinmaskeihin verrattuna hiukkasannos on monikymmenkertainen. Pölysuodatin voi parhaimmillaan suodattaa jopa 80 prosenttia sisäilman hiukkasista.

– Mutta annos, mikä me levitetään itsestämme ulospäin, on aika lailla samanlainen oli meillä sitten kangasmaski tai venttiilillä varustettu pölysuojain, selittää Harlin.

Tutkijan mukaan Suomessa maskikeskustelu on juuttunut ajatukseen, kuinka me voimme suojata itseämme.

– Esimerkiksi Singaporessa ja Japanissa, jossa maskit on hyvin aikaisessa vaiheessa otettu käyttöön, on perinteisesti ollut kyse siitä, että suojataan yhteisöä ja kanssaihmisiä Se on 180 astetta erilainen ajattelumaailma kuin täällä.

Esimerkiksi verkkareissa ja fleecessä käytetty polyesteri on tähän tarkoitukseen puuvillaista maskia parempi, sillä se hylkii vettä ja pystyy pitämään yllä pientä sähkövarausta, johon mikrobit takertuvat.

– Kankaan on oltava niin ohut, ettei se aiheuta tuskastumista hengitettäessä.

Maski olisi yksi turvatekijä lisää

Herlinin mukaan myös kangasmaskeilla olisi mahdollista alentaa tartuttavuustekijää mittaavaa R0-lukua alaspäin.

Euroopassa monet maat ovat ottaneet maskipakon käyttöön. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö koittaa muodostaa kantaansa asiassa selvitysten pohjalta.

Tutkimusprofessori Ali Harlin korostaa, että kangasmaskia tulisi käyttää vain lyhyen aikaa kerrallan, sillä maski kerää mikrobeja. Riskihetkinä, kuten esimerkiksi kokoushuoneessa, odotustilassa tai julkisissa kulkuvälineissä, maski voi olla hyvä varotoimi kanssaihmisten suojaamiseen. VTT

– Jos massat liikkuvat, meillä pitäisi olla keinot, joilla vähentää tartuntariskiä niissä paikoissa, joissa ihmiset tulevat hyvin lähelle toisiaan, toteaa Harlin.

Harlin muistuttaa, että minkäänlainen maski ei ei sovi kaikille.

– Astmaatikon tai sydänsairaan ei ole hyödyllistä käyttää maskia, sillä se voi aloittaa tautikohtauksen. Heidän täytyy sen sijaan pitää etäisyyttä tai eristäytyä.

THL on julkaissut käyttöohjeet (siirryt toiseen palveluun) kankaisten suojamaskien käytöstä.

STM ei toistaiseksi kiellä tai käske

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) selvittää väestön kasvomaskien käytöstä kertynyttä tutkimustietoa ja kansainvälisiä käytäntöjä. Toistaiseksi hallitus ja viranomaiset ovat olleet varovaisia maskien käyttösuosituksissa.

Hallitus on tilannut asiassa ulkopuolisen selvityksen, jossa tarkastellaan sekä tieteellistä tutkimuskirjallisuutta että muiden maiden tekemien suositusten ja linjausten perusteita. Selvitys on käynnissä, ja sen on tarkoitus valmistua toukokuun aikana.

Selkeä ohjeistaminen asiassa on hyvin vaikeaa. Ohjeista on hyötyä vain, jos ihmiset osaavat ja haluavat noudattaa ohjeita. Vahva suositus voisi tutkijaprofessorin mielestä tehota paremmin kuin ehdoton käsky.

– Esimerkiksi sarsin yhteydessä kävi ilmi, että ihmiset eivät käytä maskeja, jos he eivät koe sitä mielekkääksi. On myös vaikea luoda yksiselitteisiä ja yksinkertaisia toimintaohjeita, jotka ovat toimintavarmoja, toteaa Harlin.

Lue myös:

Kyseenalaisista hengityssuojaimista viranomaisille kymmeniä ilmoituksia – markkinointi voi johtaa kuluttajaa harhaan

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Oppilaat palasivat koulun penkille, Savonlinna kehottanut pk-seudulla tai Kemi-Tornio-alueella käyneitä oppilaita jäämään kotiin, lapsia rokotettu aiempaa vähemmän

Elinkeinoministeri Lintilä: Uusi yritystuki kohdistuu eniten koronakriisistä kärsiville yrityksille, kesto kaksi kuukautta

Kaljahanat kiinni jo yhdeksältä illalla? Näitä rajoituksia hallitus ravintoloille harkitsee

Takaisin kouluun – Miten herääminen onnistuu yhdeksän etäviikon jälkeen?