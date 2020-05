Yhdysvallat varoittaa koronavirustutkijoita kiinalaishakkereista

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI ja Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirasto varoittavat, että Kiinan hallitukseen kytkeytyvät hakkerit voivat ottaa kohteikseen laitoksia ja yhtiöitä, jotka tutkivat ja kehittävät koronaviruksen vastaisia rokotteita, lääkehoitoja ja testausta.

Kumpikaan virasto ei antanut mitään tarkemmin määriteltyjä esimerkkejä.

– Kiinan yritykset ottaa näitä sektoreita kohteekseen muodostavat merkittävän uhan kansallisille COVID-19-toimillemme, Yhdysvaltain kyberturvallisuudesta ja infrastruktuurista vastaava virasto ilmoitti julkilausumassaan.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Zhao Lijian kiisti, että Kiina olisi sekaantunut mihinkään yritykseen varastaa virukseen liittyvää dataa.

– Me johdamme maailman COVID-19-hoidoissa ja rokotetutkimuksessa, Zhao sanoi.

– On moraalitonta kohdistaa Kiinaan huhuja ja panettelua ilman mitään todisteita.

Yhdysvallat on usein syyttänyt Kiinan edistävän omaa talouskasvuaan varastamalla ja omimalla huipputeknologiaa.

Koronavirustutkimukset houkuttelevat vakoilua

FBI sanoi jo huhtikuun puolivälissä, että vieraiden valtojen hakkerit murtautuneet COVID-19-taudin hoitoa tutkivien yhtiöiden tietokoneille.

– Olemme tosiaankin nähneet tiedustelutoimintaa ja joitakin tunkeutumisia joihinkin noista instituutioista, varsinkin niihin, jotka ovat julkisesti kertoneet työskentelevänsä COVID:iin liittyvän tutkimuksen parissa, FBI:n apulaisjohtaja Tonya Ugoretz sanoi uutistoimisto Reutersin mukaa (siirryt toiseen palveluun)n.

Koronaviruksen torjuntaan ja hoitoon liittyvän tutkimuksen uskotaan innoittavan monia toimijoita verkkovakoiluun ja tietomurtoihin.

Viime viikolla uutistoimisto Reuters kertoi, että Iraniin kytkeytyvät verkkovakoojat olivat ottaneet kohteekseen yhdysvaltalaisen Gilead Sciences -lääkkeenvalmistajan henkilökunnan.

Yhtiön remdesivir-lääkettä tutkitaan koronaviruspotilaiden hoitoon. Gilead ja Yhdysvaltain viranomaiser eivät ole kommentoineet, onnistuiko tietomurto.

– Tämä on globaali pandemia, mutta ikävä kyllä valtiot eivät käsittele sitä globaalina ongelmana, entinen tiedusteluanalyytikko ja tietoturvallisuusyhtiö Darktracen johtaja Justin Fier sanoi The New York Timesille (siirryt toiseen palveluun).

– Kaikki harjoittavat laajaa tiedustelutiedon keruuta – lääketutkimuksesta, suojaintilauksista, vastatoimista – nähdäkseen, kuka saavuttaa edistystä.

Suurinvestoinnit eläkerahoilla menivät jäihin

Koronaviruspandemia ei ole helpottanut Yhdysvaltain ja Kiinan tulehtuneita suhteita.

Yhdysvallat syyttää Kiinan salailleen taudin muodostamaa uhkaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myös määrännyt hallintonsa katkaisemaan rahoituksen Maailman terveysjärjestölle WHO:lle. Trumpin mielestä järjestö on myötäillyt Kiinaa.

Trumpin hallinto on painostanut liittovaltion ja armeijan työntekijöiden eläkevaroja hallinnoivaa johtokuntaa luopumaan investoinneista kiinalaisiin osakkeisiin.

Miljardien dollarien eläkevaroja hallinnoiva FTRIB ilmoittikin keskiviikkona, että se lykkää toistaiseksi sijoituksia kiinalaisyhtiöihin koronavirustilanteen aiheuttaman epävarmuuden takia.

