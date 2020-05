Itä-Savo: Savonlinnan kaupunki kehottaa pääkaupunkiseudulla tai Kemi–Torniossa vierailleita koululaisia jäämään kotiin – Opetushallitus ihmettelee

Koulukyytien järjestely riittävillä turvaväleillä on aiheuttanut päänvaivaa eri puolilla Suomea. Kuvituskuva.

Koulukyytien järjestely riittävillä turvaväleillä on aiheuttanut päänvaivaa eri puolilla Suomea. Kuvituskuva. Toni Pitkänen / Yle

Sanomalehti Itä-Savo uutisoi Savonlinnan kaupungin antaneen suosituksen (siirryt toiseen palveluun), että pääkaupunkiseudulla tai Kemi–Torniossa vierailleet lapset jäisivät kahdeksi viikoksi pois koulun lähiopetuksesta tai varhaiskasvatuksesta koronaviruksen tartuntavaaran vuoksi.

Lehden mukaan päätös suosituksesta on tehty kaupungin valmiusjohtoryhmässä kaupunginjohtaja Janne Laineen johdolla. Hänen mukaansa suosituksella pyritään suojelemaan väestön terveyttä, koska Savonlinnan seudulla koronavirustartuntoja ei ole tullut lisää.

Itä-Savon sairaanhoitopiirissä Sosterissa on todettu tähän mennessä kymmenen koronavirustapausta, ja viimeisin tartuntatapaus todettiin huhtikuun lopulla. Kemin ja Tornion alueella on todettu noin sata koronavirustartuntaa, ja Uudellamaalla tartuntatapauksia on eniten Suomessa.

Itä-Savo-lehden haastattelema (siirryt toiseen palveluun) Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen sanoo, ettei sairaanhoitopiiri osallistunut Savonlinnan kaupungin antaman suosituksen valmisteluun. Luukkonen kommentoi, ettei suosituksella ole lääketieteellistä perustetta eikä se perustu valtakunnallisiin suosituksiin.

Opetushallituksen oikeudellisista asioista vastaava johtaja Matti Lahtinen ihmettelee Itä-Savo-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Savonlinnan suositusta ja sanoo lapsella olevan lain mukaan kiistaton oikeus perusopetuksen lähiopetukseen eikä kaupunki voi missään tapauksessa kieltää lapsia tulemasta kouluun. Hän sanoo lehdelle, ettei julkisen viranomaisen pitäisi antaa lain kanssa ristiriidassa olevia suosituksia.

Lue myös:

Suomessa on suuret erot, miten lapset tulevat torstaina kouluun: Katso oman kaupunkisi tilanne Ylen selvityksestä – asenne lääkärintodistukseen vaihtelee