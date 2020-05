Moni nuori riskiryhmään kuuluva pelkää ja on vihainen: “Ihmiset ajattelevat, ettei nuorille koronasta mitään seuraa”

– Minulle nousi täysi raivo. Hallituksen tiedotustilaisuutta kuunnellessani puhuttiin vain yli 70-vuotiaista koronaviruksen riskiryhmään kuuluvista.

Näin sanoo turkulainen Eetu Louhe, 28.

Louhe sairastaa vaikeaa astmaa. Keuhkojen kunto on romahtanut, eikä hän todennäköisesti kestäisi koronavirustartuntaa. Jo tavallinen flunssakin voi viedä hänet pariksi viikoksi sairaalahoitoon.

– Nuoret riskiryhmään kuuluvat on jätetty täysin paitsioon, Louhe sanoo.

Hän ei ole ajatuksineen yksin.

Hämeenkyröläinen Mira Pekkanen, 20, kokee, että monisairaita nuoria ei julkisessa puheessa juuri muisteta.

Myös Pekkanen sairastaa astmaa. Hän kuvaa oireitaan rajuiksi. Sen lisäksi hän sairastaa haavaista paksusuolentulehdusta, johon määrätyt lääkkeet heikentävät vastustuskykyä.

– On meitä nuoriakin monisairaita, joille koronavirus on myös iso riski, vaikka vanhuksille se on tietysti vieläkin pahempi. Tuntuu, että ihmiset ajattelevat, että ei tästä mitään aiheudu nuorille ja he kuitenkin selviävät tästä, Pekkanen miettii.

Turkulainen Eetu Louhe suhtautuu koronarajoitusten purkamiseen epäilevästi. Hän uskoo eristäytyvänsä yhä enemmän kotiinsa. Kimmo Gustafsson / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat (siirryt toiseen palveluun) nykyisen tiedon perusteella yli 70-vuotiaat ja perussairaat, joiden sairastama tauti heikentää merkittävästi keuhkojen ja sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä.

Potilasjärjestöihin on tullut huolestuneita yhteydenottoja koronavirusepidemian alettua. Nyt yhteydenotoissa on alettu tiedustella, miten riskiryhmäläisten kannattaisi toimia koronarajoitteiden purkamisen kanssa.

Riskiryhmiä koskevat suositukset koskevat yhtälailla nuoria

– Kuka tahansa vastaantuleva voi olla riskiryhmään kuuluva. Se, mikä näkyy ulospäin, ei aina kerro koko totuutta, ja se pitäisi ihmisten ottaa toiminnassaan huomioon, sanoo oululainen Veronica Helanen, 19.

Helanen on saanut kaksi maksansiirtoa. Hänellä on elinsiirtojen vuoksi hyljinnänestolääkitys, joka heikentää elimistön vastustuskykyä. Siksi hänellä on myös korkeampi riski sairastua koronavirukseen, ja sairaus voisi olla hänelle kohtalokas.

Johtaja Tuija Kumpulainen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että riskiryhmiä koskevat suositukset koskevat yhtälailla nuoria vakavasti perussairaita. Hänen mukaansa on totta, ettei nuorempia riskiryhmään kuuluvia ole julkisessa puheessa korostettu. Hän kuitenkin uskoo, että riskiryhmään kuuluvat tunnistavat tilanteensa ja sitä kautta myös annetut suositukset.

Veronica Helasen mukaan korona-ajan eristäytyminen muistuttaa hänen pari vuotta sitten viettämäänsä pitkää hoitojaksoa sairaalassa, jolloin hän sai kaksi maksansiirtoa lyhyellä aikavälillä. Timo Nykyri / Yle

“Kaikki yhteydenpito tapahtuu puhelimitse – se on raastavaa”

Helaselle, Louhelle ja Pekkaselle poikkeusajat ovat tarkoittaneet omaehtoista eristäytymistä kotiin. Veronica Helanen kuvailee viime kuukausia raastaviksi. Yhteiset tapaamiset ystävien kanssa ovat jääneet ja nyt yhteyttä pidetään vain puhelimitse.

Äiti ja sisko käyvät Helaselle ruokakaupassa, eikä hän juurikaan liiku ulkona. Harrastukset ovat tauolla, eikä hän ole viime syksyisen ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen ollut kuin lyhyen jakson töissä.

– Kyllä tämä turhauttaa. Itse tykkään olla ihmisten parissa, mutta nyt kaikki yhteydenpito tapahtuu puhelimitse. Se on raastavaa, Helanen pohtii.

Korona-ajan eristäytyminen muistuttaa Helasen mukaan hänen pari vuotta sitten viettämäänsä pitkää hoitojaksoa sairaalassa, jolloin hän sai kaksi maksansiirtoa lyhyellä aikavälillä.

– Kun on suljettuna pois ulkomaailmasta, niin päivistä tulee puuromaisia, ja kaikki päivät toistavat itseään. Välillä tunnen syyllisyyttä siitä, että en käy ulkona riittävän paljon.

Helasen mukaan omassa kodissa eristäytymiseen ei totu, mutta sen kanssa pystyy elämään, kuten kaikkien epämukavien asioiden kanssa.

Nyt en liiku yhtään missään, vaan olen yksin kotona lähestulkoon aina. Eetu Louhe

Koronaepidemia muutti Eetu Louhen toiveet normaaliin arkeen paluusta. Klinikkaeläinhoitajana työskentelevä Louhe on ollut viimeiset kaksi vuotta sairauslomalla. Keuhkojen toimintakyky romahti astman vuoksi. Pitkän sairastamisen jälkeen lääkäri näytti vihdoin alkuvuodesta vihreää valoa töihin paluulle. Sitten tuli korona ja sairauslomaa jatkettiin.

– Tämä on pysäyttänyt elämäni kokonaan. Nyt en liiku yhtään missään, vaan olen yksin kotona lähestulkoon aina. En käy itse kaupassa, mutta onneksi valokuvausharrastustani olen pystynyt jossakin määrin jatkamaan, Louhe sanoo.

Koronaepidemia muutti Eetu Louhen toiveet normaaliin arkeen paluusta. Hän sanoo olevansa yksin korona lähestulkoon aina, eikä liiku juurikaan ulkona. Kimmo Gustafsson / Yle

Louhen mukaan päivät kuluvat katsomalla tv-sarjoja suoratoistopalveluista, siivoamalla ja selaamalla nettiä. Osan ajastaan hän viettää isovanhempiensa mökillä, eristyksissä sielläkin.

– On tämä henkisesti aika vaikeaa ja yksinäistä.

THL:n asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikiven mukaan nykytutkimuksen valossa ei voi määritellä, minkä perussairauden kohdalla koronavirus voi olla erityisen kohtalokas. Hänen mukaansa riski on erityisen suuri heillä, joilla keuhkojen toiminta on selvästi sairauden vuoksi heikentynyt.

Hänen mukaansa on varmasti turvallisinta pysyä kotona, mutta se ei välttämättä henkisen hyvinvoinnin kannalta ole paras vaihtoehto.

"Osa on kysynyt, etkö voisi vähän löysätä"

Hämeenkyröläinen Mira Pekkanen on kiitollinen, että työnantaja järjesti hänelle mahdollisuuden työntekoon erityisjärjestelyin lähikontaktien välttämiseksi. Mira Pekkasen kotialbumi

Hämeenkyröläinen Mira Pekkanen löytää korona-arjestaan positiivisia puolia. Hän on pitänyt rästiin jääneitä lomapäiviään ja keskittynyt yliopiston pääsykokeisiin lukemiseen.

Pekkanen sanoo päivien sujuneen yllättävän hyvin, vaikka hän on viettänyt viime kuukaudet pääosin kotonaan. Työntekoa paikallisessa S-marketissa hän jatkaa työnantajan kanssa yhteistyössä tehdyin erikoisjärjestelyin.

– Pirkanmaan osuuskauppa hienosti mahdollisti yötyön, jossa voin välttää lähikontakteja. Onneksi työnanantaja on ollut tosi joustava, ajatellut minun parastani ja kuunnellut työterveyslääkärin mielipidettä.

Pekkanen sanoo terveyden olevan hänelle kaikki kaikessa ja siksi hän haluaa suojautua virukselta mahdollisimman hyvin.

– Olen joutunut jonkin verran selittelemään ihmisille sitä. Osa on kysynyt, että etkö voisi löysätä vähän. Tietoa siitä, kuinka painava riski sairauteni olisivat jos saisin koronatartunnan ei ole, ja se tietenkin mietityttää.

Rajoitusten purkaminen tuntuu hyvältä ja pahalta yhtä aikaa

Hallitus kertoi toukokuun alussa koronavirusrajoitteiden vaiheittaisesta purkamisesta. Esimerkiksi julkisia sisätiloja, kuten ravintoloita, kahviloita ja museoita avataan asteittain kesäkuun alusta asiakkaille. Tuolloin kerrottiin myös, että yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan. Hallitus korosti riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudattessa. Sama pätee STM:n mukaan muihin riskiryhmäläisiin.

Rajoitusten purkaminen aiheuttaa Helasessa, Louhessa ja Pekkasessa ristiriitaisia tuntemuksia.

Oululainen Veronica Helanen pitää rajoitusten asteittaista purkamista hyvänä asiana. Hän odottaa, että normaali elämä opiskeluineen ja tavallisine menoineen taas alkaisi. Helanen aikoo vielä kesän ajan vältellä julkisia sisätiloja ja siellä olevia tilaisuuksia. Ulkona järjestettäviä urheilutapahtumia hän voisi ehkä lähteä paikanpäälle katsomaan.

– Varmaan siinä vaiheessa, kun tilanne kokonaisuutena alkaa rauhoittumaan, uskallan palata taas normaalimpaan elämään.

Myös syksyllä mahdollisesti alkava opiskelu korkeakoulussa mietityttää. Aiemmin pienessä oululaisessa lukiossa opiskellut Helanen miettii, miten opiskelu on mahdollista järjestää, jos koronavirus on syksyllä edelleen päällä ja pitäisi pystyä olemaan isojen väkijoukkojen keskellä.

"Varmaan siinä vaiheessa, kun tilanne kokonaisuutena alkaa rauhoittumaan, uskallan palata taas normaalimpaan elämään." Veronica Helanen

Eetu Louhe pitää rajoitusten purkamista ennenaikaisena. Hän on epäileväinen sen suhteen, että rajoitusten purkamisen jälkeen uusien koronavirustartuntojen määrä saataisiin pidettyä kurissa ja että tartuntatapaukset pystyttäisiin jäljittämään riittävän hyvin.

Hän uskoo eristäytyvänsä yhä enemmän kotiinsa, kun muut ystävät liikkuvat entiseen tapaan kaupungilla.

– En aio käydä missään. Keuhkotilanne on se, että en voi saada tartuntaa ja minun eristykseni ehkä vielä vaan kovenee. En uskalla senkään vertaa mennä ulos, koska siellä on suurempi määrä ihmisiä liikkumassa. Minä lukittaudun entistä enemmän neljän seinän sisään.

THL: Riskiryhmille ei voi suositella rajoitusten höllentämistä

THL:n asiatuntijalääkärin Emmi Sarvikiven mukaan asiantuntijat eivät voi yksiselitteisesti määritellä, mitä on turvallista tehdä ja mitä ei.

Hänen mukaansa riskiryhmille ei voi suositella rajoitusten höllentämistä. Heitä koskevat samat ohjeet tartuntariskiä vähentävistä toimista kuin muitakin.

– Toisin sanoen, ettei pidä liikkua julkisissa tiloissa, jos on oireita, ja lisäksi pitää noudattaa hyvää käsihygieniaa, yskiä oikein ja pitää etäisyyttä kanssaihmisiin. Riskiryhmään kuuluville ja heidän kanssaan tekemisissä oleville nämä ohjeet ovat vielä tärkeämmät kuin muille, Sarvikivi sanoo.

