Työmatkailu laivoilla alkoi – satamissa jaetaan ohjeita maahan saapuville, mutta Jarmar Kaupin kokemus oli niukka: Sanottiin vain tervetuloa

Aamulla koulut avasivat siis ovensa, mutta on koronarajoituksia purettu tänään muutenkin: tästä lähtien kaikki työmatkalaiset ja työkomennukselle Suomeen tulevat pääsevät jälleen matkustamaan esimerkiksi Suomenlahden yli Viron-lautoilla, sanoo rajatarkastusyksikön päällikkö Jim Kuusimäki Suomenlahden merivartiostosta.

– On ehkä helpompi sanoa, mikä ei ole sallittua: edelleenkään sallittua ei ole vapaa-ajan matkustaminen, hän summasi tilannetta torstaina Radio Suomen Päivän haastattelussa.

Torstaina Helsingin Länsisatamaan alkoi jo kerääntyä ihmisiä odottelemaan lähtöä Tallinnaan. Myös henkilöautoja kulki ulkona tasaisena virtana.

Kuusimäen mukaan liikennemäärien odotetaan kasvavan viikonlopun myötä.

– Odottelemme sunnuntaina, että työmatkaliikenne palautuu tänne asteittain. On odotettavissa, että liikennettä tulee sitten huomattavasti enemmän.

Varustamo: Edelleen kaukana normaalista

Radio Suomen Päivässä kuultiin myös varustamoyhtiö Tallink Siljan kaupallista johtajaa Marco Palmua.

Palmun mukaan aivan viime päivinä on nähty pieni varauspiikki tulevalle viikonlopulle.

Hän kiittelee sitä, että työmatkaliikenne saatiin jälleen auki. Koronavirustilanne pysäytti liikenteen Suomen ja Viron välillä miltei täysin, lukuun ottamatta rahtiliikennettä.

Tallink on lisännyt kapasiteettiaan, mutta normaalista ollaan edelleen kaukana. Esimerkiksi tänään torstaina toista tuhatta ihmistä lähtee yhtiön kyydillä Suomesta Viroon ja toista tuhatta matkustaa Virosta Suomeen.

– Normaalisti meillä on kuusi lähtöä päivässä. Laivakapasiteetti on yli 2 000 matkustajaa. Se jo kertoo, että työmatkustus on tässä alussa vielä pientä. Odotamme innolla, että saisimme myös turismiliikenteen auki.

Yhtiöllä on liikennettä myös Tukholmaan.

– Kyllä sielläkin jonkin verran on työmatkustusta tulossa. Puhutaan muutamista sadoista, jotka ovat lähdössä meidän kauttamme Tukholmaan, Palmu kertoo.

Hän sanoo, että koronatilanne on huomioitu laivoilla käytännön järjestelyin: esimerkiksi laivaannousu on porrastettu ja käsihygieniaan on panostettu paljon. Kaupoissa kassojen edessä on pleksilasit, ja ravintolapuolella on uusia turvaohjeita.

Omaehtoinen karanteeni, julkisilla saa liikkua

Helsinki-Vantaan lentokentällä aluksi vallinnutta tilannetta arvosteltiin epäselväksi ja sekavaksi.

Jim Kuusimäki kertoo, että rajaviranomaiset jakavat satamissa Suomeen saapuville karanteeniohjeita.

– Lähtökohtaisesti omaehtoinen karanteeni on suositus kaikille, jotka ylittävät rajan.

Sisäministeriön tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) todetaan, että kaikkien maahan saapuvien on rajoitettava tarpeettomia lähikontakteja ja noudatettava omaehtoista karanteenia 14 vuorokauden ajan. Omaehtoisessa karanteenissa sallitaan kuitenkin liikkuminen työ- ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen.

Kuusimäen mukaan satamasta on suositeltavaa edetä omalla kyydillä, mutta pakollista se ei ole.

– Ratikka kulkee normaalisti. Siellä suositellaan turvavälejä, Kuusimäki toteaa.

Radio Suomen Päivässä haastateltiin torstaina myös ensimmäisten joukossa Virosta Suomeen saapunutta Jarmar Kaupia.

Hän palasi Suomeen oltuaan Virossa kolmisen viikkoa. Kaup sanoi tulleensa maahan hyvillä mielin. Kotia oli ehtinyt tulla jo ikävä.

Hän aikoi jäädä omaehtoiseen karanteeniin kahdeksi viikoksi.

Odottivatko Suomessa selkeät ohjeet?

– Ei sanottu hirveästi mitään. Sanottiin vain tervetuloa Suomeen, ja se oli siinä.

Voit keskustella aiheesta perjantaihin 15. toukokuuta kello 23 asti.

Lue seuraavaksi:

Laivaliikenne käynnistyy Ruotsin ja Suomen välillä – risteilyitä tai lomamatkustusta ei vielä sallita

Raja on auki muillekin kuin suomalaisille – Professori: Rajavartiolaitos ei voi estää ruotsalaisten ja muiden EU-kansalaisten maahan saapumista tai maasta lähtemistä