Veneisiin on nyt käytetty reippaasti rahaa – myös vanha paatti on helppo laittaa vuokralle tänä kesänä

Venekauppa purjehtii suotuisissa tuulissa. Sitä ennusti Venemessut jo helmikuussa. Kävijöitä messuilla oli ennätyksellisen paljon.

– Kävijämäärät kasvoivat 9 prosenttia. Kauppoja tehtiin paljon, joita toimitetaan nyt pitkin kevättä, kertoo Venealan Keskusliiton Finnboatin toimitusjohtaja Jarkko Pajusalo.

Koronan täyteinen kevät on jonkin verran aiheuttanut kauppojen peruutuksia talouden heikkenemisen takia, mutta niitä on silti ollut verrattain vähän.

– Sanotaanko, että tällaisella mökkivenepuolella on nyt ihan normaali kevät. Ihmiset panostavat kesämökkeihinsä.

Pajusalo kertoo, että kun lomamatkoja on peruttu pandemian vaikutuksesta, lomarahoja käytetään nyt enemmän muuhun vapaa-ajan viettoon, kuten veneilyyn ja mökkeilyyn.

Suvi Turunen / Yle

Vääksyn tyytyväinen kauppias

Vääksyn Konepiste on johtavia vene- ja konekauppiaita Lahden seudulla. Vuotuinen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa.

Väkeä töissä on parikymmentä. Myymälät ovat Lahdessa ja Vääksyssä. Vääksystä löytyy myös huolto- ja asennuspalvelut.

Toimitusjohtaja Janne Korhonen on tyytyväinen kevään tähänastiseen tulokseen.

– Venekauppa on lähtenyt hyvin alkuvuodesta käyntiin. Ennakkokauppa on käynyt erinomaisen hyvin. Se on yllättänyt positiivisesti, että kauppoja ei ole jouduttu perumaan.

Korhonen kertoo, että yleisessä tilanteessa näkyy myös se, että ihmiset panostavat vapaa-aikaan, mökkeilyyn ja veneilyyn.

Suvi Turunen / Yle

Uusi vesiliikennelaki helpottaa veneen vuokrausta

Kasvua on ollut eniten 5 metrin tuntumassa olevien avoveneiden osalta, joita käytetään kalastukseen tai yleiskäyttöveneinä mökillä.

– On ollut jopa kevyttä nousua viime kevääseen nähden. Kun katsotaan valtakunnallisia rekisteröintitilastoja, viime kuun loppuun mennessä rekisteröinnit ovat reilusti plussalla, Korhonen kertoo.

Kesäkuun alusta voimaan tuleva uusi vesiliikennelaki helpottaa veneen vuokrausta. Vuokrattavassa veneessä ei tarvitse olla enää CE-merkintää eikä sitä tarvitse katsastaa vuokraveneeksi.

Vuokravenettä käsitellään kuten huvivenettä, kun siinä ei ole kuljettajaa mukana. Tämä helpotus tuo lisää vuokraveneitä tarjolle.

– Se on helppo tapa päästä kokeilemaan ja aloittamaan veneharrastusta. Kysyntää on ollut jopa vähän enemmän mitä tarjontaa, Korhonen sanoo.

Suvi Turunen / Yle

