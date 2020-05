Venäjän terveydenhuolto on kaatumaisillaan: pulaa suojavarusteista, lääkäreitä irtisanoutunut joukoittain

MoskovaVenäjällä monet terveydenhoitoalan ammattilaiset ovat murtumaisillaan koronaepidemian riehuessa maassa.

– Ihmisiä kuolee ja ympärillä on suuri määrä vakavasti sairaita potilaita, joita ei pysty auttamaan. Kun tätä jatkuu raskaalla työtahdilla päivästä toiseen, niin kaikki eivät pärjää, sanoo moskovalainen psykiatri Sergei Grišin Ylelle puhelimitse.

Grišin arvioi, että noin neljännes koronapotilaita hoitavasta henkilökunnasta ei kestä nykytilannetta. Sen lisäksi moni sairastuu myös itse koronavirukseen.

Aiemmin psykiatrina työskennellyt Sergei Grišin toimii nyt tartuntatautilääkärinä koronasairaalassa Moskovan alueella. Sergei Grišin

Moskovan seudulla sijaitsevassa koronasairaalassa työskentelevä Grišin kertoo, että useat hänen työtovereistaan ovat kieltäytyneet tekemästä töitä korona-aikana. Hän kertoo esimerkiksi aiemmin sotatantereilla työskennelleestä johtavasta lääkäristä, joka jätti nyt paikkansa henkisen paineen kasvaessa liian suureksi.

– Kyse on usein kokeneista, yli 60-vuotiaista lääkäreistä. He joko pelkäävät itse sairastuvansa tai tartuttavansa läheisiään, Grišin selvittää.

Lääkärit pitävät omaa listaa koronakuolemista

Hoitohenkilökunnan joukkoeroamisista koronaepidemian aikana on uutisoitu ympäri Venäjää. Irtisanoutuneet ovat valittaneet suojavälineiden puutetta sekä karuja hoito-olosuhteita.

Näin on käynyt Moskovan (siirryt toiseen palveluun) lisäksi muun muassa Rostovin (siirryt toiseen palveluun) ja Vladimirin alueilla (siirryt toiseen palveluun). Yksin Kaliningradissa irtisanoutuneita lääkäreitä ja hoitajia kerrotaan olevan (siirryt toiseen palveluun) noin 350.

Myös henkilökunnan mielenterveys on alkanut pettää. Mediassa on uutisoitu (siirryt toiseen palveluun) ainakin kolmesta koronapotilaita hoitaneesta lääkäristä, joiden epäillään yrittäneen tai tehneen itsemurhan työpaineiden vuoksi.

Monista Venäjän sairaaloista on tullut tautipesäkkäitä, joissa virus on levinnyt rajusti hoitohenkilökunnan parissa. Siksi useita sairaaloita on jouduttu sulkemaan kokonaan karanteeniin.

Ihmisiä desinfioidaan sairaalan edustalla Pietarissa 12. huhtikuuta. Anatoly Maltsev / EPA

Viranomaiset ovat vähätelleet terveydenhuollon ongelmia, eivätkä ole esimerkiksi kertoneet avoimesti koronaan kuolleista lääkäreistä ja sairaanhoitajista.

Edes Venäjän riippumaton media ei pysty aina kertomaan ongelmista avoimesti. Se pelkää rangaistuksia, joita voidaan langettaa koronaan liittyvän valeuutisoinnin perusteella.

Koska lääkärit eivät usko viranomaistietoihin, he ovat ryhtyneet itse pitämään kirjaa (siirryt toiseen palveluun) kuolemistaan. Listalle (siirryt toiseen palveluun) on ilmoitettu tällä hetkellä vajaa 200 venäläisen lääkärin ja hoitajan kuolemaa, joihin on liitetty COVID-19-tartunta.

Pulaa suojavarusteista ja osaavasta henkilökunnasta

Tuore kyselytutkimus kertoo (siirryt toiseen palveluun), että 83 prosenttia koronapotilaiden parissa työskentelevistä venäläislääkäreistä valittaa suojavälineiden puutteesta.

Moskovan alueella työskentelevä Sergei Grišin kertoo, että pääkaupunkiseudulla olosuhteet epidemian hoitamiseksi ovat paremmat kuin muualla maassa.

Esimerkiksi suojavarusteita on riittänyt sairaaloissa hyväntekeväisyysjärjestöjen lahjoitusten ansiosta. Moskovalaisissa ambulansseissa suojavälineitten puutteesta on kuitenkin uutisoitu (siirryt toiseen palveluun).

Grišinin mukaan eniten vaikeuksia epidemian hoidossa tuottaa pula osaavasta henkilökunnasta.

Psykiatrin koulutuksen saanut Grišin on yksi monista, jotka on nyt koulutettu uudelleen koronaepidemian ajaksi tartuntatautilääkäreiksi. Hänen sairaalansa kaikki yli 500 potilaspaikkaa ovat tällä hetkellä täynnä keuhkokuumeoireista kärsiviä.

Vastaavanlaisia, pelkästään koronapotilaita vastaanottavia täysiä sairaaloita on tällä hetkellä Moskovan kaupungissa ja sitä ympäröivällä alueella useita kymmeniä.

Väliaikaisten telttasairaaloiden rakentamista Moskovassa 5. toukokuuta. Maxim Shipenkov / EPA

Moskovan hallinto kertoi huhtikuun loppupuolella (siirryt toiseen palveluun), että kaupungissa 37 eri hoitopaikkaa oli muutettu koronasairaaloiksi, ja niitä tullut lisää tämänkin jälkeen.

Venäjällä on vahvistettu tällä hetkellä Yhdysvaltain jälkeen eniten koronatartuntoja maailmassa, yli 250 000 tapausta.

Lääkärit joutuvat käyttämään vaippoja

Hoitohenkilöstöpulan helpottamiseksi myös lääketieteen opiskelijoita on värvätty harjoitteluun koronasairaaloihin.

Terveysministeriön mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin 41 000 opiskelijaa työskentelee koronapotilaiden kanssa vapaaehtoisesti. Mediassa on kuitenkin kerrottu, että harjoittelusta kieltäytyneitä on uhattu opiskelupaikan menettämisellä.

Työolot koronasairaaloissa ovat rajuja hoitoalan ammattilaisillekin.

Vähintään kuusi tuntia kestävän vuoron aikana moskovalaissairaalassa työskentelevä Grišin joutuu pitämään koko ajan raskaita suojavarusteita, eikä saa esimerkiksi käydä vessassa tai edes juoda vettä.

Aiemmin samanlaisista, 12 tuntia kestävistä työolosuhteista koronasairaaloissa on kertonut muun muassa valtion uutistoimisto RIA Novosti (siirryt toiseen palveluun).

– Suurin osa lääkäreistä on vain jotenkin sopeutunut tilanteeseen esimerkiksi käyttämällä vaippoja, Grišin sanoo.

Kun Grišin alkoi hoitaa koronapotilaita kuukausi sitten, hän muutti lääkäreille tarkoitettuun asuntolaan. Lääkäri ei halua altistaa perhettään mahdolliselle tartunnalle.

– Toivon, ettei epidemia kestä elokuun loppua kauempaa, koska jo nyt yhden kuukauden jälkeen voimat alkavat ehtyä, Grišin huomauttaa.

Kaikesta huolimatta rajoituksia puretaan

Koronaepidemian keskellä myös rajut onnettomuudet ovat piinanneet Venäjän jo valmiiksi hataraa terveydenhuoltojärjestelmää.

Kahden äskettäisen koronasairaaloissa tapahtuneen tulipalon syttymissyyksi epäillään uutta, venäläisvalmisteista Aventa-M-hengityskonetta. Turmat veivät yhteensä kuuden potilaan hengen.

Tuhoisa tulipalo sattui pietarilaisen Pyhän Yrjön sairaalan kuudennessa kerroksessa. Anatoly Maltsev / EPA

Presidentti Vladimir Putin ilmoitti maanantaina pitämässään tv-puheessaan (siirryt toiseen palveluun), että Venäjän alueet voivat alkaa höllentää koronarajoituksiaan. Maassa on myös alettu puhua yleisesti siitä, että Venäjä olisi jo saavuttanut tautihuippunsa.

Kremlistä riippumattomassa mediassa viranomaisia on syytetty tautilastojen manipuloinnista (siirryt toiseen palveluun) ja koronakuolemien peittelemisestä (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää: Erkka Mikkonen: Venäjän todellista tautitilannetta ei tiedä edes Putin

Koronapotilaita hoitava Sergei Grišin ei usko omien havaintojensa perusteella, että tautihuippu oltaisiin saavutettu edes Moskovan seudulla, jossa epidemia on jyllännyt Venäjällä tähän asti voimakkaimmin.

Vladimir Putin käytti järeitä suojavarusteita, kun hän vieraili Moskovan seudulla sijaitsevassa Kommunarkan tartuntatautisairaalassa maaliskuussa. Alexei Druzhinin / EPA

Grišin pitää Putinin päätöstä yhteiskunnan avaamisesta ennen kaikkea poliittisena, mutta samalla myös ymmärtää sitä.

Venäjän keskuspankin mukaan (siirryt toiseen palveluun) lähes 70 prosentilla venäläisistä ei ollut maaliskuussa säästöjä. Tiukkojen koronarajoitusten pysäyttämä talous on johtanut irtisanomisiin tai pienentänyt venäläisten palkkoja entisestään.

– Monet ovat väsyneet tilanteeseen ja ovat valmiita muutenkin riskeeraamaan terveytensä ja lähtemään ulos töihin, Grišin sanoo.

