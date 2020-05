Eläkeläiset tekevät nyt niitä töitä, joita nuoremmat vieroksuvat ja lisää töitä haluaisi jopa 30 000 eläkeläistä

Piilotyöttöminä on varsinkin nuoria ja ikääntyneitä. He haluaisivat ja voisivat mennä ansiotyöhön, mutta eivät aktiivisesti hae töitä.

Kurt Lindberg kasaa harjalla moskaa lapioon taloyhtiönsä pihakivetyksen reunoilta. Samanlaisiin töihin häntä palkkaavat monet kiinteistöhuoltoyhtiöt.

– Teemme näitä lakaisuja, joita koneilla ei saa tehtyä.

67-vuotias Lindberg tekee pihatöitä, siivousta ja remontteja senioreita töihin välittävän Onnexi-yrityksen kautta. Lisäksi hän rakentaa ja purkaa messuja. Koronan takia keikkoja on nyt vähemmän.

Varsinkin vanhat ihmiset tilaavat mielellään avukseen itseään vähän nuorempia senioreita.

– Luulen, että puheyhteys on helpompi, kun on samaa näkökulmaa.

Lindberg teki 35-vuotisen työuran asiakaspalvelussa Silja Linen laivoilla ja pääsi eläkkeelle jo 55-vuotiaana.

Eläkkeellä hän viihtyi muutaman viikon ja alkoi etsiä netistä töitä.

– Ei kauaakaan tarvinnut odottaa, kun sain työtilaisuuden.

Kurt Lindberg aikoo jatkaa töitä eläkkeellä, niin kauan kuin pyyntöjä tulee. Tommi Penttinen

Sen jälkeen Lindberg on tehnyt töitä 12 vuotta. Nyt hän tekee keikkatöitä 10–20 tuntia viikossa.

– Ei ole kukaan sanonut, ettei noin vanhaa oteta.

Lindbergin mukaan tärkeätä on toiminta ja ihmisten tapaaminen.

– Ja saahan siitä kahvirahaakin.

Eniten Lindberg pitää messukeikoista.

– On mukavaa, kun on paljon ihmisiä ja hyvä fiilis.

Eläkeläiset tekevät niitäkin töitä, joita nuoremmat vieroksuvat

Eläkeläisten työnvälitystä harjoittaa Suomessa jo useampi yritys. Hyvinkääläisen Onnexin listoilla töihin on valmiina 150 henkilöä. Joulukuussa Suomeen rantautui ruotsalainen franchising-periaatteella toimiva Viiskytviisplus. Esimerkiksi Britanniassa ikääntyneiden työnvälitystä on ollut jo vuosikausia.

Monille eläkeläisille sopivat keikkatyöt, joiden tahdin saa itse määrätä.

Erikseen ovat eläkeläiset, jotka jatkavat omassa päivätyössään pitempään ja kerryttävät eläkettä.

Työtä tekevien eläkeläisten määrä on kasvanut tasaisesti.

Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto sanoo, että vuositasolla työssä käy 100 000–150 000 eläkeläistä.

– Heidän merkityksensä on hyvän taloustilanteen salliessa varsin suuri.

Eläkeläiset tuovat joustoa työmarkkinoille tekemällä sijaisuuksia, tilapäistöitä ja tehtäviä, joita nuoremmat eivät ole innokkaita tekemään. Monet sairaalat, päiväkodit ja kaupat tarvitsevat paljon sijaisia ja olisivat suurissa vaikeuksissa, jos ne eivät saisi eläkeläisiä näihin töihin.

Kansantalouden pelastavat aktiivi-ikäiset

Työhaluisia eläkeläisiä olisi kuitenkin vielä enemmän. Eläkeläisten joukossa on paljon piilotyöttömiä, jotka haluaisivat ja voisivat tehdä ansiotyötä, mutta eivät aktiivisesta hae töitä. Syy on se, että he eivät usko töitä löytyvän.

Piilotyöttömiä on eniten nuorten ja ikääntyneiden joukossa. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 alun kuukausina piilotyöttömiä oli 65–70-vuotiaista 4,5 prosenttia, kun heitä kaikkien työikäisten joukossa oli 2,6 prosenttia. Luvun perusteella 30 000 eläkeläistä kaipaa töitä.

Samuli Huttunen / Yle

Luku on sattumoisin sama kuin se työpaikkojen määrä, joka hallituksen piti kesän budjettiriiheen mennessä löytää, jotta 75 prosentin työllisyysaste saavutetaan.

Korona lisää työttömyyttä ja panee hallituksen laskelmat uusiksi. Samalla ikäihmistenkin työt vähenevät. Pitkällä tähtäimellä Suomen pitää silti saada työllisyysaste nousuun. Olisiko siinä eläkeläisistä apua?

Kanniston mukaan eläkeläisten työnteko ei kuitenkaan ratkaise Suomen ongelmia.

– Kansantalouden tulevaisuus ratkeaa työikäisen työvoiman työllisyysasteella eli sen aktiivi-ikäisen porukan.

Valtaosalla eläkeläisistä pääosa toimeentulosta tulee kuitenkin eläkkeestä. Eläkeläiset tekevät työtä ensisijaisesti omista lähtökohdistaan silloin, kun se heille itselleen sopii.

Eläkeläiset ovat koko ajan paremmassa kunnossa. Kanniston mukaan elinaika on lisääntynyt 2–3 vuoden vauhtia jokaista kymmentä vuotta kohti viime vuosikymmenet.

– Lisävuodet ovat nimenomaan terveitä vuosia. Lopun toimintakyvytön aika on pysynyt koko lailla vakiona, vaikka ihmisten elinaika on pidentynyt viime vuosikymmenet.

Suuri osa ei jatka töitä tarpeeksi pitkään

Eläkkeelle jäämisen myöhentäminen on ollut pitkään eri hallitusten tavoitteena.

Suuri osa ihmisistä ei pysy työssä 65-vuotiaaksi. Nyt tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä nousee 62,4 vuoteen.

Pitempiä työuria tavoitellaan, koska väestö ikääntyy ja hoivakustannukset kasvavat.

Samuli Huttunen / Yle

Menestystarina on ollut 55–59-vuotiaiden työllisyysasteen nousu 79,1 prosenttiin, kun se kaikilla työikäisillä on 72,6 prosenttia. Yhtenä syynä oli työttömyysputken alaikärajan nostaminen.

Tätä vanhemmilla viimeisinä työvuosina työllisyys kuitenkin heikkenee. Kaikki muut pohjoismaalaiset ovat työuran loppupäässä ahkerammin töissä.

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee nyt portaittain, niin että eri ikäluokilla on omat eläkeikänsä. Tämä lykkää eläkkeelle jäämistä. Vuonna 1962 syntyneet täyttävät vuonna 2027 65 vuotta, joka on heillä vanhuuseläkkeen alaikäraja.

Toisaalta työntekijöillä on yhä mahdollisuus jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

Samuli Huttunen / Yle

Korona voi viedä eläkkeelle

Kanniston mukaan koronakriisi alkaa jo näkyä eläkehakemusten määrissä, varsinkin pyrkimyksinä jäädä osittaiselle varhennetulle eläkkeelle.

Myös irtisanomispaineet kolahtavat helposti uran loppupäässä oleviin työntekijöihin.

Toisaalta vuoden 2008 finanssikriisi toi Kanniston mukaan vain pienen notkahduksen ikääntyneiden työllisyyteen.

Kurt Lindberg toivoo, että korona hellittää ja työtilaisuudet lisääntyvät.

– Mä aion jatkaa niin pitkään kuin tulee soittoja ja huolitaan töihin.

– On kiva tehdä töitä ja tavata ihmisiä. Jos jää sängynpohjalle, niin siellä on sitten.