Kaivattu keskikokoinen konserttipaikka tulossa Helsingin Suvilahteen, puuhamiehenä näyttelijä Mikko Leppilampi

Suvilahden koillisnurkan tontin kehittäminen jatkuu. Alue on merkitty kuvaan punaisella. Helsingin kaupunki

Helsinki on myöntänyt kehittämisvarauksen ryhmälle, joka suunnittelee Suvilahteen ympärivuotista tapahtumakorttelia.

Helsinki on saamassa uuden tapahtuma-areenan Suvilahteen.

Helsingin kaupunki on myöntänyt Suvilahti Event Hub -yhtiölle kehittämisvarauksen Suvilahdessa sijaitsevalle tontille.

Taustalla on kaupungin tavoite kehittää kesäfestivaaleistaan tunnetusta alueesta ympärivuotinen tapahtuma- ja kulttuurialue.

Varaus koskee Suvilahden koillisessa kulmassa sijaitsevaa tonttia, jolle rakennettavasta areenasta järjestetään arkkitehtuurikilpailu.

Suvilahti Event Hub -yhtiössä vaikuttavat tv-tuottaja-ohjaaja Aarni Kuorikoski, tapahtuma-alan konkari Jyrki Hytti ja viihdealan monitaitaja Mikko Leppilampi.

Suvilahden alue on tunnettu muun muassa kesäisin järjestettävistä musiikkitapahtumista Tuska ja Flow. Tulevana kesänä tosin molemmat tapahtumat on peruutettu, Flow ilmoitti tänään ettei sitä järjestetä ja Tuska jo aiemmin.

Helsingissä on tällä hetkellä keskikokoisen tapahtuma-areenan kokoinen aukko, kun Nosturi, Circus ja Virgin Oil joutuivat luopumaan tiloistaan.

Suvilahden kehittämisvarauksen saanut yhtiö suunnittelee paikalle musiikkitapahtumien lisäksi myös yritystapahtumia ja konferensseja sekä tv-, peli- ja elokuva-alan tuotantoja, kertoo ryhmä idean takana.

Hankkeen alullepanija Mikko Leppilampi kertoo lähestyneensä laajalla rintamalla alueen eri toimijoita, jotka ovat antaneet tukensa idealle. Hän sanoo olevansa tyytyväinen, että usean vuoden ja eri vaiheiden jälkeen Helsinki on valmis ehdottamaan kehittämisvarausta projektille.

– Olemme pitäneet ratkaisevan tärkeänä, että yhteistä ongelmaa on alettu ratkoa yhdessä. Kun käyttäjät suunnittelevat itselleen, syntyy toimivaa ja kestävää.

Helsinki haluaa Suvilahden käyttöön ympäri vuoden

Suvilahden tapahtumakorttelin suunnittelusta vastannut arkkitehti Sami Horto sanoo, että Helsingissä on jouduttu olemaan kateellisia muille kaupungeille, joilla on jo vastaavantyyppisiä tiloja, kuten Turun Logomo tai Hämeenlinnan Verkatehdas.

– Meillä vastaavaa on koeponnistettu ties minne, esimerkiksi Pasilaan ja vanhoihin kiinteistöihin, mutta aina hankkeet ovat kaatuneet milloin mihinkin, toteaa Sami Horto Arkkitehdit Soini & Horto -toimistosta.

Horton mielestä Helsinki on osoittanut näkemyksellisyyttä Suvilahden kehittämisessä. Alue on vuosikymmenen aikana kasvanut ja siitä on rakentunut omanlaisensa kaupunginosa.

Pormestari Jan Vapaavuori pyysi syksyllä 2017 avoimesti ideoita Suvilahden kehittämiseen ympärivuotiseksi tapahtuma-alueeksi.

Kaupunki jatkaa nyt neuvotteluja ehdotusten joukosta valikoituneen Suvilahti Event Hub -ryhmän kanssa.

Kehittämisvaraus koskee ainoastaan koillisnurkan tonttia eikä se vaikuta alueen muuhun käyttöön tai suunnitelmiin.

Rakennusten ulkonäkö ja yksityiskohdat hahmottuvat kehittämisvarauksen aikana, jolloin tulevasta rakennuksesta järjestetään arkkitehtuurikilpailu.

Alueen tunnusmerkkejä, kaasukelloja, kunnostetaan parhaillaan ja samalla selvitetään Helsingin taidemuseo HAM:n mahdollista sijoittumista niihin.