Turun yliopisto: Etäopetus tarjosi hengähdystauon koulukiusaamisesta

Turun yliopisto on selvittänyt koronaepidemian vaikutusta peruskoululaisten oppimiseen ja hyvinvointiin Tulosten perusteella oppilaat kokivat etäopiskelun sujuneen pääosin melko hyvin.

Etäopiskelun hyvinä puolina oppilaat pitivät erityisesti sitä, että aikataulu on rennompi, kotona on parempi työrauha ja on opittu opiskelemaan verkon avulla. Valtaosa koki suhteiden opettajiin säilyneen hyvänä ja jopa joka kuudes koki saaneensa opettajalta enemmän apua kuin normaalisti. Suurin osa oppilaista raportoi tehneensä kaikki tai melkein kaikki annetut tehtävät.

Eniten vaikeuksia ilmeni matematiikan ja vieraiden kielten opiskelussa. Keskittymisen ja aloittamisen vaikeudet olivat usein syynä tehtävien tekemättä jättämiseen. Osa oppilaista tarvitsee kipeästi aikuisilta apua ja tukea. Puuttuva yhteys opettajaan tai ystävien puute olivat selvästi merkittävämpiä tekijöitä kielteisten kokemusten suhteen.

Toisaalta siirtyminen etäopetukseen toi helpotusta monen oppilaan ihmissuhteisiin, kun kiusaaminen väheni. Etäopetus on tarjonnut merkittävän hengähdystauon tuhansille lapsille ja nuorille Suomessa. Joka kolmas oppilas kertoi tehneensä vanhempien tai kotona olevien muiden lasten kanssa enemmän mukavia asioita kuin normaalisti.

Kyselyn toteutti Turun yliopiston psykologian tutkimusryhmä. Verkossa toteutettuun kyselyyn tuli lähes 50 000 vastausta yli 400 koulusta.

– Saadut tulokset auttavat kouluja ja muita yhteiskunnallisia toimijoita tuen kohdentamisessa ja syksyn toimenpiteiden suunnittelussa, kertoo erikoistutkija Sanna Herkama Turun yliopiston tiedotteessa.

Koulut saavat käyttöönsä koulukohtaiset tulokset, joiden pohjalta ne voivat käydä oppilaiden kokemuksia läpi.