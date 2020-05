Ensimmäiset 25 pakolaislasta Kreikasta Suomeen kesäkuussa – Suomeen toivotaan erityisesti tyttöjä 

Suomi on luvannut vastaanottaa alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikasta. Kuvassa on pakolaisia Lesboksen saarella Kreikassa.

Suomi on luvannut vastaanottaa alaikäisiä turvapaikanhakijoita Kreikasta. Kuvassa on pakolaisia Lesboksen saarella Kreikassa. Orestis Panagiotou / EPA

Kreikka pyysi jo viime vuonna muilta EU-mailta apua turvapaikanhakijoiden, erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten vastaanottamiseen, mutta siirrot etenevät hitaasti jo ennen koronakriisin puhkeamista.

Kreikan saarten ylikuormitetuilla pakolaisleireillä on runsaasti muun muassa Syyriasta ja Afganistanista paenneita alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Suomen hallitus lupasi helmikuussa, että Suomi voi vastaanottaa enintään 175 turvapaikanhakijaa Kreikasta, Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta. Etusijalle asetettiin ilman huoltajaa olevat alaikäiset ja yksinhuoltajat lapsineen.

Kreikan avunpyyntöön ovat EU-maista vastanneet Suomen lisäksi muun muassa Saksa, Ranska, Belgia, Portugali ja Irlanti. Pohjoismaista Suomi on ainoana mukana tässä operaatiossa ja Baltian maista mukana on vain Liettua.

Ensimmäiset ryhmät Suomeen kesä- ja heinäkuussa

Apuoperaation valmistelu on sujunut hitaasti ja koronakriisi on lisännyt vaikeuskerrointa. Ensimmäiset lapset ovat kuitenkin tulossa Suomeen kesällä.

– Asiat etenevät. Kreikka valmistelee operaatiota ja näyttää siltä, että ensimmäiset isommat siirrot olisivat kesäkuussa Suomeen, Saksaan ja Portugaliin, kertoo Maahanmuuttoviraston sisäisten siirtojen koordinaattori Monna Airiainen.

Suomeen on tulossa kesäkuussa ensimmäinen 25 pakolaislapsen ryhmä ja toista samankokoista ryhmää odotetaan heinäkuussa.

Maahanmuuttoviraston sisäisten siirtojen koordinaattori Monna Airiainen arvioi, että ensimmäiset alaikäiset turvapaikanhakijat voisivat tulla Kreikasta Suomeen kesäkuussa. Migri

Jokaiselle lapselle tehdään sekä Kreikassa että Suomessa terveystarkastukset, jotka sisältävät myös koronatestit. Suomessa lapset joutuvat ensin kahden viikon karanteeniin.

– Hienoa, että pystytään aloittamaan siirrot, vaikka tämä korona on päällä. Koronatilanne ei ole mihinkään katoamassa ja tilanne Kreikan saarilla on hyvin akuutti. On tosi mahtavaa, että pystytään toimimaan jo nyt, Airiainen iloitsee.

130 paikkaa varattu Kreikalle ja 30 Kyprokselle

Valtaosa alaikäisistä turvapaikanhakijoista otetaan Kreikasta, yhteensä sata. Lisäksi yksinhuoltajille lapsineen on varattu kolmenkymmenen henkilön kiintiö.

– Kyproksen kanssa on aloitettu keskustelut, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun me siirrämme Kyprokselta turvapaikanhakijoita. Määrä on pieni, noin kolmekymmentä henkilöä, ja he ovat yksinolevia, alaikäisiä ja yksinhuoltajaperheitä, Airiainen kertoo.

Tarkoitus on, että ensimmäiset siirrot Kyprokselta Suomeen toteutuvat kesä–heinäkuussa.

– Italia ja Malta voivat esittää komissiolle siirtoihin Välimereltä pelastettuja. Nyt siellä ei ole ketään meidän profiileihin sopivia. Jos heitä tulee, niin he ovat yksittäisiä henkilöitä, Airiainen arvioi.

Kreikalle ja Kyprokselle varattujen kiintiöiden jälkeen Italian ja Maltan osuudeksi jää yhteensä viisitoista henkilöä.

Eri maiden kiintiöt voivat vielä muuttua, sillä tarkoitus on seurata maan tilannetta ja sitä, miten siirrot etenevät.

Suunnittelukokous komission johdolla keskiviikkona

Kreikalla ja turvapaikanhakijoiden vastaanottajamailla on ensi viikolla yhteistyö- ja suunnittelukokous, jossa kesän aikataulua käydään läpi EU:n komission johdolla.

Komissio on apuoperaatiossa sekä koordinaattori että rahoittaja. Operaatioon osallistuvat myös Euroopan turvapaikkavirasto (EASO) ja logistiikkakoordinaattorina toimiva Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM).

Käytännön operatiivinen työ tapahtuu Suomen, Kreikan ja IOM:n välillä.

– IOM:n kanssa yhdessä katsomme, tuodaanko turvapaikanhakijat Ateenasta charter-lennolla vai reittilennolla, jos niitä on. Tämän ensimmäisen ryhmän osalta ei ole vielä mitään suunnitelmia, Airiainen sanoo.

Maahanmuuttovirasto on hakenut (siirryt toiseen palveluun) EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) kaksitoista miljoonaa euroa pakolaisten vastaanoton ja turvapaikkakäsittelyn kuluihin. Tämän lisäksi noin miljoonan euron tukea on haettu komission hätäapurahastosta.

Suomi toivoo tyttöjä – leireillä enemmän poikia

Kreikka valmistelee parhaillaan listaa alaikäisistä turvapaikanhakijoista. Listalla on vajaat kaksituhatta haavoittuvimmassa asemassa olevaa lasta ja nuorta.

Kreikka katsoo EU:n turvapaikkaviraston avustuksella, mikä maa sopii parhaiten eri henkilöille. Hakijat haastatellaan ja he voivat esittää myös omia toiveitaan sijoitusmaasta.

– Suomi on ilmoittanut, että meille voidaan siirtää mahdollisimman nuoria ja toivotaan paljon tyttöjä. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti etusijalla ovat korkean turvallisuusriskin maista tulevat, jotka saavat sitten todennäköisin perustein kansainvälistä suojelua, Airiainen kertoo.

Korkean turvallisuusriskin maita ovat muun muassa Afganistan ja Syyria.

Saksaan siirrettiin huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun) Kreikasta 47 alaikäistä turvapaikanhakijaa, joista vain neljä oli tyttöjä.

– Tyttöjähän on pakolaisleireillä huomattavasti vähemmän kuin poikia, Airiainen toteaa ja lisää sen tietenkin olevan positiivinen asia.

Suomessa odotetaan nyt Kreikan ehdotusta ensimmäisestä 25 lapsesta.

– Me katsomme listan läpi ja voimme vielä pyytää esimerkiksi lisäselvityksiä ja lisähaastatteluja, jos on tarvetta. Sen jälkeen hakijat sitten hyväksytään tai hylätään sen mukaan, sopivatko he meidän vaatimuksiin, Airiainen kuvailee valintaa.

Suomessa kaikki on valmiina (siirryt toiseen palveluun) alaikäisten pakolaisten vastaanottamiseen.

– Odotetaan, että päästään vauhtiin. Tämä alkuvaihe on aina tällainen. Kun saadaan ensimmäinen siirto läpi, niin seuraavat soljuvat sitten omalla painollaan, Maahanmuuttoviraston Monna Airiainen uskoo.

