Video: Näin räjähtää saksalainen ydinvoimala

Saksassa räjäytettiin varhain torstaina käytöstä poistetun ydinvoimalan jäähdytystornit. Suunniteltu räjäytys tehtiin Philippsburgin ydinvoimalassa Karlsruhen lähellä Etelä-Saksassa.

Räjäytyksen ajankohtaa ei kerrottu ennakkoon julkisuuteen, jotta paikalle ei olisi saapunut ihmisjoukkoja koronaviruspandemian vuoksi. Sähköyhtiö EnBW kertoi vain, että tornit räjäytetään torstaina tai perjantaina. Räjäytys tehtiin torstaiaamuna hieman aamukuuden jälkeen.

Philippsburgin voimalan kaksi reaktoria on suljettu, ensimmäinen 2011 ja toinen uudenvuodenaattona 2019. Sulkeminen on osa Saksan suunnitelmaa luopua ydinvoimasta. Saksassa on yhä 11 ydinvoimalaa. Saksan viimeisen ydinvoimalan on määrä sulkeutua 2022 lopulla.

Sähköyhtiön mukaan ydinvoimalan jäähdytystornien paikalle rakennetaan muuntaja-asema, joka tuo uusiutuvien energialähteiden avulla tuotettua sähköä Pohjois-Saksasta Etelä-Saksaan.

Lähteet: Reuters, AP