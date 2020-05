Itsemurhissa koronakeväänä lähes 15 prosentin kasvu – Psykiatrinen johtaja: “Osastoilla on ollut pelottavan hiljaista”

Pirkanmaan suurimmassa psykiatrisessa sairaalassa Pitkäniemessä käyttöaste on tavallisesti 98 prosenttia, mutta nyt osastoja on ollut tyhjillään.

Pirkanmaan suurimmassa psykiatrisessa sairaalassa Pitkäniemessä käyttöaste on tavallisesti 98 prosenttia, mutta nyt osastoja on ollut tyhjillään. Miikka Varila / Yle

Koronakevät näyttää lisänneen itsemurhien määriä Suomessa. Maalis–huhtikuun aikana epäiltyjä itsemurhia tehtiin Suomessa lähes 15 prosenttia enemmän verrattuna viime vuoteen.

Poliisihallituksen keräämän kuolemansyyntutkintatilaston mukaan epäiltyjä itsemurhia tapahtui tänä keväänä kahdessa kuukaudessa 129.

Tilaston mukaan itsemurhaan päätyi siis 16 ihmistä enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Suurin piikki poliisin itsemurhatilastoissa näkyy Sisä-Suomen alueella, johon kuuluvat Pirkanmaa ja Keski-Suomi.

Kun Sisä-Suomen poliisin alueella viime vuonna tehtiin maalis–huhtikuussa yhteensä 14 itsemurhaa, tänä vuonna luku on 30. Itsemurhiin tuli sadan prosentin kasvu.

– Psykiatrisessa hoidossa on ollut pelottavan hiljaista. Me kaikki kysymme alueen ylilääkäreiden kesken, missä kaikki potilaat ovat, Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen toteaa.

Pirkanmaan suurimmassa psykiatrisessa sairaalassa Pitkäniemessä käyttöaste on tavallisesti 98 prosenttia. Alanen kertoo, että normaalitilassa petivaatteet ehditään juuri vaihtaa ennen seuraavan potilaan saapumista osastolle.

Tampereen yliopistollisen sairaalan psykiatrian toimialuejohtaja Hanna-Mari Alasta huolettaa, millainen kesä on edessä. Miikka Varila / Yle

– Nyt jopa kolme osastoa on ollut tyhjillään. Pääsykriteerit ovat hyvin tiukat. Tämä tarkoittaa, että Pirkanmaalla on nyt hyvin sairaita ihmisiä, jotka eivät hakeudu hoitoon, Alanen kertoo.

Samanlaista viestiä on kantautunut läpi koronakevään kaikkialta sairaanhoidosta terveyskeskuksista ja kiireettömästä hoidosta alkaen.

Alanen kertoo, että nyt edes ensiapuun ei saavu psykiatrisia potilaita kuten ennen. Myös lähetemäärät hoitoon ovat laskussa.

Osa potilaista on myös perunut tai siirtänyt aikaansa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linjajohtajan Pekka Jylhän mukaan asiakaskato on näkynyt myös pääkaupunkiseudulla. Jylhän mukaan psykiatrisia potilaita on ollut koronakevään aikana noin 20 prosenttia vähemmän tavalliseen verrattuna.

Syitä potilasmäärien putoamiseen voi asiantuntijoiden mukaan vain arvailla, mutta selityksiä on useita.

Osaa potilaista koronariski saattaa pelottaa. Toiset välttelevät järjestelmän kuormittamista.

"Tyyntä myrskyn edellä"

Hanna-Mari Alanen kertoo, että tavallisesti kesät ovat psykiatriassa rauhallista aikaa. Nyt mitään osastoja ei suljeta kesäksi, vaan psykiatrinen hoito pysyy valmiuksissa.

– Pelkään, millainen kesästä tulee. Tuntuu, että nyt on tyyntä myrskyn edellä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen kertoo, että itsemurhaluvut Suomessa ovat pysyneet alueellisesti hyvin samankaltaisina vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Esimerkiksi Itä-Suomi on pitkään ollut itsemurhalukujen kärjessä.

Koronakevään aikana Itä-Suomen itsemurhamäärät ovat kuitenkin pysyneet aiempia vuosia vastaavina eli suurta kasvua luvuissa ei näy. Sisä-Suomen lisäksi suurin nousu näkyy Lounais-Suomen alueella.

Keskikevät pahinta aikaa

Vuosittain Suomessa lähes 800 ihmistä tekee itsemurhan ja arvioidaan, että itsemurhaa yrittäviä on 10 000–30 000.

Itsemurhien määrä on laskenut tasaisesti vuodesta 1990, jolloin Suomessa tehtiin itsemurhia yli 1 500. Ensimmäistä kertaa alle tuhanteen itsemurhaan vuodessa päästiin vuonna 2005.

Suomessa perinteisesti juuri keskikeväällä itsemurhissa on nähty kasvua. Tavallisesti itsemurhahuiput eivät näy vielä maaliskuun aikana, toisin kuin tänä vuonna.

Koronakevään aikana poliisin tilastoissa näkyy kasvua myös perheväkivaltatapauksissa ja kotihälytyksissä.

Kriisipuhelin auttaa Numero on 09 2525 0111

Tarjoaa keskusteluapua

Tavoitteena ehkäistä henkistä hätää ja itsemurhia

Kriisipuhelimeen voi soittaa nimettömästi

Puhelut ovat luottamuksellisia

On avoinna arkisin klo 09.00–07.00

Viikonloppuisin klo 15.00–07.00

Esimerkiksi huhtikuussa kotihälytysten määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna lähes 3 000:lla koko maassa.

Sisä-Suomen poliisipäällikkö Timo Vuola toivoo, että itsemurhaluvut laantuvat koronarajoitusten purkamisen jälkeen.

– Tarvitsemme koko vuoden tilaston, ennen kuin suoria johtopäätöksiä voidaan tehdä. Silti koronakevään ja rajoitusten aiheuttama ahdistus näkyy myös kohonneissa kotihälytysmäärissä, Vuola sanoo.

Yksinäisyys ja eristäytyminen voivat rasittaa etenkin mielenterveyskuntoutujien tilannetta. Hanna-Mari Alanen on huolissaan etenkin vanhuksista.

Pirkanmaan Pitkäniemen sairaalassa on maakuntien suurimmat vanhuspsykiatriset osastot. Nyt niilläkin on hiljaista, Hanna-Mari Alanen kertoo.

– Kun naapurimaakunnista psykogeriatriaa on vähennetty, meille on tarjottu useita potilaita muistakin sairaanhoitopiireistä. Mutta jos he eivät ole täälläkään hoidossa, missä he ovat?

