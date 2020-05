Palapelit ovat koronakevään hitti – Kirsi Saari rentoutuu isoja palapelejä tehden, vaikka ne ovatkin välillä raastavan kova vastus

Viime tapaninpäivänä Kirsi Saari laittoi viimeisen palan paikalleen Mona Lisaan. 1500 palan palapeli tuli valmiiksi kymmenien tuntien tuumaamisen jälkeen.

Mona Lisan kokoaminen oli aloitettu hiihtolomalla, edellisenä keväänä.

Jouluna 2016 lahjaksi saatu palapeli oli nostettu monta kertaa esille, palojakin lajiteltu ja palapelimatto hankittu kokoamisen avuksi, mutta maalauksen nainen ei vain lähtenyt muotoutumaan.

– Joka kerta jouduin toteamaan, että tästä ei tule mitään ja palat meni takaisin laatikkoon. Sisu ei kuitenkaan antanut periksi luovuttaa.

Kirsi Saari kertoo katsoneensa kaupassa kaihoten muita palapelejä. Hän oli kuitenkin päättänyt, että uusia ei osteta ennen kuin Mona Lisa on tehty.

Osa palapeleistä muovitetaan ja kehystetään. Koira-palapeli on ollut Ainon huoneen seinällä. Kuva ei ole omasta koirasta, vaikka omistakin kuvista voi teettää palapelejä. Pauliina Jaakkola / Yle

"Äitiltä meinasi moti loppua"

Mona Lisa sai odotella laatikossa inspiraatiota kesän yli, kunnes iltojen pimennyttyä syksyllä se otettiin taas esiin.

Useita lähinnä 500:n ja tuhannen palan palapelejä koonnut Saari sanoo, että Mona Lisasta teki haasteellisen se, että siinä on niin paljon tummia ruskean sävyjä.

Kasvot maalauksen nainen sai nopeasti, mutta sitten alkoivat ongelmat.

– Välillä muistan suurennuslasilla katselleeni paloja. Niin pieniä ne vivahde-erot olivat.

Perhesopua pattitilanne palapelin kanssa ei kuitenkaan koetellut. Tosin perheen 9-vuotias tytär paljastaa huomanneensa äidissä epätoivon merkkejä.

– Kyllä se vähän näytti siltä, että äitiltä meinaa moti loppua, Aino Saari vahvistaa.

Kirsi Saari on kuitenkin sitä mieltä, että enimmäkseen palapelien tekeminen rentouttaa. Muut asiat unohtuvat mielen päältä palapeliä koootessa. Koskaan eivät ole edes palat lennelleet, vaikka valmistuminen olisi ottanut lujaan.

Sisälläolo siivittänyt perinteisten pelien myyntiä?

Kirsi Saari kokoaa palapeliä välillä yksin, mutta paljon myös miehensä kanssa. Perheen kolme lasta kokoavat niitä myös.

Palapeleistä on innostunut viime aikoina moni muukin.

Lautapeleihin erikoistuneen lautapelit.fi -kaupan myymäläpäällikkö Linda Bremerin mukaan perinteisten pelien myynnissä näkyy piikki tänä keväänä.

– Erityisesti palapelit ovat olleet suosittuja. Niiden kohdalla on näkynyt hiljaista kasvua parin vuoden ajan, mutta tänä keväänä myynti räjähti. Myös lautapelien puolella kasvu on ollut jo pitkään positiivinen.

Palapelien suosio on kasvanut muuallakin kuin Suomessa.

– Itseasiassa tämä on maailmanlaajuinen juttu. Esimerkiksi Saksasta yhteistyökumppanimme sanovat ihan samaa. Tämä ei ole ollut ilmiö pelkästään Suomessa, Bremer sanoo.

Palapelien suosiota voi selittää somevillityksellä tai vaikka koronaeristyksellä, mutta Bremer pitää yhtä lailla mahdollisena, että ihmisillä on välillä vain kaipuu perinteiden pariin.

– Voisi helposti kuvitella, että tällainen vanhanaikainen ja perinteinen pelaaminen ei nykyaikana kiinnosta, mutta ehkä siinä kuitenkin on sitä, että halutaan palata vanhaan tuttuun: ollaan yhdessä ja pelataan yhdessä.

Kirsi Saari iloitsee siitä, että palapelien tekeminen koko perheen voimin jättää lapsille mukavan muiston, ja ehkäpä harrastuksenkin.

Myös Bremer iloitsee siitä, että palapelien kokoaminen yhdistää sukupolvia.

– Usein kuulee, että ikäihmiset tekevät niitä nuorempien kanssa ja isovanhemmat voivat tehdä lastenlasten kanssa. Ei tänä epidemian aikana ehkä niinkään, mutta muulloin kyllä.

Kirsi Saaren suosikkeja ovat värikkäät, paljon yksityiskohtia sisältävät palapelit. Pauliina Jaakkola / Yle

Ensin reunapalat, sitten muut

Kirsi Saari on jo melko kokenut palapelintekijä, mutta ei silti ole huomannut merkittävää edistymistä – ainakaan nopeudessa. Tekniikka on hieman hioutunut matkan varrella.

Palapelintekijät aloittavat perinteisesti reunapaloista. Sen jälkeen on lajittelun vuoro.

Saarikin alkoi Mona Lisaa tehdessä lajitella paloja värien ja yksityiskohtien mukaan.

– Siitä se sitten lähtee tietyllä tavalla elämään omaa elämäänsä, kun ne on saanut alkuun.

Saari sanoo, että palapeli etenee hitaasti, jos siinä ei ole yksityiskohtia ja se on kokonaan hyvin samansävyinen.

Monta tuntia tuijottaa kuvaa, saa muutaman palan ja tuntuu, että se ei etene yhtään mihinkään. Kirsi Saari

Usein palapeli myös jää jumiin. Silloin auttaa, kun pitää taukoa tai käy tekemässä jotain muuta.

– Mona Lisaa tehdessä sanoin, että ikinä en enää tee tällaista. Monta tuntia tuijottaa kuvaa, saa muutaman palan ja tuntuu, että se ei etene yhtään mihinkään, Kirsi Saari naurahtaa.

Jättipalapeleissä on kymmeniä tuhansia paloja

Mona Lisan jälkeen Kirsi Saari on rentoutunut pienempien projektien parissa: 500 palan palapelit valmistuvat viikonlopussa.

– Mieheni on kaupassa ehdottanut 3000 tai 5000 palan palapeliä, mutta en ole niistä vielä innostunut.

Aihepiirillä ei ole väliä, mutta värikkäät ja paljon yksityiskohtia sisältävät ovat Kirsin suosikkeja. Osa päätyy muovitettuna ja kehystettynä seinälle, osa paloina laatikkoon. Kirsi Saari kokoaa mieluisan palapelin mielellään useammankin kerran.

– Sellaiset, joissa on paljon yksityiskohtia on mukava tehdä uudelleen, kuten Titanic. Puoliso taas on sitä mieltä, että mikä on kerran tehty, on tehty.

LInda Bremerin mukaan aihepiireistä suosituimpia ovat viime aikoina olleet klassiset maisemat, sekä kukka-aiheiset palapelit, joita ei tavallisesti myydä niin paljon.

Bremer aprikoi, että niitä menee mahdollisesti iäkkäämmille kokoajille.

– Toinen vaihtoehto on, että sitten kun kaikki on ollut loppu, käy mikä vaan, sillä myös jouluaiheiset palapelit myytiin loppuun kovimman kysynnän aikana.

Bremerin mukaan kysytyimpiä kokoja ovat tuhannen ja parin tuhannen palan palapelit, mutta tarjolla on enimmillään jopa 32 000 palan jättipalapelejä.

– En ole koskaan saanut sellaisesta valmiista kuvaa, nehän on järjettömän kokoisia. En tiedä kauanko sellaisen tekemiseen menee aikaa ja kenellä sellaiselle on tilaa – mutta kyllä niitä myydään, Bremer naurahtaa.

Saarilla on valokuvakirjassa on kuvia kootuista palapeleistä. Oikealla ylhäällä matkamuistoksi ostettu vaativatöinen Turun LInna, josta harrastus aikanaan alkoi ja vasemmassa alareunassa yksi äidin suosikeista, Titanic. Pauliina Jaakkola / Yle

Entä minne Mona Lisa päätyi?

Kirsi Saari tunnustaa, ettei Mona Lisa päässyt olohuoneen seinälle, vaikka työvoitto olisi paraatipaikan ansainnutkin.

Haastattelua varten hän haki palapelin kuitenkin varastosta ja koki kauhunhetkiä, sillä siitä oli pudonnut parikymmentä palaa. Raivokkaan etsimisen jälkeen kadoksissa ollut viimeinenkin pala löytyi pakastimen takaa.

Nyt Saari aikoo katsella sille arvoisensa paikan. Mona Lisaa ei nimittäin koota enää koskaan uudelleen.

