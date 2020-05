Koulua käydään nyt seurakuntien tiloissa ja nuorisotaloissa, mutta ysiluokkalaiset kuuntelevat äänikirjoja myös ulkona

Koulunpenkeille tänään palanneille koululaisille on Helsingissä haettu lisätiloja muun muassa kirkoista.

Esimerkiksi Vartiokylän kirkko toimii alueen koulujen väistötilana. Samoin koulua käydään ainakin Malmin, Oulunkylän, Roihuvuoren, Töölön ja Lauttasaaren seurakuntien tiloissa.

Väljemmille tiloille on tarvetta, kun yritetään turvata oppilaiden ja opettajien työskentely kevätlukukauden viimeisinä viikkoina poikkeusoloissa. Helsingissä noin 4 000 oppilasta aloitti koulutyön uudestaan muissa tiloissa kuin omassa tutussa koulussaan.

Oulunkylän ala-asteen koulun rehtori Outi Ranta-Filppula kertoo, että viereisestä kirkon rakennuksesta on saatu lisätilaa neljälle luokalle.

– Näitä luokka- ja päiväkerhohuoneita, joissa meidän oppilaat käyvät iltapäiväkerhossa muutenkin.

Lisätilalle on ollut tarvetta, jotta koulun 720 oppilasta saadaan riittävän väljästi takaisin koulunpenkille.

– Koulun kaikki aineluokat on otettu luokkien käyttöön ja salit on otettu käyttöön. Suurempien luokkien oppilaat on saatu jaettua kahteen luokkatilaan, ja jotkut ovat laajentaneet käytävälle tai aulaan.

Oulunkylän ala-asteen 1A-luokan opettajan Kaisa Aningon oppilaat on jaettu kahteen luokkatilaan.

– Yllättävän hyvin ne on sujunut. Meillä on yhden luokkatilan sijaan käytössä kaksi ja avustaja on koko ajan käytettävissä. Välitunnit on jaoteltu niin, että koulun pihalla meidän luokan kanssa on vain yksi luokka.

Malmin peruskoulua pidetään viidessä eri paikassa

Enemmän tilamuutoksia on Malmin peruskoulussa, jossa oppilaat on jaettu kolmen koulurakennuksen lisäksi Malmin nuorisotalolle ja Helsingin työväenopiston tiloihin Malmitalolle.

Nuorisotalolla koulua käyvä yhdeksäsluokkalainen Jenina Hopia kokee paikan olevan hiukan eristyksissä.

– Ei näe muita koululaisia, näkee vain omia luokkakavereita ja paria opettajaa.

Hopian luokkakaveri Uni Juutilainen piti tänään torstaina erityisesti siitä, että opetus järjestettiin nuorisotalon pihamaalla. Hän iloitsee siitä, että lähiopetuksen alettua näkee kaverit vielä viimeistä kertaa ennen peruskoulun päättymistä.

Nuorisotalolla opettava ruotsin ja ranskan aineenopettaja Antonia Ingvall kertoo, että loppulukukauden ajan saman luokan on tarkoitus pysyä lisätiloissa. Ruokailemassa he kuitenkin käyvät omassa koulurakennuksessaan.

– Pyrimme olemaan mahdollisimman paljon ulkona eli kävelyitä, kirjojen kuuntelua ja muita tehtäviä pyritään tekemään ulkona.

Ingvall kertoo, että ensimmäisenä päivänä oppilaiden kanssa on keskusteltu tunnelmista sekä tehty erilaisia tehtäviä. Lisäksi ohjeistuksia on käyty läpi.

"Oppilaat olisivat mielellään lähellä toisiaan"

Oulunkylän ala-asteen 1A-luokan opettaja Kaisa Aninko toteaa, että tilojen riittävyyden sijaan suurempi haaste on ollut se, että pienet koululaiset muistaisivat turvavälit.

– Oppilaat olisivat mielellään lähellä toisiaan ja leikkisivät hyvin lähekkäin, mutta muistutellaan turvaväleistä ja tämä sujuu yllättävän hyvin.

Ensimmäiseen koulupäivään sisältyi muun muassa lukemista ja kirjoittamista luokassa, mutta myös ulkoilua ja metsäretki.

1B-luokkaa käyvä Aarni Linnanterä-Saikko kertoo, että kouluun palaaminen oli samaan aikaan sekä jännittävää että kivaa. Koulukavereiden näkeminen tuntui "todella kivalta". Mukavinta ensimmäisessä lähiopetuspäivässä oli kuitenkin yksinkertaiset asiat:

– Ei tullut läksyä, Linnanterä-Saikko summaa.

Ruokailun, välituntien ja koululuokkien sisääntulojen rytmittäminen on ollut valtava palapeli, kertoo rehtori Outi Ranta-Filppula.

– Kun on pyritty siihen, että samasta ovesta tulee yksi luokka kerrallaan ja etteivät vierekkäiset luokat aloita päivää yhtä aikaa. Ainakin minua jännitti, miten tässä käy ja toimivatko nämä suunnitelmat, ja näyttää siltä, että aika hyvin on mennyt, Ranta-Filppula iloitsee.

Lue seuraavaksi:

Tältä näytti ensimmäinen koulupäivä eri puolilla Suomea – 7.-luokkalainen Elli Hirvonen: "Turvavälit täytyy pitää eikä kavereihin saa koskea"