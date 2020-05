Touhula-päiväkotiketju hakeutui yrityssaneeraukseen – "Koronakriisi pahensi tilannetta", toimitusjohtaja kertoo

Arki jatkuu päiväkodeissa normaalisti, Minna Elomaa korostaa. Touhulan päiväkodeissa on hoidossa noin 11 000 lasta.

Nopeasti laajentunut Touhula-päiväkotien ketju on hakeutunut torstaina yrityssaneeraukseen. Yrityksen omistaa EQT-pääomasijoitusyhtiö.

Touhulan toiminta oli jo ennen koronaviruksen leviämistä viime vuonna tappiollista, yhtiön toimitusjohtaja Minna Elomaa kertoo. Koronakriisi ja siitä johtuneet rajoitustoimenpiteet ovat lisänneet ongelmia.

Osassa Touhulan päiväkodeista on jo pidempään ollut liian vähän lapsia. Elomaan mukaan se johtuu Suomen vähäisestä syntyvyydestä.

Kuntien maksamien palveluseteleiden matala hintataso taas vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Yrityksen kustannukset ovat nousseet, mutta palvelusetelien hinnat ovat pääosin pysyneet paikoillaan.

Touhulan päiväkodeissa on hoidossa noin 11 000 lasta. Päiväkoteja on 65 kunnassa. Lastenhoitajia sekä varhaiskasvatuksen opettajia yhtiön palkkalistoilla on yhteensä noin 2 500.

– Arki jatkuu yrityssaneerauksesta huolimatta aivan normaalisti ja päiväkodit ovat auki, Elomaa sanoo.

Touhula on kertonut tilanteesta vanhemmille tänään oman Tougo-sovelluksensa kautta.

Kulut ovat pysyneet ennallaan poikkeusaikoina

Elomaan mukaan taloudellisia vaikeuksia on vain osalla päiväkodeista.

– Suurin osa päiväkodeistamme on kannattavia.

Elomaa ei täsmennä, missä kannattamattomat päiväkodit sijaitsevat. Kun yrityssaneeraus nyt alkaa, päiväkotien taloudellista tilannetta ja toimintaedellytyksiä aletaan käydä läpi.

Ongelmia on aiheuttanut toimitusjohtajan mukaan esimerkiksi se, että osa kunnista on leikannut palveluseteleiden hintoja. Osassa kuntia taas niiden maksaminen on kokonaan lakkautettu, jos lapset ovat olleet pidempään poissa.

Lisäksi yhtiö on antanut asiakasmaksuhyvityksiä perheille, joiden lapset eivät ole olleet hoidossa. Päiväkodeissa on ollut poikkeusaikoina vain vähän lapsia, mutta toiminnan kiinteät kulut ovat pysyneet jotakuinkin entisellään.

Viime vuonna ketjulla oli paikoin ongelmia hoitajien saamisessa ja ammattiliitto Super puuttui toimintaan. Yrityksen hallituksessa vaikuttavat Esperi- ja Attendo-hoivayhtiöiden pomot (siirryt toiseen palveluun).