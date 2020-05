"Ei riitä kattamaan kulujamme, mutta olen onnellinen, että yleistukea on tulossa" – Yrittäjät varovaisen optimistisia uuden koronatuen suhteen

Hallituksen tänään julkistama ja ilmeisimmin kesäkuun alussa haettavaksi tuleva yritystuki herättää monissa yrittäjissä ristiriitaisia tunteita.

Kiitosta saa se, että tuki on toimialasta riippumaton ja tarkoitettu nimenomaan vaikeasti sopeutettavien kustannusten tukemiseen.

Yrittäjien keskuudessa herättää kuitenkin paheksuntaa se, että aiemmin myönnetyt erityis- ja kehittämistuet vähennetään nyt tarjolla olevan tuen määrästä.

Kustannustuen suhteen on edelleen yrittäjien mielestä ilmoilla useita kysymysmerkkejä, kuten se miten saadun tuen määrä lasketaan.

Vaatekauppias odottaa lisätietoa tuen soveltamisesta

Helsinkiläinen vaatemerkki Makia on joutunut sulkemaan koronan johdosta kivijalkamyymälänsä sekä lomauttamaan osan henkilökunnastaan.

Hallituksen tänään julkistama kustannustuki tulee sille tarpeeseen.

– Hienoa olisi jos tämä tukimuoto olisi ollut haettavissa jo aiemmin, mutta pääasia, että se on nyt tulossa. Toivottavasti hakemusten käsittelyajat tulevat pysymään kohtuullisina, luova johtaja Totti Nyberg sanoo.

Hän ihmetteleekin, miksei tätä tukimuotoa otettu käyttöön heti, vaan päätettiin sen sijaan jakaa tukea liiketoiminnan kehittämiseen Business Finlandin kautta.

Nyberg ei ole aivan varma, mitä hallitus tarkoittaa, kun se sanoo tuen olevan tarkoitettu vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin.

– Pitäisi saada tarkka ohjeistus siitä, mitkä muut kuin vuokrat ja palkat kuuluvat näihin, hän sanoo Ylelle.

Markku Ulander / Lehtikuva

Makia on saanut tukea liiketoiminnan kehittämiseen Business Finlandilta. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi tänään, että Business Finlandin myöntämä kehitystuki vähentää suoran kustannustuen määrää.

– Hieman ristiriitaista. Näillä tuillahan on selkeästi eri käyttötarkoitukset, eikä kehitystukia voida hyödyntää kiinteiden kustannusten kattamiseen, hän ihmettelee.

Kauneusyrittäjä toivoo tukea nopeasti, koska "tähän saakka on viivytelty"

Kampaamo- ja kauneudenhoitopalveluita 15 liikkeessä eri puolilla pääkaupunkiseutua tarjoava ja sata ihmistä työllistävä Beauty Hair Sirpa Mansner joutui sekin koronakriisin vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin.

– Kaikki loppui kuin seinään. Maksamme korkeita vuokria ja palkkakulut ovat korkeat. Laitoimme liikkeet kiinni ja lomautimme työntekijät viideksi viikoksi, toimitusjohtaja Nina Olander-Villegas sanoo.

Hän on tyytyväinen uuteen kustannustukeen.

Beauty Hair Sirpa Mansnerin toimitusjohtaja Nina Olander-Villegas. Toni Määttä / Yle

– Kuulostaa tosi hyvältä. Tähän asti kaikki yritystuet ovat olleet ainoastaan lainoja. Suora tuki olisi hienoa, hän kertoo Yleisradiolle yrityksen Kaisaniemen toimipisteessä.

Olander-Villegas pohtii kuitenkin, millaisen laskukaavan perusteella hallitus alkaa tukea jakaa ja kuka on tukeen oikeutettu. Hän myös epäilee, päästäänkö tukea tosiaan jakamaan jo kesäkuun alussa.

– Kesäkuu kuulostaa hyvältä, mutta tähän asti tukien kanssa on viivytelty, hän pohtii.

Beauty Hair Sirpa Mansner on sekin hakenut Business Finlandin kehittämistukea, muttei ole saanut siitä päätöstä. Uutinen siitä, että kehittämistuki vähentäisi mahdollisesti saatavaa kustannustukea, ihmetyttää myös Olander-Villegasia.

– Näitähän saa käyttää täysin eri asioihin. Miksi ne vaikuttavat toisiinsa, Olander-Villegas kysyy.

Tuen määrä ei riitä tapahtumayrittäjälle

Koronakriisi on iskenyt erityisen kovaa tapahtumalippuja välittävään Tikettiin.

Yleisötapahtumat on peruttu koronarajoitusten vuoksi, ja yrityksen kassavirta on tyrehtynyt. Samalla Tiketillä on kuitenkin lakisääteinen velvoite tehdä lippupalautuksia, ja tähän vaaditaan työvoimaa.

Tiketti ei siis ole voinut sopeuttaa kustannuksiaan esimerkiksi lomauttamalla henkilökuntaansa, toimitusjohtaja Mirva Merimaa kertoo.

– Hallituksen lupaamat summat kuulostavat aika pieniltä. Myyntimme on viikossa miljoonan ja kahden miljoonan euron välillä, eikä 200 000 euroa riitä kattamaan kaltaisemme yrityksen kuukausikuluja, Merimaa sanoo.

Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa. Pekka Tynell / YLE

Hän on silti onnellinen siitä, että edes jotain yleistukea on yrittäjille tulossa.

– Tapahtumateollisuus on viranomaispäätöksellä ajettu alas viideksi ja puoleksi kuukaudeksi. Kahden kuukauden tuki ei riitä kattamaan kulujamme, hän kuitenkin lisää.

Tiketti haki ja sai kehittämistukea 100 000 euroa Business Finlandilta. Sen se käytti tulevaisuusinvestointeihin, eli lipunmyyntijärjestelmän osien automatisointiin.

– Kuulostaa todella epäreilulta, että tämä vähentää mahdollista yleistukeamme, jolle meillä on valtava tarve, Merimaa tuhahtaa.

Hän pitää erittäin outona sitä, että eri tarkoituksiin myönnetyt tuet vaikuttavat toisiinsa.

– Mitä tukea nämä erikoistuet sitten enää tuovat, jos ne vähentävät yleistuen mahdollisuutta? Ne ovat ihan turhia tukia sitten, hän toteaa.

Suomen yrittäjät: Suoran tuen tarve yli miljardin euroa

Yrittäjien keskusjärjestö Suomen Yrittäjät suhtautuu tänään julkistettuun yritystukeen positiivisesti. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan päätös oli pitkään odotettu ja todella tärkeä.

Samalla järjestö kuitenkin vaatii hallitusta kertomaan tarkemmin tuen yksityiskohdista.

– Monet yksityiskohdat ovat vielä auki. Mitkä ovat tuen kriteerit? Millä laskentamallilla tuen koko määritetään, Pentikäinen kysyy.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Silja Viitala / Yle

Hän toivoo hallituksen varaavan nyt tuen maksamiseen riittävästi rahaa. Elinkeinoministeri Lintilä kertoi tuen maksavan valtiolle 200–300 miljoonaa euroa kuukaudessa kahden kuukauden ajan.

– Olemme arvioineet suoran tuen tarpeen olevan miljardin euron verran, eli enemmän kuin valtio arvioi, Pentikäinen toteaa. Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä sen, että hallitus haluaa varautua tukitarpeeseen myös jatkossa, mikäli koronakriisissä nähdään toinen tartunta-aalto.

Pentikäisen mukaan tuelle kaavailtu 200 000 euron katto on monen suuremman yrityksen kannalta ongelmallinen.

– Suuremmille yrityksille on kuitenkin tarjolla paljon sellaisia tukimuotoja, joita pienemmille yrityksille ei ole, kuten pääomasijoitukset, tuotekehityslainat, ja joukkovelkakirjoihin liittyvät mahdollisuudet, Pentikäinen muistuttaa.

Siksi on hänen mielestään hyvä, että hallitus keskittyy nyt auttamaan juuri pienempiä yrityksiä.

