Näkyvä yhdysvaltalaisenaattori astui syrjään tiedustelukomitean johdosta – FBI tutkii epäilyjä sisäpiiritiedon käytöstä koronakriisissä

Liittovaltion poliisi FBI tutkii Pohjois-Carolinan senaattorin Richard Burrin osakekauppoja. Burrin osakemyynnit ovat herättäneet epäilyjä, käyttikö hän senaatin tiedusteluvaliokunnassa saamiaan tietoja hyväkseen ja myi osakkeita ennen kuin pandemia sai pörssikurssit syöksyyn. Rex Features / All Over Press

Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Richard Burr luopuu väliaikaisesti senaatin tiedusteluvaliokunnan puheenjohtajan tehtävistä sisäpiiritiedon käyttöä koskevan tutkinnan takia.

Aiemmin liittovaltion poliisi FBI ilmoitti hakeneensa tutkintalupaa senaattorin puhelimeen. FBI nouti puhelimen Burrin kotoa.

Pohjois-Carolinan senaattoria Richard Burria tutkitaan siitä, käyttikö hän tiedusteluvaliokunnassa saamaansa luottamuksellista tiedustelutietoa pandemiasta hyväkseen, kun hän myi osakkeita ennen koronaviruskriisin laukaisemaa pörssikurssien syöksyä.

Burrilla on ollut merkittävä rooli, kun senaatin tiedusteluvaliokunta on tutkinut Venäjän sekaantumista Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin.

Senaattorien pörssikaupat herättävät kysymyksiä

Burr myi helmikuun puolivälissä 1,7 miljoonan dollarin arvosta osakkeita vain päiviä ennen kuin osakemarkkinoilla puhkesi hermostus koronapandemian leviämisestä.

Burr myös varoitti lahjoittajiaan pandemian vaikutuksista.

Tämä tapahtui vaiheessa, jossa presidentti Donald Trumpin hallinto vielä paljolti vähätteli koronaviruksen Yhdysvalloille aiheuttamaa uhkaa.

Tiedusteluvaliokunnassa istuville senaattoreille on esitelty pandemiasta tiedusteluarvioita, jotka ovat voineet antaa hallinnon esittämiä arvioita huolestuttavamman kuvan pandemiatilanteesta.

Burr on kiistänyt epäilyt väärinkäytöksistä ja sanoo perustaneensa kaupat julkiseen tietoon.

Kysymyksiä ovat nostattaneet eräiden muidenkin valiokunnan senaattorien osakekaupat, mutta heidän ei ole vahvistettu olevan tutkinnan kohteena.

Republikaanisenaattorit Kelly Loeffler Georgiasta ja James Inhofe Oklahomasta sekä demokraattisenaattori Dianne Feinstein Kaliforniasta myivät tiettävästi myös osakeomistuksiaan ennen pörssikurssien sukellusta.

Myös he ovat kiistäneet syyllistyneensä mihinkään väärinkäytöksiin.

Dianne Feinstein on kertonut vastanneensa FBI:n kysymyksiin hänen aviomiehensä kaupoista.

Lähteet: AFP, AP, Reuters